В чем меня обвиняют

Путая слова, коверкая ударения, три прокурора уже больше двух недель зачитывают в суде мне обвинительный акт. Дошли до 34-го листа, осталось еще 45.

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Мои коллеги, журналисты различных изданий и телеканалов, в перерыве заседаний просят прокомментировать обвинения прокуратуры. Но конвой не дает отвечать на вопросы и старается максимально быстро увести меня из зала суда. Понятно, что ни прокуратуре, ни СБУ невыгодно и не нужно, чтобы я комментировал обвинения. Отсутствие второй точки зрения – главный закон эффективной пропаганды, который хорошо знают заказчики моего уголовного преследования. Поэтому должны звучать только обвинения – и никаких других комментариев.

Я же считаю, что вторая точка зрения просто необходима, поэтому написал этот текст, в котором изложил свой взгляд на обвинения СБУ. Я прокомментирую основные, не погружаясь в детали, – подробное содержание экспертиз текстов нашего сайта, которых СБУ провела пять, обстоятельств финансовой деятельности предприятия, которое я возглавлял, – все это еще впереди.

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Итак, основные обвинения, которые мне предъявляет СБУ: на посту главного редактора сайта РИА Новости Украина я не занимался журналистикой, а проводил "информационные спецоперации в интересах Российской Федерации". В рамках этой "нежурналистской" деятельности под моим руководством на сайте публиковалась не объективная и достоверная информация, а статьи "антиукраинской направленности". Их было 72, опубликованы весной 2014-го и в 2015 году (только пять из 72-х вышли в 2016-м). Вот в общих чертах главная фабула обвинения.

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Если коротко комментировать обвинения СБУ и прокуратуры, то они содержат откровенные манипуляции, ложь и абсурдную ложь. А теперь более подробно.

Я работаю журналистом больше 25 лет. Руководил информационными редакциями в Днепропетровске и Киеве, работал в газете, на радио и телевидении. Мои телерепортажи выходили в эфире новостей практически всех крупнейших национальных каналов Украины. В 2006-м я стал собственным корреспондентом ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24") на Украине – на эту должность я ушел с поста зам. главного редактора программы "Факты" на ICTV. Больше чем за четверть века работы в профессии я прекрасно уяснил: недостоверная информация, опубликованная или вышедшая в эфир, – это провал в работе редакции и повод для серьезных неприятностей: возможный судебный иск, опровержение недостоверной информации и чаще всего – требования материальной компенсации за причиненный ущерб.

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На моей памяти такими исками банкротили редакции крупных изданий. В нашей редакции мы всегда тщательно проверяли факты, которые публиковали, боролись за 100%-ную достоверность наших материалов. И нам это удавалось – за четыре с лишним года моей работы во главе редакции РИА Новости Украина не было ни одного судебного иска, требования опровергнуть изложенную информацию или упрека в необъективности. Поэтому я считаю бездоказательными обвинения СБУ, что с первого дня моей работы главредом, то есть с марта 2014 года, я систематически и целенаправленно публиковал на сайте необъективную и недостоверную информацию, – этому просто нет доказательств. Как нет их и в экспертизах наших текстов, которые провели эксперты СБУ. Мой комментарий к таким обвинениям СБУ – это обвинение необоснованное, а значит, лживое. Просто ложь.

Теперь про "антиукраинский характер" 72-х публикаций, которые вышли на нашем сайте весной 14-го, в 15-м и 16-м годах. Странное обстоятельство – три года выходят целенаправленно публикации "антиукраинских" материалов на сайте, который входит в 30-ку самых посещаемых информресурсов Украины, – и ни одной претензии по этому поводу за четыре года (до мая 18-го) ни со стороны СБУ, ни со стороны Министерства информационной политики Украины.

