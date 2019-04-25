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Владимир Путин

В США раскрыли секрет Путина: ему просто везет

© Sputnik / Евгений Биятов
Колумнисты
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Иван Данилов
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Лучшие умы американской и британской журналистики и политической аналитики работают над разгадкой феноменальной успешности Владимира Путина

Причем в том, что он добился именно феноменальных успехов, наши западные оппоненты не испытывают никаких сомнений, пишет обозреватель Иван Данилов в колонке на РИА Новости.

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Публикация доклада спецпрокурора Мюллера и успехи России во внешней политике, включая ситуацию в Сирии, нефтяную сделку с ОПЕК и продажу С-400 Турции, несмотря на протесты Вашингтона, способствовали повышению интереса к поиску "путинского секрета".

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Особенно сильно страдают от необходимости найти хоть какое-то логическое объяснение случившемуся те американские аналитики, которые в 2014 году ждали развала России из-за того, что Обама "порвал в клочья ее экономику", а также те, кто были уверены, что после избрания Хиллари Клинтон на должность президента США начнется "золотой век" американской гегемонии, и мировая история (в соответствии с пророчествами Фукуямы) закончится победой американского добра над мировым злом.

И вот ответ найден и опубликован прямо в заголовке развернутого аналитического материала влиятельного американского издания The Washington Post: "Дональд Трамп — везучий. А Владимир Путин — еще более везучий".

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Это могло бы показаться шуткой, но автор исследования, политический колумнист Дэвид фон Дреле (David Von Drehle) на полном серьезе сообщает следующее: "В любом случае, Трамп в два раза менее везучий, чем Путин. В докладе спецпрокурора Мюллера Путин выглядит просто заговоренным на удачу, как будто он одновременно выигрывает лотерею, имеет пять тузов в покере, и у него есть еще и четырехлистный клевер. Представьте себе бездомного, копающегося в мусорном баке и вытаскивающего из бака алмаз Хоупа (крупный бриллиант массой в 45,52 карата глубокого сапфирово-синего цвета и размерами 25,6×21,78×12 миллиметров. — Прим. ред.). <...> Здесь важен контекст: когда Путин вошел в эту драму, Россия находилась в безнадежном состоянии. В период с 2012 по 2015 год ее экономика сократилась более чем на треть. Мир был перенасыщен нефтью, природным газом и порнографией — всеми жемчужинами потемкинской империи царя Владимира. Что он мог сделать, чтобы поддержать свое разорванное в клочья диктаторское шоу?".

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Наверное, стоит оставить за скобками вопрос о том, каким образом мистер фон Дреле пришел к выводу, что тремя китами российской экономики являются нефть, газ и порнография, но вот его представление о том, что Россию в 2015 году спасла удача, — это интересно.

Удача, по версии The Washington Post, заключается в том, что "путинским военным хакерам" удалось взломать сервер центрального комитета Демократической партии и удачно использовать полученный компромат.

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Удача якобы продолжилась, когда "путинские тролли" будто бы смогли очень эффективно воспользоваться алгоритмами соцсетей и внести максимальный раздор в американское общество, которое раскололось по нескольким политическим "линиям разлома".

Сам Дональд Трамп, как утверждает The Washington Post, — это очередное доказательство удачливости российского президента, который получил в Белом доме своего "фаната", якобы считающего, что США должны меньше вмешиваться в дела внешнего мира.

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В этой истории важно вот что: The Washington Post даже не пытается предоставить читателю хоть сколь-нибудь рациональное объяснение, каким образом предполагаемое путинское влияние на американские выборы привело к тому, что Россия оказалась совсем не "порванной в клочья".

Стоит отметить, что западные рейтинговые агентства (которым клиенты, платящие деньги за кредитную аналитику, не всегда готовы прощать пропаганду и от которых требуется конкретика) смотрят на ситуацию совсем под другим углом: несмотря на все апокалиптические прогнозы, санкции не обрушили российскую экономику из-за очень правильных (хотя местами болезненных) мер, предпринятых российскими властями.

Более того, легко заметить, что дополнительные многотриллионные доходы российскому бюджету принесло не вмешательство в американские выборы, а нефтяная сделка в формате ОПЕК+Россия, которая стала возможной только после крайне успешной демонстрации силы в рамках сирийской кампании российской армии.

Экспорт российского газа, оружия и зерна (последнее, по данным The Wall Street Journal, теснит американских фермеров с их традиционных экспортных рынков) растет благодаря продуманной экономической политике и правильной дипломатической стратегии России.

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Все вышеперечисленное очень сложно списать на счастливое стечение обстоятельств, но вполне вероятно, что многим в Вашингтоне просто комфортно жить с мыслью, что на самом деле "Путин просто очень-очень везучий", а следовательно, его удача когда-нибудь закончится.

Впрочем, надо отдать должное нашим заокеанским оппонентам. Среди них есть и те, которым гораздо интереснее продвигать намного более опасную для нас версию событий. Мы уже писали о риске объединения противоборствующих сил в США на почве антироссийской повестки.

И, к сожалению, можно наблюдать продолжение кампании по продвижению месседжа "Россия одновременно и нарочно подставила как Хиллари Клинтон, так и Дональда Трампа, и ее нужно за это совместными усилиями наказать".

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Именно к этому недавно призывал американскую аудиторию экс-заместитель директора ФБР по вопросам разведки Кевин Брок, а теперь к нему присоединился известный русофоб и соавтор неудавшейся попытки "цветной революции" в России экс-посол Майкл Макфол.

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"Российское правительство/разведка вполне способны помочь цели и одновременно скомпрометировать цель. Так бывает все время. Почему сторонники Трампа хотя бы не рассматривают гипотезу о том, что Путин хотел, чтобы Трамп победил — но был скомпрометирован, признан незаконным, слабым?" — написал Макфол в твиттере.

В интервью The Hill бывший руководитель московской резидентуры ЦРУ Дэниэль Хоффман высказал аналогичную мысль: "Путин намеренно оставил следы от "башни Трампа" (штаб-квартиры избирательной кампании Трампа. — Прим. ред.) до Кремля. Цель Путина была проста — осквернить политический процесс в США".

Независимо от того, какая версия объяснения российских успехов станет доминирующей в США, нельзя отделаться от мысли, что американские дипломаты, журналисты, силовики и шпионы оказывают России большую услугу.

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Так получилось, что нынешнее глобальное медиапространство является американоцентричным, и это когда-то было важным элементом американского глобального доминирования, ибо буквально из каждого утюга от Антананариву до Макао и от Владивостока до Кито мощнейшая пропагандистская машина закачивала в сознание аудитории мысль, что Америка — самая мощная, самая умная и самая замечательная страна на свете.

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Сейчас та же самая машина воленс-ноленс, решая свои внутриполитические задачи, каждый день рассказывает миру о том, что Владимир Путин, благодаря своему везению или благодаря своему гениальному умению играть в шпионские игры, играючи сломал политическую систему мирового гегемона.

Такую пиар-кампанию мы бы не смогли купить ни за какие деньги, но американцы сами нам ее подарили, одновременно расписавшись в собственном имиджевом поражении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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успех, США, Путин, Россия
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