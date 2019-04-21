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Наркомания

История наркомании в Молдове, или что делать с зависимыми

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Колумнисты
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Сергей Цуркану
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Колумнист Sputnik Молдова рассуждает о сложных взаимоотношениях власти, общества и потребителей психоактивных веществ.

Общественные организации, врачи, силовики и депутаты страны постоянно напоминают о том, что в Молдове растет число граждан, в том числе и совсем молодых людей, которые регулярно травят себя наркотиками. И не только знакомыми медикам веществами, но и так называемыми "дизайнерскими", которые готовят в химических лабораториях, непрерывно меняя состав, что делает эти наркотики особо опасными.

Контрабанда наркотиков
© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
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Полиция чуть не ежедневно рапортует о задержании членов организованных сообществ, которые реализуют наркотики, взаимодействуя с покупателями через интернет, однако проблема остается. Давайте попробуем в ней разобраться, в чем нам поможет психиатр и нарколог Лилия Федорова.

Как это было

Существует определенный штамп, что в советское время наркоманов не было. Это не совсем так. Действительно, в ветеринарных учебниках 40-х и 50-х годов прошлого века коровам от различных недугов прописывали кокаин и героин, однако вскоре эти вещества оказались под запретом. А это уже говорит о том, что пробовали их не только подопечные животноводческих ферм. Автор этих строк общался в 90-е годы с пожилым мужчиной, который рассказывал про свой наркотический опыт в 70-е годы в Кишиневе – редкие тогда наркоманы вкалывали себе опиум в публичных местах, а окружающие не догадывались, что происходит, считая зависимых диабетиками, вводящими себе инсулин. Наркоманы были, – стоит хотя бы вспомнить "увлечения" Владимира Высоцкого, которые вкупе с алкоголем и свели его в могилу. Но наркоманов было мало и о них не писали в СМИ.

"У нас есть зависимые люди, участники метадоновой программы, когда героин замещается таблетированным метадоном, в результате чего человек может полноценно жить, этим пациентам 50, 60 и даже 70 лет", - рассказала Федорова.

Расцвет же наркомании в Молдове произошел в начале 90-х. Молодежь умирала от передозировок, инфекционная больница была заполнена заразившимися гепатитами и ВИЧ через "иглу", наркотики активно продавали на улицах и на "точках". Позже ситуация изменилась. Сейчас, к счастью, не стоит думать, что в Молдове катастрофа или кризис, связанные с наркоманией.

Задержанный
© Sputnik / Вадим Жернов
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"Не нужно сгущать краски, это актуальная и болезненная проблема, на многие вопросы еще нет ответов, но об эпидемии наркомании в стране говорить нельзя. Есть тенденция к распространению употребления, но это ни в коем случае не эпидемия", - отметила нарколог.

Что они употребляют 

Наркотиков, а точнее психоактивных веществ, которые изменяют человеческое сознание, существует огромное количество, но делятся они на несколько классов.

Опиаты – собственно, они и есть классические наркотики – опиум и героин. До недавнего времени наркоманы самостоятельно перерабатывали опий-сырец в кустарный героин, в последнее десятилетие в Молдове, как и во всем мире, стали торговать классическим героином – в виде порошка. Именно препараты, содержащие опиум и его производные, вызывают классическое привыкание – с физической зависимостью и ломками при отмене наркотика.

Стимуляторы – это еще более обширная группа психоактивных веществ, распространенных в Молдове. Классический стимулятор – кокаин, у нас не получил широкого распространения в силу высокой стоимости. На постсоветском пространстве наркоманы традиционно готовили стимуляторы из некогда доступных таблеток от астмы. Самый сильный из которых, по действию – так называемый "винт", при его изготовлении используются подручные химикаты, – говорить о какой-либо стерильности готового продукта, понятное дело, не приходится. Стимуляторы вызывают сильнейшую психическую зависимость, порой достаточно одного укола, чтобы сознание сузилось и смыслом жизни стал поиск очередной дозы. Еще одно последствие употребления "винта" - токсический остеомиелит, он же фосфорный некроз, от них у наркомана, по сути, гниют челюсти. Сейчас эта группа веществ пополнилась не менее страшными веществами, обобщенное название которых – "соль". Они пришли на смену привычным для наркологов веществам, их состав до конца не изучен, а действие на человеческий организм часто стремительно разрушительное.

Экстази
© Photo: customs.gov.md
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Продукты курения конопли – наиболее распространенный вид психоактивных веществ в Молдове. Этот наркотик традиционно считается менее опасным для здоровья, однако мнения о последствиях его употребления у экспертов расходятся, – кто-то говорит об относительной безвредности, а кто-то – о не самых приятных последствиях для психики, в том числе о психозах и дебюте шизофрении. И опять новое время сломало привычные медицинские практики – сейчас в Молдове и во всем мире активно распространяют "спайсы" – синтетическую коноплю, употребление которой, в отличие от "натурпродукта", может закончится комой и смертью.

Существуют еще различные галлюциногены, а также "аптечные наркотики", – когда употребление большого количества безрецептурных препаратов оборачивается помутнением сознания, однако эти виды наркомании менее распространены в Молдове. Как и страшный наркотик дезоморфин, "крокодил", после шести месяцев которого наступает гарантированная мучительная смерть – человек гниет заживо.

Что с этим делать

Окончательно решить проблему зависимостей не удавалось никому, – люди употребляют наркотики даже в странах, где за это полагается смертная казнь. Существует теория, что в обществе всегда есть небольшой процент людей, которые с рождения склонны к аддиктивному поведению – различным формам зависимостей. Однако нарколог Лилия Федорова с этим не согласна. Все дело в семье и в той атмосфере, в которой существует подросток.

"Зависимость как заболевание – это всегда совокупность факторов. Наркоман может быть из очень благополучной семьи, но в которой поселились холод и отторжение, а бывают семьи неблагополучные материально, но там живет любовь – в таких семьях меньше факторов риска, способных привести человека к зависимостям", - отметила врач.

Мир движется по пути декриминализации наркотиков – отмены уголовной ответственности за употребление психоактивных веществ, при этом торговля наркотиками по-прежнему уголовно наказуема.

Наркотики
CC0 / Pixabay / stevepb
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Понятно, что речь может идти только о взрослых людях, которые делают осознанный выбор, распоряжаясь своим психическим и физическим здоровьем. По статистике именно таким путем можно если не решить проблему, то хотя бы ее контролировать и лишить ее криминальной основы.

По этому же пути медленно движется и Молдова, однако делать какие-либо выводы и прогнозы, пока, судя по всему, рано. Главное, чтобы хорошие начинания не утонули в очередной раз в бюрократизме и коррупции. И самое важное, о чем говорят наркологи и эксперты, – решить проблему наркомании без того, чтобы осознать, что зависимые – это не монстры, не подонки и не животные – невозможно. Наркоманы — это наши соседи, родственники, друзья. Это люди. Больные или оступившиеся, но люди. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
проблема, наркомания
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