Более того – в материалах дела есть письмо Мининформполитики, в котором приводятся два списка 42 сайтов, в деятельности которых экспертный совет Министерства из нардепов, журналистов и медиаэкспертов прослеживает "антиукраинскую направленность, наполненную деструктивным содержанием". Среди них – "Русская весна", "Ньюс-фронт" и другие. У многих из них посещаемость – менее 100 тысяч в месяц, в то время как у нас более 1,5 миллиона в месяц. Антиукраинскую деятельностью этих "карликов" эксперты Мининформполитики заметили – нашу, которая, по словам СБУ, продолжалась четыре с лишним года, эксперты таковой не считали. Как и профильное управление СБУ все то же время – оно тоже четыре года не считало нашу деятельность антиукраинской. И вдруг на пятый, в 2018-м, управление СБУ по Крыму, которое вело следствие по моему делу, просто прорвало – "систематически, целенаправленно", "антиукраинская деятельность". И все это – меньше чем за год до президентских выборов, да еще и под хор голосов: "А давайте его на кого-то поменяем…" Уверен, что эти обвинения в "антиукраинскости" наших материалов – ложь, призванная оправдать мое содержание в тюрьме вот уже почти год.

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Монотонно пробубнив общие обвинения, прокуроры перешли к деталям. Эти детали – оценка содержания тех самых 72-х текстов, опубликованных весной 14-го, летом 15-го и в 16-м году в "антиукраинских целях". Чтобы понять, о чем идет речь, нужно знать, что эти тексты делятся на три категории. Первая – новостные сообщения, только факты и цитаты из заявлений и высказываний официальных лиц, экспертов, широко известных спикеров, аналитиков.

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Вторая категория – репортажи или аналитические материалы наших журналистов, рассказывающие о значимых событиях, процессах, проблемах. Новостные сообщения (первая категория) – это хлеб журналистики. И здесь объективность и достоверность изложенного – на первом месте. Репортажи (вторая категория) и аналитический материал – это рассказ о событии, на котором побывал не каждый читатель, от имени нашего корреспондента. Аналитический или проблемный материал – это определенный отбор фактов, осмысление явлений и процессов, а не просто набор достоверной информации. Редакция несет ответственность уже не только за достоверность фактов, но и за объективность анализа – подчеркну, что за четыре с лишним года претензий по этому поводу к нашему сайту не было.

Третья категория материалов – комментарии обозревателей или авторов, чей взгляд на события носит не только экспертный, но и личный характер. Именно своей субъективностью такие комментарии и интересны читателю. Очень часто комментарии одного и того же события двумя разными по взглядам обозревателей могут быть диаметрально противоположны – особенно часто так бывает у нас, в политизированном и чересчур поляризованном украинском обществе, во время глубокого общественного и политического кризиса последних лет. Поэтому на нашем сайте такие субъективные тексты публиковались в рубриках "Точка зрения" или "Аналитика и комментарии". Они сопровождались обязательной ремаркой: "Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор". Видя такую ремарку, читатель понимает – он имеет дело с субъективной оценкой, часто полемического характера, а не просто с изложением фактов. Редакция может не разделять точку зрения автора, но считает важным, чтобы с ней познакомился читатель, – это важно для понимания всего спектра мнений, существующих в обществе. Именно это и называется плюрализм взглядов, даже если взгляды кажутся спорными или неприемлемыми. Это – мировая практика, азбука журналистики в демократическом обществе. От редакции или издания можно требовать ответственности за публикацию недостоверных фактов, непроверенной информации, но комментарий событий или явлений – ответственность его автора, его субъективный взгляд на действительность, который этим и интересен читателю.

Теперь вернемся к обвинениям, которые предъявляет СБУ к текстам, размещенным, как пишет следователь, на "подконтрольном" мне сайте. Их много – напомню, что речь идет о 72-х текстах, – поэтому только несколько примеров.

Страница 11-я обвинительного акта – я "при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах" разместил 30.03.2014 на интернет-ресурсе РИА Новости Украина "статью антиукраинского содержания, которая содержала призывы к смене границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, насильственных изменений и свержение конституционного строя". Речь идет об информационном сообщении "Крым перешел на московское время". Это классическая новость о том, что Крым после референдума в марте 2014-го по решению местных властей перешел на московское время, перевел стрелки на два часа вперед и график движения всех видов транспорта на территории полуострова также переведен на московское время. Кроме этого, в тексте описываются обстоятельства перехода на новое время и предыстория событий, которые к этому привели. С точки зрения грамматики русского языка в тексте "Крым перешел на московское время" – ни одного призыва! Только информация и фактаж. Но для СБУ и прокуратуры эта публикация – проявление "антиукраинской деятельности". В такой логике, любой информационный репортаж и любая новость из Барселоны с митинга каталонцев, требующих отделения, – это призыв к свержению конституционного строя в Испании! Абсурд? Конечно! Ложь? Естественно! Но в моем обвинительном акте такая абсурдная ложь становится реальностью!

