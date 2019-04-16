Молдова - страна упущенных возможностей, или Почему мы ничего не делаем

Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему для Молдовы потерять проведение юниорского и молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике – трагедия, и задается вопросом – когда в стране начнут использовать каждый шанс, чтобы действительно развивать спорт, а не просто говорить об этом.

Весь мир взбудоражен новостью о том, что пожар практически уничтожил знаменитый памятник культуры Нотр-Дам де Пари – символ французской столицы на протяжении многих веков. И это действительно трагедия, потому как собор – часть истории, живой свидетель событий, происходивших на протяжении восьми столетий. И вот он просто умирает, а люди беспомощно смотрят, как рушится сначала шпиль, а затем и крыша. И весь мир сопереживает, но сделать не может ровным счетом ничего, кроме как пожертвовать средства на восстановление Нотр-Дама…

История в огне

"К чему здесь это сравнение?", - можете спросить вы. Да к тому, что в ситуации с возгоранием даже пожарные оказались бессильны. Сотни специалистов боролись с огнем, но не имели возможности тушить здание с воздуха, чтобы спасти хоть часть этого монументального сооружения. Мы же просто не захотели использовать огромную возможность – провести крупный международный турнир, вписать новую страницу в историю нашей страны, заявить о себе, как о государстве, где обращают внимание на развитие спорта.

Впрочем, не в первый раз мы пренебрегаем историей, в совершенно разных областях. Например, в начале апреля сжигание сухой травы в Хынчештском районе привело к непоправимым последствиям - сгорел памятник архитектуры, старая церковь в селе Котул Морий. Ее "возраст", по разным данным, насчитывал от двух до четырех веков.

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Деревянная святая обитель носила имя Святого Трифона столетия служила людям, пережила множество наводнений, но тоже спасовала перед наступающим огнем. Причиной возгорания стала сухая трава, которую подпалил один из крестьян. Сгоревшая деревянная церковь носила статус монумента национального значения.

В двадцатом веке обитель была закрыта представителями советской власти, долгое время в ней не проводилось служб. После 1991 года в Котул Морий возвели новый храм, а богослужения в старой церкви так и не проводились. Теперь от старой деревянной церкви остались лишь обгорелые головешки.

Но здесь дело в другом, кроме сухих фактов о том, что церковь сгорела, не сказано больше ничего. А ведь она - памятник национального значения! И, наверняка, были связанные с ней события, которые стали частью истории нашей страны, но так и забудутся, как и многое другое.

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Вот так мы поступаем почти во всем – забываем, что было, и не используем возможности, которые получаем сейчас. А ведь кое-что вполне могло бы стать частью славной истории современной Молдовы, но не стало, потому что оказалось не очень-то и нужно…

От радости к разбитому корыту

Хочется вспомнить, как развивались события вокруг выбора места проведения молодежного континентального первенства по тяжелой атлетике. Еще весной 2017 года в Европейской профильной федерации (EWF) решили - Молдова достойна того, чтобы провести молодежное и юниорское континентальное первенство.

Глава Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо находился с визитом в Кишиневе в феврале 2017. Тогда он назвал возможность проведения в Молдове европейского чемпионата "историческим событием для страны". Позже чиновники EWF официально утвердили это решение на заседании европейской организации.

А дальше яркие заголовки в местной прессе о том, что Молдова получила для себя историческую возможность. После – тишина, которая, как казалось, свидетельствует о том, что все идет по плану и беспокоиться не стоит. Но все вышло иначе.

В начале декабря 2018 года в молдавской федерации тяжелой атлетики (ФТАМ) публично заявили о существовании "бюрократических проблем", которые могут помешать проведению в Молдове континентального первенства. С тех пор вопрос подвис в воздухе.

В середине марта 2019-го ФТАМ снова выступила с заявлением - Молдова может потерять право проведения этих соревнований из-за того, "что, в соответствии с местным законодательством, невозможно допустить въезда граждан Косово на территорию РМ". Тогда же сообщалось, что члены национальной профильной федерации обратились к представителям всех властей, чтобы получить помощь. Для решения проблемы, как уточнили в ФТАМ, были предложены варианты, которые ранее принимали другие страны со схожими проблемами с законодательством. В том числе соседствующая с нашей страной Румыния, а также Грузия и Россия. Но… "Никто не ответил на эти призывы", - отметили в федерации, все же выразив надежду, что ситуация изменится.

Последний шанс

И вот в начале апреля появилось вроде бы обнадеживающее сообщение профильной федерации: "В ходе заседания Исполкома EWF было принято решение перенести сроки проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 и до 23 лет на октябрь этого года с условием, что последний день турнира должен пройти не позднее 31 октября".

Во ФТАМ пояснили, что это связано со сроками квалификации на Олимпиаду в Токио 2020 года.

