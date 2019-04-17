Лохотрон обещаний, или как ACUM раздувает мыльный пузырь

Колумнист Sputnik рассуждает о том, как партия, занявшая по итогам парламентских выборов третье место, пытается перетянуть одеяло на свою сторону при помощи одного слова - деолигархизация.

Переговоры по созданию парламентского большинства в Молдове зашли в тупик, так и не начавшись. Лидеры партий, пробившихся в парламент, продолжают выдвигать друг другу условия, не переходя от слов к делу, то есть к тому, чтобы сесть за стол и начать обсуждение. За все это время прошло всего несколько встреч политических игроков, две из которых были инициированы президентом страны Игорем Додоном. Речь идет о диалоге в одностороннем и расширенном формате. Затем состоялись дискуссии представителей Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM (в него входят партии PAS-DA). Но ни к каким результатам эти встречи не привели…

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Из пустого в порожнее

Блок ACUM придерживается своего собственного стиля, который ни с чем нельзя спутать, - если протестовать, то нудно и без конкретики, козыряя громкими лозунгами, а если пройти в парламент, то лишь выдвигать требования, а не вести в диалог, который предлагают. Лидеры PAS-DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, ворвавшись в законодательный орган практически с протестных трибун, решили, что все руководящие государственные посты должны достаться им, и что, исключительно им известно, как вывести страну из кризиса, в котором она оказалась… Несколько недель назад этот дуэт зарегистрировал в парламенте ряд законопроектов, который они окрестили "пакетом по деолигархизации". Речь идет о тех требованиях, часть из которых они неоднократно упоминали на своих митингах, в их числе - отмена смешанной избирательной системы.

Об обсуждении этих инициатив в парламенте пока не может идти и речи, потому что работа законодательного органа встала. Депутатам не удалось избрать спикера и его замов, сформировать состав парламентского бюро и постоянных комиссий на учредительном заседании, которое состоялось 21 марта. Не удалось им и решить принципиально важный вопрос, касающийся создания парламентского большинства, формирования правительства и его программы.

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Несмотря на все эти "не удалось", Санду и Настасе решили бросить силы не на переговоры и выход из сложившегося политического тупика, а на дополнение своего "пакета по деолигархизации". Мыльный пузырь ACUM под "магическим" названием "деолигархизация страны" продолжает раздуваться… В пакет вошли еще пять законопроектов, большая часть из которых направлена на изменение процедуры назначения некоторых госслужащих. Ничего нового там по факту и не прозвучало – отголоски протестных лозунгов, ей Богу…

Деолигархизация по-акумовски

Термин "деолигархизация" стал излюбленным в спичах лидеров ACUM. Все сводится именно к этой расплывчатой и такой красивой на слух формулировке.

Правда, ирония судьбы заключается в том, что у этих борцов с олигархатом особенные отношения с олигархами…

А не та ли эта Майя Санду, спросит какой-нибудь читатель, с чьей легкой руки закрыли десятки школ по всей Молдове? Что, говорите, не узнали в гриме?.. Конечно, та самая. Под маской борца за "деолигархизацию" скрывается все та же Майя Санду, которая в течение нескольких лет входила в правительство под руководством осужденного за коррупцию Владимира Филата и управляла Минпросвещения. Ее пытались отправить в отставку за некомпетентность, за высокий уровень коррупции в системе, но ей везло, и она продолжала свое дело – оптимизацию образовательных учреждений по всей стране. Печальный итог ее новаторских реформ в нескольких словах – десятки населенных пунктов страны лишились школ, зато в них остались бары… На несколько лет она выпала из общественной жизни, о ней стали забывать, а потом Санду вернулась – в маске борца за "деолигархизацию". Эх, Майя Григорьевна, где же Вас раньше носило-то?

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Что в сухом остатке? Блок ACUM против коалиции с социалистами и не хочет досрочных выборов в парламент. Также они выступают за миноритарное правительство и требуют, чтобы социалисты публично признали, что не пойдут на коалицию с демократами.

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К слову, в ACUM предложили ПСРМ сформировать рабочую группу, членам которой до 25 апреля предстоит обсудить законопроекты, предложенные каждой из сторон. Правда, в блоке заранее предупредили, что не готовы брать во внимание все инициативы социалистов, а только те, которые связаны, естественно, с деолигархизацией и улучшением жизни в стране. А дальше-то что? Исходя из заявлений Санду и Нэстасе , уступками в диалоге в таком формате и не пахнет… ну, ей Богу, очередной лохотрон.

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Позиция социалистов проста - или коалиция с ACUM, или все-таки досрочные выборы. В ПСРМ также заявили, что не видят смысла в дальнейших стерильных дискуссиях с правыми оппозиционерами, но порекомендовали им проявить ответственность и начать процедуру по формированию парламентского большинства.

Если депутаты не приступят к полноценной работе, то Молдова опять вступит в выборы - на этот раз досрочные. Их проведение обойдется опять же в копеечку прямиком из госбюжета... Но вот вопрос, удастся ли тем, кто по итогам этой гонки пробьется в парламент, сформировать большинство?..

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