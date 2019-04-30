Кишиневское кладбище превратили в проезжую часть - 100 строк о наболевшем

В период пасхальных праздников молдавская столица в буквальном смысле опустела, на улицах города практически нет автомобилей, да и людей не так, чтобы очень много. Этому, конечно, есть логичное объяснение – многие уехали из Кишинева на пятидневные каникулы, решив встретить праздник с семьей. Да и грех не воспользоваться такой возможностью, ведь нечасто можно отдохнуть так долго, не оформляя отпуск.
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"Еще и погода не подкачала – выходи, гуляй и наслаждайся солнцем, как говорится. В общем, красота!", - подумаете вы. И будете правы, но лишь отчасти. Ведь такие длинные выходные многие используют иначе, отправляясь на кладбище, чтобы навести порядок у захоронений. Вот тут-то и начинается самое интересное.
В первые дни после Пасхи не найти места оживленнее, чем кладбище "Святого Лазаря". Уже у входа - множество людей, толпящихся рядом с продавцами цветов и свечей.
Торговцы, кстати, заранее подготовились к поминальным дням, разнообразив ассортимент – живые цветы можно купить от 2 до 12 леев за штуку, а цена искусственных зависит от размера и количества.
Пока, к слову, большой наценки нет, но никто не гарантирует, что резкого роста не будет в Радуницу.
В общем, здесь ситуация привычная. Но стоит войти на территорию кладбища, как вы оказываетесь в "муравейнике" – едва ли на самой оживленной улице в час пик… Один автомобиль едет за другим, и приходится проскакивать не только между ними, но и обегать кучи мусора, который кто-то уже собрал и сбросил на асфальт.
Тут вам и новенький Porsche проедет, и Range Rover, и Mercedes с BMW, и много других марок – будто не на территории кладбища оказались, а стоят в автосалоне, ждут, кого из них вы выберете. А иногда и разъехаться не могут, слишком уж узкая дорожка, не подходит для двухполосного движения.
- Автомобили на кладбище "Святого Лазаря"© Sputnik / Nicu Goncear
- Автомобили на кладбище "Святого Лазаря"© Sputnik / Nicu Goncear
- Автомобили на кладбище "Святого Лазаря"© Sputnik / Nicu Goncear
- Автомобили на кладбище "Святого Лазаря"© Sputnik / Nicu Goncear
Кажется, все автомобили города вдруг разом прибыли на кладбище "Святого Лазаря", организовав спонтанный "парад". Вот только негде там такому количеству машин перемещаться! Да и работникам муниципального предприятия "Бюро ритуальных услуг", которые уже вовсю с помощью тракторов собирают мусор, вся эта "автогонка" сильно мешает.
Причем, поток частного транспорта не заканчивается. Словно все решили съездить на кладбище на своей машине, пока еще можно, пока не вступил в силу временный запрет, который вводит примэрия Кишинева.
Согласно официальному объявлению местной администрации, "в связи с уборкой территории на кладбище "Святого Лазаря" частный транспорт не будут пускать со 2 мая, а на все остальные кладбища города – с 3 мая".
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Однако масса людей, по всей видимости, решила, что надо быть умнее, и что ограничения не для них. Но ведь не зря же из года в год такие меры принимают! Никто и никогда не строил кладбище "Святого Лазаря" таким образом, чтобы на его территории было возможно оживленное движение автомобилей. Это в первую очередь небезопасно для пешеходов. Странно, что при таком трафике не произошло ни одной аварии, ни одного столкновения. Ведь есть и водители, которые не прочь нажать на педаль газа даже на территории кладбища. Не было там ДТП, но только пока…
Возможно, местной администрации стоит задуматься, чтобы ввести еще более жесткие ограничения по части доступа личного транспорта на территорию кладбищ. Если и не полный круглогодичный запрет, то хотя бы во время пасхальных праздников ограничения на более длительный период, чем сейчас?
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