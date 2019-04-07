Чему научили Молдову 7 апреля 2009 года

Прошло ровно десять лет, однако до сих пор нет ответа на вопрос, кем были организованы массовые беспорядки в Кишиневе.

В этом году исполняется ровно десять лет с того момента, как 7 апреля 2009 года тысячи молодых людей были организованно выведены на площадь или отпущены прямо с уроков, как по команде, преподавателями и директорами учебных заведений. А другие тысячи получили сообщения в мессенджерах, что надо бросить все и спешить в центр столицы, где происходит нечто очень интересное.

Потом, когда все уже закончится, и пожарные потушат кабинеты в горящем парламенте, поисками виновных в организации массовых беспорядков займутся десятки правоохранителей. О том, как шло следствие, ни тогда, ни потом никто общественности не сообщал. Но очень похоже, что ни директоров, ни преподавателей никто не допрашивал. Иначе они бы обязательно "раскололись" и сказали, кто именно отдавал приказы, правда же?

Преступление без наказания

Тогда, в апреле 2009 года, смешиваясь с дымом горелой парламентской мебели, в воздухе висел немой вопрос - кто организатор? Ответа никто так и не дал, хотя версий было высказано предостаточно. Зато было возбуждено больше сотни уголовных дел в отношении погромщиков.

© Sputnik / Игорь Взоров Давайте вспомним 7 апреля 2009 года в Кишиневе 10

Аудитории опустели, студенты в массовом порядке разъезжались — кто по родным селам, кто за границу — во избежание. Потому как мало ли что. Живо помню, как мне звонила паникующая знакомая с вопросом — отправить ли сына в Румынию, а то к нему уже приходили, слава Богу, не оказалось дома. "А он что... Принимал участие?" — "Да его в городе вообще не было!" В итоге сына к знакомым в Яссы она все же отправила, как поступили и десятки других матерей. На всякий случай.

Сотня уголовных дел, даже "по хулиганке" — это очень, очень много работы для следствия. И в этой большой работе был успешно потоплен тот самый проклятый вопрос — "кто все это устроил".

Из сотни дел до суда дошли около тридцати. Приговоров было вынесено меньше двух десятков, из них обвинительных — меньше десяти. Так события, которые одни называли "восстанием", а другие - "попыткой переворота", с правовой точки зрения превратились в нечто незначительное, вроде мелкого хулиганства.

Чисто по-человечески это можно понять. Силы, которые способны организовать погром такого масштаба, должны быть очень опасны. И кому это надо, за свою небольшую зарплату, искать лишних проблем с такими опасными людьми? Но, с другой стороны, преступление осталось безнаказанным. Очень, очень большое преступление, потому что поджечь парламент и разгромить президентский дворец (которые потом без малого десятилетие будут восстанавливать) — это, простите, называется как угодно, но не "хулиганство".

© Sputnik / Игорь Взоров Воронин рассказал всю правду о беспорядках 7 апреля 2009 года в Молдове

Так Молдова получила урок первый — урок безнаказанности преступников и бессилия властей.

С ног на голову

Наверное, у всех есть свой, особенно запомнившийся эпизод из того дня, 7 апреля 2009 года. Кто-то вспомнит молодого человека, выносящего из парламента телевизор. Кто-то — целую группу учащейся молодежи, хозяйственно катящую прямо по улицам кожаные кресла, видимо, чтобы разнообразить обстановку в общежитии.

Лично у меня любимый эпизод — это фотография холла парламента, где толпа вкусивших "свободы" молодых и не очень молодых людей бьют стекла в стеллажах с подарками. Там стояли, прямо у входа, такие стеллажи со всякими сувенирами, которые делегации дружественных стран дарили нашему парламенту — расписные тарелки, бронзовые статуэтки, письменные наборы из мрамора, и так далее.

Эти сувениры разграбили первыми. Кожаные диваны (да, вытолкнуть диван через окно нелегко, но если очень хочется, то выйдет), телевизоры и компьютеры выносить начали уже потом. После сувениров.

© Sputnik / Игорь Взоров Что произошло 7 апреля 2009 года

Позже, когда дым горящего парламента рассеялся и паленым уже не пахло, как только прозападные политики в Молдове ни называли тех молодых людей — и "революционерами", и "носителями духа свободы", и "стихийно восставшими", и что там еще из эпитетов есть в запасе политического демагога — под одобрительное кивание дипломатических миссий западных стран. Хотели даже установить монумент, и даже опубликовали проект. Просто удивительно, что никому не пришло в голову учредить еще и специальную медаль "За взятие парламента".

Любой здравомыслящий человек понимает - если кто-то выглядит, как хулиган, говорит, как хулиган, и действует, как хулиган, — то это и есть хулиган. Но включает человек телевизор, слушает заявления политиков — и здравомыслие испаряется. Выходит, что этот хулиган — прямо пример для подражания, не могут же врать такие солидные люди в галстуках, да еще по телевидению, при всех.

Так Молдова получила урок второй — откровенной лжи, оправданной и освященной высокими государственными чинами и дипломатическими миссиями.

Когда будущее пугает

И вот так, с двумя этими уроками, наша страна и наше общество живут до сих пор.

© Sputnik / Miroslav Rotari Здание резиденции президента: что оставила после себя "революция 7 апреля" 21

За последние десять лет много разного-всякого произошло, и ко многому мы привыкли, чего раньше и вообразить не могли. Например, кто мог в 2009 году представить, что в стране может три года не быть президента, причем без всяких там военных переворотов? На этом фоне закопченный парламент уже не кажется таким уж страшным делом.

Наверное, это и есть самый страшный, третий урок, который Молдове был дан 7 апреля 2009 года. Какие бы ужасные события ни происходили, они поблекнут на фоне того, что может произойти в будущем. Проще говоря, "как только мы подумали, что достигли дна, снизу постучали".

Однако жива надежда, что однажды мы покинем эту академию абсурда с ее неприятными уроками и начнем всплытие, крепко оттолкнувшись от дна. Пора учить другой урок — о том, что нет такого жуткого положения, из которого нельзя найти выход.

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