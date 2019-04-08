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Долларовая купюра прикреплена к монитору компьютера трейдера на Ньюркской фондовой бирже

"Ядерный вариант": нефтедоллар угрожают убить

© AP Photo / Mark Lennihan
Колумнисты
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Иван Данилов
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Над долларовой финансовой системой нависла серьезная угроза. Что будет дальше, рассуждает обозреватель Иван Данилов.

Высокопоставленные чиновники в Эр-Рияде обсуждают возможность применения против Вашингтона так называемой "ядерной опции" — отказа от использования доллара при расчетах за саудовскую нефть в том случае, если США примут закон о ликвидации OPEC, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

Саудовская угроза еще не озвучена и не подтверждена на официальном уровне, однако высокопоставленные источники Рейтер заявляют о ее реальности, а саудовские дипломаты отказались давать официальное опровержение, что можно считать косвенным, но очень сильным аргументом в пользу того, что такая схема воздействия на американские власти и американскую финансовую систему действительно рассматривается.

Стоит особо подчеркнуть: мы уже неоднократно писали о том, что главный фактор, который будет останавливать принятие так называемого билля NOPEC, разрешающий американскому правительству подавать в американские суды антимонопольные иски в адрес стран — членов ОПЕК и стран — участниц сделки ОПЕК + Россия, заключается в ответных мерах "пострадавших" стран, у которых начнут экспроприировать долларовые активы и активы, находящиеся в американской юрисдикции.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
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В качестве наиболее серьезной и эффективной ответной меры мы упоминали как раз атаку (а точнее, тотальный демонтаж) нефтедолларовой системы, которая является критически важной для международного статуса доллара США: "Дело в том, что в случае принятия этого акта и начала судебного антимонопольного процесса, который очевидно закончится конфискацией имущества стран — экспортеров нефти, сами государства-экспортеры немедленно "убьют" нефтедолларовую систему. Просто из-за того, что для них это будет единственный способ выживания. Если любые долларовые активы будут конфискованы американскими властями, которые в ультимативной форме требуют, чтобы им обеспечили политически комфортный уровень цен в 30 долларов за баррель (как это делает Трамп), то единственно возможной ответной мерой становится немедленный отказ от поставок нефти в США и от работы с долларом. Такая радикальная финансовая перестройка потребует усилий и будет предполагать серьезные организационные сложности, но в этом сценарии для стран-экспортеров лучше потерять пять процентов или даже 15% от прибыли в других валютах, чем лишиться 100% долларовой прибыли в тот момент, когда американские приставы заморозят им счета".

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Этот прогноз был написан в июле 2018 года и на тот момент показался некоторым комментаторам и экспертам абсолютно невероятным и слишком оптимистичным, ибо уровню веры некоторых наших сограждан в американское всемогущество и "великий доллар" может позавидовать любой религиозный фанатик.

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Прошло девять месяцев — и теперь даже крайне проамериканские СМИ, такие как Рейтер, сообщают об угрозе нефтедоллару как о свершившемся факте: "(источники Рейтер) сказали, что этот вариант обсуждался внутри страны высокопоставленными саудовскими чиновниками в последние месяцы. Два источника подтвердили, что план обсуждался с членами ОПЕК, а один из источников, хорошо информированный о нефтяной политике Саудовской Аравии, заявил, что Эр-Рияд также сообщил об угрозе высокопоставленным американским чиновникам из энергетического сектора".

Мы становимся свидетелями ситуации, которая еще несколько лет назад казалась невозможной: страна — лидер арабского мира не просто угрожает высокопоставленным американским чиновникам, но и готовит действия, которые нанесут колоссальный ущерб экономике США.

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Тезис о колоссальном ущербе — это не "фантазии российской пропаганды", а сухая констатация фактов в изложении мейнстримных британских журналистов и их источников: "В том маловероятном случае, если саудовцы действительно отбросят доллар, это подорвет его статус основной мировой резервной валюты, уменьшит влияние Вашингтона на мировую торговлю и ослабит его способность применять санкции в отношении национальных государств. "Саудовцы знают, что у них есть доллар в качестве "ядерного варианта", — сказал один из источников, знакомых с этим вопросом. "Саудиты говорят: пусть американцы примут билль NOPEC, и экономика США развалится", — сказал другой источник".

С журналистами Рейтер можно согласиться в их оценке низкой вероятности такого события, но не потому, что Эр-Рияду не хватит смелости (для Саудовской Аравии отказ от доллара станет вопросом выживания), а потому, что после того, как на стол переговоров положен "ядерный вариант", вряд ли американские сенаторы и конгрессмены найдут в себе смелость принять тот самый билль NOPEC, который позволил бы ограбить страны — экспортеры нефти.

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Однако, с другой стороны, вряд ли можно делать ставку именно на благоразумие американских законодателей, которые зачастую руководствуются исключительно внутриполитической логикой, желанием получить хороший пиар и представлениями о безграничном американском величии и всемогуществе. Так что есть, пусть не очень большой, но шанс на то, что Эр-Рияду придется выполнить свою угрозу в том случае, если американские законодатели и администрация Трампа не прислушаются к голосу разума и к требованиям американских нефтяных компаний, выступающих против скандального законопроекта.

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С точки зрения российских интересов — оба варианта хороши. Если билль NOPEC будет тихо (или даже со скандалом) похоронен где-то в коридорах конгресса, сената или Белого дома, то цены на нефть получат дополнительный фактор поддержки, а весь мир увидит, что "держать в заложниках нефтедоллар" — это хорошая тактика использования болевой точки дряхлеющего мирового гегемона. Если Вашингтон пойдет на принцип (чего тоже нельзя исключать), то в случае реализации саудовской угрозы ущерб, нанесенный американской экономике и долларовой финансовой системе, с лихвой компенсирует любой дискомфорт, который придется испытывать в процессе перевода всей нефтяной торговли на альтернативные валюты. И это даже не говоря о том, что коллапс нефтедоллара станет уникальным шансом для расширения роли рубля в сфере торговли энергоносителями.

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Уже сейчас можно задать важный вопрос: а откуда у Саудовской Аравии появилась такая смелость в отношениях с США? Что дает возможность игнорировать твиты Трампа, который требует немедленно снизить цену на нефть, и одновременно угрожать США ликвидацией нефтедоллара? За последние годы, по большому счету, в мире изменился только один ключевой фактор, который позволяет идеально объяснить эти события: Россия наладила экспорт услуг по защите от вашингтонской агрессии, наглядно продемонстрировав свою эффективность и несгибаемость в Сирии. Теперь все желающие сделать нечто, что вызовет гнев Белого дома, знают, что они (если это действительно выгодно России) могут найти эффективную защиту от взбешенных американских политиков.

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Процесс только начался, но уже приносит России ощутимые выгоды, такие как пять триллионов рублей, заработанных на сделке ОПЕК + Россия. Дальше — обязательно будет больше. И если вдруг в новостях начнут появляться сообщения о срочных поставках, например, российских комплексов ПВО в Саудовскую Аравию, можно будет предположить, что у нефтедоллара не просто сочтены дни, а вся нефтедолларовая система может рухнуть буквально за один день.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
США, Доллар
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