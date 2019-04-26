Секта свидетелей российского вмешательства готовится к очередной оплеухе

Оглушительный звон пощечин, которые получила американская пресса при обнародовании выводов расследования комиссии спецпрокурора Мюллера, до сих пор висит в воздухе.

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад с дайджестом сообщений западных СМИ под емким названием "Истерия Рашагейта". Там приведены лишь основные примеры антироссийских фейков, которые с 2016 года продуцировались на медиаконвейере и полностью опровергнуты расследованием, пишет Владимир Корнилов в колонке на РИА Новости.

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И ничего. Пулитцеровские премии никем не возвращены. Никто не извинился за откровенную клевету. Книги о "российском следе" в кампании Дональда Трампа не отозваны из продажи. Мейнстримные газеты и сайты, превратившие "Рашагейт" в свою основную тему, пытаются сделать вид, что репутационные потери — это не про них.

Между тем в ближайшее время готовится еще один серьезный удар по всем тем, кто в течение последних лет разгонял ложь о "российском агенте" Трампе. В мае-июне департамент юстиции США планирует обнародовать результаты другого расследования, тесно связанного с "Рашагейтом". И судя по всему, его выводы опять не понравятся многочисленной секте свидетелей российского вмешательства. Во всяком случае, еще до публикации СМИ, связанные с демократами, начали активно дискредитировать следователей и их выводы.

Речь идет о расследовании, которое с прошлого года проводит генеральный инспектор Минюста Майкл Горовиц. Касается оно пресловутого "русского досье", о котором так много трубили американские СМИ еще пару лет назад и которое теперь они не особо любят вспоминать. Напомним, этот документ был создан в 2016 году по заказу штаба Демократической партии бывшим сотрудником британской МИ-6 Кристофером Стилом. Состоял он из 17 различных записок, в которых утверждалась масса "сенсаций": и о том, что российские спецслужбы "вели" Трампа на протяжении нескольких лет, и о том, что ФСБ использовало против нынешнего президента США компромат в виде записей его забав с проститутками, и о прямых связях Кремля с кампанией Трампа.

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Данное досье было составлено настолько грубо и примитивно, содержало столько ссылок на недостоверные источники, что даже некоторые заядлые критики Трампа поостереглись его использовать. Тем не менее сайт BuzzFeed не побрезговал опубликовать творение Стила (правда, сопроводив комментариями о некоторых очевидных ляпах, свидетельствующих о полной некомпетентности и недобросовестности автора). Но самое главное, доклад был использован ФБР, с которым экс-агент МИ-6 имел очень тесные связи. Сейчас выясняется, что Бюро оплачивало услуги Стила, в общей сложности совершив 11 денежных переводов. На что обратил особое внимание и президент США.

Расследование Горовица как раз и пытается установить, насколько законными были основания у ФБР начать слежку за представителями штаба Трампа и использовать столь очевидную фальшивку, как досье Стила. А ведь этот документ лег в основу обвинений и против некоторых российских дипломатов, на что указано в докладе посольства России в США. И отдельные западные СМИ, претендующие на солидность, заявляли о "доказанности" подобных обвинений.

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Полная некомпетентность составителя досье очевидна. Например, в ходе одного из судебных слушаний Стил признал, что в своих домыслах опирался как на "достоверный источник" на сайт iReport, созданный на платформе CNN, но представлявший собой совершенно не связанный с агентством набор статей так называемой народной журналистики, куда мог писать кто угодно и что угодно. Опытный британский спецагент сообщил на слушаниях: он якобы не подозревал, что использует слухи из разряда "одна бабка сказала", а не ресурсы CNN. И такого уровня "аналитику" оплачивали ФБР и штаб демократов. Согласитесь, верится с трудом в то, что они не обращали внимания на сомнительность происхождения "сенсации".

Особо стоит отметить, что Стил отказался отвечать на вопросы комиссии Горовица, поскольку ему как иностранному гражданину неуместнопринимать участие во внутреннем расследовании департамента юстиции. То есть собирать и формировать ложный компромат на кандидата в президенты США иностранному гражданину Стилу это не мешало, а вот пояснять источник происхождения этих фальшивок он считает "неуместным".

Можно понять беспокойство тех "пулитцероносных" СМИ, которые не брезговали использовать досье Стила как основу своих публикаций и обвинений против России. Видимо, прекрасно понимая, к каким токсичным для них выводам может прийти генеральный инспектор Горовиц, некоторые уже принялись изобретать истории о "русском следе" даже в составлении данного досье.

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К примеру, The New York Times поспешила сделать предположение, что британский экс-шпион мог стать жертвой "российской дезинформации". Газета, еще не оправившаяся от выводов комиссии Мюллера, указала: "Это означает, что в дополнение к эффективной атаке против кампании Клинтон российские шпионы застраховали свои ставки и заодно подложили несколько мин под президентство Трампа".

Замечательная "логика". То есть берем откровенную фальшивку (надо заметить, легко проверяемую) британского провокатора, обвиняем русских во "вмешательстве в американские выборы", а затем признаем, что это была дезинформация, но… снова обвиняем в этом русских.

Ясно, что подобные предположения делаются для того, чтобы попытаться приглушить звон очередной пощечины любителям конспирологических теорий о "Рашагейте". Однако частота этих оплеух повышается с невероятной скоростью по мере приближения новой президентской кампании в Америке, которая явно окажется еще более яростной, нежели предыдущая.

Но ничего, мы же видим методы работы лауреатов западных журналистских премий. Чем звонче и чаще пощечины, тем легче их преподнести читателям как несмолкаемые аплодисменты. И получить за это очередной "Пулитцер".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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