А еще нашей стране дали последний шанс – в течение недели гарантировать, что "бюрократическая проблема будет решена".

Казалось бы, вот она соломинка, за которую стоит хвататься стране, чья федерация тяжелой атлетики еще совсем недавно отбывала дисквалификацию за многочисленные случаи применения допинга. Вот он шанс поправить пошатнувшийся спортивный имидж и показать всей Европе – мы осознали ошибку и готовы развивать чистый спорт, растить талантливую молодежь.

И снова нет!

"К сожалению, мы должны объявить, что все наши усилия и действия, предпринятые для проведения соревнований в Молдове, не дали положительных результатов. В итоге мы не можем гарантировать исполнение требований исполнительного совета Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) о допуске всех членов EWF к участию в турнире", - такое сообщение опубликовали 15 апреля на странице, посвященной ЧЕ.

Проблема, как поясняется в заявлении, в том, что между Молдовой и Косово нет дипломатических отношений, и команда из Косово не сможет въехать в республику.

"К сожалению, мы упустили прекрасную возможность...", - кратко констатировали в молдавской профильной федерации.

© Fotolia / Leonid Andronov Молдова лишилась молодежного и юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике

Бросается в глаза одна общая деталь всех сообщений, связанных с обозначенной выше проблемой – сожаление. И действительно, законодательные вопросы федерация решить не в состоянии, это дело совершенно других людей, которые, как мы можем наблюдать последние полтора месяца (после завершения парламентских выборов), заняты совершенно другим вопросом – выдвижением требований друг к другу. Тут уж не до спорта, когда делится совершенно другой и очень лакомый кусок. И конца этому "переговорному процессу" пока не видно.

Крик в пустоту

Получается – кричи или не кричи – все без толку. Нам до сих пор есть за что благодарить советскую школу, которая подарила Молдове олимпийских чемпионов, тех, кто был готов на любых турнирах бороться за самые высокие места. Именно эти люди стараются сейчас растить в стране новое поколение талантов, но постепенно и этот процесс остановится, если ничего не сделать прямо сейчас. Потому что уже долгие годы не сходят с их уст разговоры о том, что в Молдове нет ни спортивной инфраструктуры, ни финансирования.

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Кажется, что это противоречит заявлениям чиновников о том, что они всячески стараются развивать массовый спорт, призывают людей вести здоровый образ жизни.

Но одно без другого невозможно! Нельзя развивать массовый спорт, не имея при этом результатов в профессиональном.

© Sputnik / Osmatesco Олимпийская чемпионка рассказала о проблемах молдавского спорта

Недавно гостями Sputnik Молдова были, в частности, замглавы Национального олимпийского комитета, олимпийская чемпионка Лариса Попова и ректор Государственного университета физкультуры и спорта Вячеслав Манолаки. В очередной раз речь шла о том, что финансирования не хватает, и спортивной инфраструктуры по-прежнему нет. А еще они обратили внимание на один очень показательный, как мне кажется, момент – в нашей стране чиновники отмечают только тех спортсменов, которые уже чего-то добились.

И почему-то в этот момент неважно, какой путь они прошли, чтобы сделать известной Молдову. А ведь развивай мы спорт, Раду Албот, возможно, не был бы единственным теннисистом в стране, способным на равных сражаться с мировыми лидерами, а талантливая молодежь не меняла бы гражданство, едва получая предложение от другой страны, выразившей готовность всего лишь помогать им финансово в тренировочном процессе.

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Только представьте, какой стимул был бы у 19-летнего молдавского тяжелоатлета Марина Робу, который на прошлой неделе, выступая в Бухаресте на взрослом чемпионате Европы, установил юниорский рекорд в рывке; каким бы заряженным он вышел на помост на домашнем континентальном первенстве среди спортсменов не старше 23 лет; и сколько после этого детей могли бы прийти в тяжелую атлетику.

Но всего этого не случится. И в этом виноваты только мы. Нам давали огромное количество шансов, а мы за два года не сделали вообще ничего.

Перед матчем футбольной квалификации на "Евро-2020" между Молдовой и Францией все в один голос твердили, что это событие года в стране. Еще тогда мне хотелось с этим поспорить, потому как казалось, что главным в году будет все же европейский чемпионат по тяжелой атлетике, ведь не зря же страны буквально сражаются за право принять Олимпиаду, чемпионат мира, Европы или просто этап Кубка мира. Но теперь оспорить статус того матча, к сожалению, уже не выйдет.

Сейчас очень хочется, чтобы игра Молдова-Франция не осталась в нашей республике "главным спортивным событием" в течение долгих лет, чтобы мы стали проводить статусные спортивные мероприятия, доказывать, что мы этого достойны. Но для этого все же стоит подумать о том, что использовать все выпадающие нам шансы - важно. И не только для нас, а для будущих поколений.

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