Китай просит "добавить газу", "Газпром" идет на восток: что делать Европе

Как сообщил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции форума "Один пояс — один путь", китайские товарищи достаточно настойчиво попросили РФ рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".

"Объемы, в которых нуждается Китай, объемы в природном газе, они растут. Больше того: нас сейчас китайские партнеры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по трубопроводу "Сила Сибири", который мы в конце года уже введем в строй. Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем", — пояснил российский президент журналистам.

Путин отметил, что технические возможности позволяют это сделать, даже несмотря на двукратный общий рост поставок российского сжиженного природного газа, а также на то, что сейчас именно выход на глобальные рынки СПГ — приоритет для отечественной газовой отрасли, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.

Поэтому пресс-конференцию главы "Газпрома" Алексея Миллера, олицетворяющего "русскую газопроводную монополию", журналисты ждали с особым нетерпением. И Алексей Борисович, принимавший участие в том числе и в проходившей в рамках форума встрече Владимира Путина с товарищем Си Цзиньпином, не подвел. Сообщив если уж не о смене, то о достаточно радикальном сдвиге в трендах и курсе экспортной политики российского газового гиганта. Если верить Миллеру, то к 2035 году "Газпром" вообще может стать главным экспортером голубого топлива на китайский рынок. "На повестке дня — обсуждение еще двух проектов поставок: с Дальнего Востока и по западному маршруту", — сообщил в ходе пресс-конференции глава "Газпрома". В случае их реализации — а Россия уже привыкла к почти безукоризненному выполнению своей повестки, по крайней мере, в рамках "больших проектов" — "Газпром" действительно вполне способен стать для Китая поставщиком номер один.

Судите сами: нынешняя проектная мощность "Силы Сибири", строительство которой завершается уже в конце текущего года, обеспечит поставку более триллиона кубометров природного газа за ближайшие 30 лет. Причем при необходимости "Газпром" наверняка откликнется на настоятельные просьбы китайской стороны и мощность увеличит. Почему бы, собственно говоря, и нет?

Ресурсная база газопровода, включающая новые крупные залежи на востоке нашей страны (в первую очередь, безусловно, баснословно богатое Чаяндинское месторождение, обустройство которого сейчас идет полным ходом), это вполне позволяет.

А потребление природного газа в самом Китае все больше и больше растет — на 15% в 2017 году и на 18% в 2018-м.

Импорт при этом вырос еще больше, примерно на треть.

В результате КНР возглавила список крупнейших импортеров природного газа в мире, и это совсем не предел: спрос на газ в Китае, даже при существующих колоссальных объемах потребления, продолжит только расти.

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Но отдельное внимание Алексей Миллер просил обратить на полуостров Ямал: "Это богатейший газоносный бассейн, который будет обеспечивать потребителей газом на протяжении более ста лет. И тот факт, что Ямал — богатейший газоносный бассейн, предопределяет, что западный маршрут поставок российского трубопроводного газа в Китай может стать самым перспективным и значимым газотранспортным коридором. Поэтому именно Ямал имеет все предпосылки для того, чтобы стать центром поставок газа и на запад, и на восток". Хотя Алексей Борисович специально подчеркнул важность не только восточного, но и западного направления, в Европе его слова восприняли как весьма тревожный сигнал.

Поясним.

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Если "Газпром" собирается наращивать объемы экспорта в Китай и эти планы достаточно предметны и конкретны именно за счет ресурсной базы Ямала, то это означает, что увеличивать экспортные объемы трубопроводного газа в Европу он совершенно точно не намерен. И Европе предлагается ограничиться теми объемами, которые будут прокачиваться через строящиеся или уже построенные "потоки": "северные", "турецкие" (включая давно действующий "Голубой"). А также через польско-белорусскую трубу проекта "Ямал — Европа" и проблемную украинскую ГТС. Которая, напомним, судя по всему, завершает свой жизненный цикл по независимым как от Европы, так и от России обстоятельствам.

Но потребности-то в трубопроводном газе — только продолжают расти.

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И диверсификация поставок голубого топлива с Ямала с частичным переводом их на китайское направление, помимо всего прочего, делает русский газ в Европе пусть и ограниченно, но все-таки достаточно дефицитным товаром.

Нет, Европа для российского газа по-прежнему остается приоритетным рынком, однако уже далеко не единственным. А для европейских потребителей приобретение трубопроводного газа из России становится куда более значимым, чем для российских поставщиков его продажа. И теперь, когда очередной брюссельский бюрократ начинает рассуждать, например, о необходимости какого-либо ограничения "Северного потока — 2", то это отзывается таким гулким эхом в офисах европейских же энергетических гигантов, что "Газпрому" даже не нужно особо вмешиваться.

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