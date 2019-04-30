Кишиневское кладбище превратили в проезжую часть - 100 строк о наболевшем

Если скоро что-то запретят, надо обязательно успеть это сделать до "часа икс" – кажется, таков главный девиз большинства жителей Молдовы.

В период пасхальных праздников молдавская столица в буквальном смысле опустела, на улицах города практически нет автомобилей, да и людей не так, чтобы очень много. Этому, конечно, есть логичное объяснение – многие уехали из Кишинева на пятидневные каникулы, решив встретить праздник с семьей. Да и грех не воспользоваться такой возможностью, ведь нечасто можно отдохнуть так долго, не оформляя отпуск.

Реклама на кладбище: циничный бизнес на покойниках>>>

"Еще и погода не подкачала – выходи, гуляй и наслаждайся солнцем, как говорится. В общем, красота!", - подумаете вы. И будете правы, но лишь отчасти. Ведь такие длинные выходные многие используют иначе, отправляясь на кладбище, чтобы навести порядок у захоронений. Вот тут-то и начинается самое интересное.

В первые дни после Пасхи не найти места оживленнее, чем кладбище "Святого Лазаря". Уже у входа - множество людей, толпящихся рядом с продавцами цветов и свечей.

© Sputnik / Nicu Goncear Ажиотаж на кладбище в поминальные дни

Торговцы, кстати, заранее подготовились к поминальным дням, разнообразив ассортимент – живые цветы можно купить от 2 до 12 леев за штуку, а цена искусственных зависит от размера и количества.

© Sputnik / Nicu Goncear Продавцы цветов на кладбище

Пока, к слову, большой наценки нет, но никто не гарантирует, что резкого роста не будет в Радуницу.

© Sputnik / Nicu Goncear Продавцы цветов на кладбище

В общем, здесь ситуация привычная. Но стоит войти на территорию кладбища, как вы оказываетесь в "муравейнике" – едва ли на самой оживленной улице в час пик… Один автомобиль едет за другим, и приходится проскакивать не только между ними, но и обегать кучи мусора, который кто-то уже собрал и сбросил на асфальт.

© Sputnik / Nicu Goncear Мусор на кладбище "Святого Лазаря"

Тут вам и новенький Porsche проедет, и Range Rover, и Mercedes с BMW, и много других марок – будто не на территории кладбища оказались, а стоят в автосалоне, ждут, кого из них вы выберете. А иногда и разъехаться не могут, слишком уж узкая дорожка, не подходит для двухполосного движения.

Автомобили на кладбище "Святого Лазаря" © Sputnik / Nicu Goncear

Автомобили на кладбище "Святого Лазаря" © Sputnik / Nicu Goncear

Автомобили на кладбище "Святого Лазаря" © Sputnik / Nicu Goncear

Автомобили на кладбище "Святого Лазаря" © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 4 © Sputnik / Nicu Goncear Автомобили на кладбище "Святого Лазаря"

Кажется, все автомобили города вдруг разом прибыли на кладбище "Святого Лазаря", организовав спонтанный "парад". Вот только негде там такому количеству машин перемещаться! Да и работникам муниципального предприятия "Бюро ритуальных услуг", которые уже вовсю с помощью тракторов собирают мусор, вся эта "автогонка" сильно мешает.

© Sputnik / Nicu Goncear Рабочие убирают мусор на кладбище "Святого Лазаря"

Причем, поток частного транспорта не заканчивается. Словно все решили съездить на кладбище на своей машине, пока еще можно, пока не вступил в силу временный запрет, который вводит примэрия Кишинева.

Согласно официальному объявлению местной администрации, "в связи с уборкой территории на кладбище "Святого Лазаря" частный транспорт не будут пускать со 2 мая, а на все остальные кладбища города – с 3 мая".

В примэрии рассказали, как будет ездить общественный транспорт на Радуницу>>>

Однако масса людей, по всей видимости, решила, что надо быть умнее, и что ограничения не для них. Но ведь не зря же из года в год такие меры принимают! Никто и никогда не строил кладбище "Святого Лазаря" таким образом, чтобы на его территории было возможно оживленное движение автомобилей. Это в первую очередь небезопасно для пешеходов. Странно, что при таком трафике не произошло ни одной аварии, ни одного столкновения. Ведь есть и водители, которые не прочь нажать на педаль газа даже на территории кладбища. Не было там ДТП, но только пока…

© Sputnik / Nicu Goncear Люди в поминальные дни на кладбище "Святого Лазаря"

Возможно, местной администрации стоит задуматься, чтобы ввести еще более жесткие ограничения по части доступа личного транспорта на территорию кладбищ. Если и не полный круглогодичный запрет, то хотя бы во время пасхальных праздников ограничения на более длительный период, чем сейчас?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK