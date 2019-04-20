США начали "давать урок России в Венесуэле": чем он грозит

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон воспользовался возможностью совместить анонсирование новых санкций против Венесуэлы с прямой угрозой в адрес России: "Эти шаги против Центробанка Венесуэлы должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро", — сказал он в ходе выступления в Майами, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

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Раз уж России предъявлена столь явная угроза, стоит рассмотреть последствия ее исполнения и оценить, насколько вероятен сценарий, в котором Вашингтон действительно пойдет на применение против России санкций, аналогичных введенным против венесуэльского центрального банка и Венесуэлы в целом.

Если перевести ущерб от "долларовых санкций" против Венесуэлы в конкретные суммы, то администрацию Трампа нельзя поздравить с каким-то невероятным успехом в деле ограбления венесуэльского правительства. По данным на 1 февраля 2019 года (более свежих официальных данных просто нет), размер венесуэльского портфеля государственных облигаций США (то есть долларовых финансовых инструментов, до которых может дотянуться "заморозка" в рамках санкций) составляет 324 миллиона долларов США. Понятно, что для Каракаса, который находится в тяжелейшем экономическом кризисе, каждый доллар на счету и потеря этих средств была бы нежелательной, но все-таки это даже близко не катастрофа.

Создается впечатление, что новые санкции против Венесуэлы направлены не столько на нанесение прямого ущерба, сколько на то, чтобы не дать нормально работать венесуэльским властям, чьи действия сейчас, возможно, вдохновляют российские советники, о которых СМИ писали в прошлом году.

Одной из мер восстановления доверия венесуэльского общества к экономической политике государства и важной мерой в борьбе с черным рынком валюты стало недавнее решение венесуэльского центробанка о создании официальных "обменников". "Центральный банк Венесуэлы открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу. Фактически это означает отмену многолетнего запрета на приобретение долларов, действовавшего в южноамериканской стране", — сообщало агентство "Прайм" в марте.

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Теперь венесуэльцам, которые хотят защитить сбережения от все еще галопирующей инфляции, придется, скорее всего, идти на черный рынок.

С другой стороны, вполне возможно, что "отключение от долларовой системы" в условиях уже действующих санкций, которые буквально принуждают Венесуэлу использовать другие валюты для получения доходов от продажи нефти на экспорт, — это что-то вроде жеста отчаянья.

Влиятельное американское издание Washington Post с грустью констатирует, что американский план захвата власти в Венесуэле провалился и что делать дальше — непонятно: "В январе, когда администрация Трампа впервые потребовала, чтобы правительство Венесуэлы отошло в сторону и позволило политической оппозиции взять власть, были большие надежды на то, что Вооруженные силы Венесуэлы быстро перейдут на сторону оппозиции и сделают это возможным. <...> Некоторые официальные лица США предсказывали, что военные Венесуэлы массово перейдут на сторону оппозиции через несколько дней. <...> Спустя почти три месяца военные Венесуэлы остаются в основном на стороне президента Николаса Мадуро.

Некогда оживленный темп дезертирства в соседнюю Колумбию замедлился до минимума. <...> "Я думаю, что администрация, а также оппозиция слишком надеются на восстание вооруженных сил", — сказал бывший высокопоставленный чиновник США, работавший над политикой президента Трампа в Венесуэле. ("Надежда — это не план")."

В этих условиях логично, что администрация Трампа должна демонстрировать хоть какие-то "решительные действия", направленные против официального Каракаса, — в надежде на то, что эта демонстрация давления воодушевит оппозицию и вдохновит потенциальных дезертиров. Пока результаты не впечатляют, но нужно отдать должное нашим американским партнерам: они демонстрируют завидное упорство.

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В случае России применение аналогичных санкций, предполагающих отключение Центрального банка России и российского Минфина от расчетов в долларах, представляется хотя и возможным, но все-таки довольно маловероятным. Российский портфель американских государственных облигаций уже распродан — как раз на случай введения подобных американским санкций. Более того, Россия — это очень крупный поставщик нефти на мировой рынок (гораздо крупнее Венесуэлы), и одномоментный переход поставок энергоносителей на альтернативные валюты будет довольно серьезным долгосрочным фактором риска для нефтедолларовой системы в целом. Маловероятно, что администрация Трампа захочет создавать себе столь серьезную потенциальную проблему исключительно ради того чтобы слегка увеличить свои шансы на успех в Каракасе.

Введение "долларовых санкций" даже не приведет к долгосрочной панике внутри России, так как российские власти уже давно подготовились к наиболее негативному сценарию: "Объем наличной иностранной валюты в активах Банка России вырос в 27 раз в пересчете на рубли: с 77,7 миллиарда рублей на 1 января 2015 года до 2,1 триллиона рублей на 1 сентября 2018 года, и только за прошедший август этот показатель вырос на 14,1 процента", — свидетельствует информация, размещенная на сайте Банка России.

В этих условиях логично, что администрация Трампа должна демонстрировать хоть какие-то "решительные действия", направленные против официального Каракаса, — в надежде на то, что эта демонстрация давления воодушевит оппозицию и вдохновит потенциальных дезертиров. Пока результаты не впечатляют, но нужно отдать должное нашим американским партнерам: они демонстрируют завидное упорство.

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В случае России применение аналогичных санкций, предполагающих отключение Центрального банка России и российского Минфина от расчетов в долларах, представляется хотя и возможным, но все-таки довольно маловероятным. Российский портфель американских государственных облигаций уже распродан — как раз на случай введения подобных американским санкций. Более того, Россия — это очень крупный поставщик нефти на мировой рынок (гораздо крупнее Венесуэлы), и одномоментный переход поставок энергоносителей на альтернативные валюты будет довольно серьезным долгосрочным фактором риска для нефтедолларовой системы в целом. Маловероятно, что администрация Трампа захочет создавать себе столь серьезную потенциальную проблему исключительно ради того чтобы слегка увеличить свои шансы на успех в Каракасе.

Введение "долларовых санкций" даже не приведет к долгосрочной панике внутри России, так как российские власти уже давно подготовились к наиболее негативному сценарию: "Объем наличной иностранной валюты в активах Банка России вырос в 27 раз в пересчете на рубли: с 77,7 миллиарда рублей на 1 января 2015 года до 2,1 триллиона рублей на 1 сентября 2018 года, и только за прошедший август этот показатель вырос на 14,1 процента", — свидетельствует информация, размещенная на сайте Банка России.

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