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Еще один пример – страницы 14-я и 15-я. Прокуратура и СБУ утверждают, что "продолжая реализовывать преступный замысел" и "при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах", я разместил на нашем сайте статью "История украинских референдумов", которой автор якобы "оправдывает проведение местного референдума в АР Крым и их отделения от Украины" (сохранена оригинальная формулировка, в которой АР Крым почему-то употребляется во множественном числе…). Такая публикация "является проявлением подрывной деятельности… против Украины".

Речь идет о статье политолога и эксперта в области права Юрия Городненко, которая была опубликована на РИА Новости Украина 15 марта 2014 года в рубрике "Точка зрения" с ремаркой "Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор".

В этой статье автор исследует историю проведения местных референдумов на Украине и высказывает свою точку зрения по поводу референдума в Крыму. Читатель, как и редакция, может соглашаться или не соглашаться с мнением автора, но знать о существовании такого мнения читатель имеет право – редакция такое право читателю дает. При этом четко указывая в рамках мировой журналистской практики, что эта статья – личное мнение ее автора, а не редакции. Но для СБУ и прокуратуры такое соблюдение права на свободу слова, мнения и оценок – "проявление подрывной деятельности". Абсурд? Без всякого сомнения! И такого в обвинительном акте – претензий к статьям из рубрики "Точка зрения" с пометкой "Мнение редакции может не совпадать с мнением автора" – воз и маленькая тележка!

И еще один, последний в этом тексте пример абсурдности обвинений против меня. На нашем сайте в 15-м и 16-м годах выходили материалы о жизни простых людей в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в зоне боевых действий. Вот заголовки только некоторых из них: "Жители Луганщины: "Мы просим военных: уйдите…", "Донбасс в блокаде – ни нашим, ни вашим", "Ни проехать, ни пройти. Транспортная блокада Донбасса и маршруты под обстрелами". Они о том, как жили рядовые жители Донбасса в 15-м и 16-м годах, честный, прямой и правдивый рассказ об их трудностях, бедах и реалиях жизни. Были и репортажи, и просто новости. Кроме этой темы, мы писали и об экономической и социальной ситуации в стране. Что пишет прокуратура по этому поводу? Стр. 20 – "…перечисленные выше статьи по своему содержанию, независимо от того, правдивую и неправдивую информацию они содержат каждый отдельно (!!!), являются составляющими системы взглядов…" и "статьями антиукраинской направленности". После такого обвинения в акте я, как говорят сегодня подростки, просто "завис". На стр. 5 этого документа меня обвиняют в пренебрежении и невыполнении обязанности "подавать для публикации объективную и достоверную информацию" (то есть писать правду), а на 21-й уже пишут, что неважно, правдивую или неправдивую информацию содержат статьи на нашем сайте. Важно, что они просто "антиукраинской направленности". И это всего лишь потому, что в этих и других наших текстах есть утверждения, что "украинская власть во главе с П. Порошенко коррумпирована, олигархична, жестока, безразлична к своему народу, цинична…" (стр. 20). И это тоже "статьи антиукраинского направления", "проявления подрывной деятельности".

Абсурд? Да, но очень опасный – убежден, что сегодня прокуратура и СБУ с формулировкой "независимо от того, правдивую информацию или неправдивую информацию они содержат" могут предъявить претензии к десяткам журналистских материалов в украинских СМИ, которые тоже пишут о том, что "украинская власть во главе с Порошенко П. коррумпирована, олигархична, жестока, безразлична к своему народу…" (стр. 20 обвинительного акта).

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И с такими формулировками в обвинительных актах десятки моих коллег могут оказаться на моем месте – почти год я уже сижу в заключении. Не дай бог, как говорится, но если с таким набором абсурдных обвинений можно посадить одного журналиста, то почему остальные должны чувствовать себя в безопасности?!

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