США не верят в российскую оппозицию, но уповают на партизан

Фраза "России никто и ничто не угрожает" хорошо известна по 90-м годам. Под это заклинание разваливали армию, сдавали зарубежные базы, закрывали глаза на агрессивное расширение НАТО.

Казалось бы, после того как США официально, на законодательном уровне, причислили Россию к списку своих врагов, подобные разговоры должны были бы совсем прекратиться, пишет Владимир Корнилов в колонке на РИА Новости.

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI Россия не будет сотрудничать с НАТО: что это значит для СНГ

Однако и сейчас мы слышим что-то подобное: Запад не хочет уничтожить Россию, не собирается ее развалить, не покушается на наши нефть, газ и гречневую кашу. Насчет гречневой каши — это правда (ну не едят ее на Западе), а вот планы по расчленению и ослаблению России озвучиваются все с большей активностью и совершенно открыто.

Совсем недавно Януш Бугайский, ведущий аналитик Центра анализа европейской политики, финансируемого правительственными структурами США, призывал подумать над планом "управляемого" распада России. Помнится, на некоторых ток-шоу американские эксперты заявляли, что это лишь частное мнение, не отражающее взгляды официального Вашингтона.

Но вот появился новый довольно объемный доклад о возможных мерах по дестабилизации России. Причем на сей раз документ разработан не безумцем-одиночкой, а группой аналитиков небезызвестной корпорации RAND, много десятилетий работающей на Пентагон и американский ВПК. Это часть проекта по изучению уязвимых мест нашей страны, спонсируется Министерством обороны США, поэтому сложно теперь говорить о частном мнении одного-двух экспертов.

Суть доклада обозначена прямо и недвусмысленно: "Эти шаги рассматриваются как элементы кампании, разработанной с целью разбалансировки противника, побуждения России к активности в областях или регионах, где США имеют конкурентное преимущество, для того чтобы она перенапряглась в военном или экономическом отношении".

Группа ведущих аналитиков RAND под руководством опытнейшего дипломата Джеймса Доббинса (при Буше-старшем он служил послом США в Евросоюзе) открыто разбирает все возможные и невозможные меры по дестабилизации ситуации в России. В принципе, если внимательно проанализировать каждый из предложенных в докладе шагов, можно сделать вывод, что по существу данная кампания уже давно ведется Вашингтоном. Здесь и призыв сократить до минимума поставки российского газа и нефти в Европу — с заменой их, разумеется, американскими энергоресурсами, — и предоставление летального оружия Украине, и поддержка сирийских "повстанцев" (читай: террористов), и дискредитация России на международном уровне.

Само собой, значительное место авторы доклада уделили необходимости "поддержки внутренних протестов и ненасильственного сопротивления". Правда, сами авторы признают, что надежды на эффективность подобных действий довольно слабы. Видимо, совсем разочаровала западных спонсоров российская оппозиция. Тем не менее аналитики RAND рекомендуют спланировать информационную кампанию таким образом, чтобы "максимизировать шансы на побуждение российских акторов к действиям, которые нанесли бы режиму потенциально наибольший ущерб".

Не забывайте, эти люди обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела США.

Можно представить себе шум, который поднялся бы на Западе, если бы Министерство обороны России или какой-то его аналитический центр обнародовали рекомендации подобного рода относительно свержения режима в США. Конечно же, и у нас, и у них отрабатываются различные методы ведения боевых операций и кампаний по подрыву экономического и политического потенциала противника на случай войны. Было бы странно, если бы подобные стратегии не создавались. Но в данном же случае открыто публикуются рекомендации своим властям, как дестабилизировать ситуацию в России уже сейчас, в мирное время.

Кстати, параллельно та же корпорация RAND опубликовала еще один доклад о России (также профинансированный Министерством обороны США) — о том, как "сдерживать российскую агрессию" в странах Балтии.

Судя по рекомендациям, воевать за эти страны американцы не очень-то хотят — проще готовить три гордые республики к партизанским действиям против страшного соседа. Например, предлагается снабдить прибалтов мотоциклами-внедорожниками, пистолетами, запалами для взрывных устройств. Кроме того, RAND советует, не дожидаясь войны, готовить тайники для будущих партизан, где хранились бы медикаменты, одежда, еда, наличные (последнее, думаю, особенно понравилось военным в республиках).

Опять-таки представьте, если бы российское оборонное ведомство разработало рекомендации Мексике на случай нападения на нее со стороны США и предложило бы мексиканцам помощь в оборудовании тайников для партизанского движения против агрессивных гринго — какая бы истерика началась в американских СМИ. Но относительно России такие планы составлять не зазорно.

Любимым словом составителей этого отчета является "гибридный". Они уверены, что главная угроза для стран Балтии — ведение Россией именно гибридной войны, и призывают готовиться к отражению такой атаки. "Что если российская банда мотоциклистов заедет на эстонский пограничный пост и устроит там шумиху", — пугает прибалтийцев аналитик RAND, основной автор этого доклада Стивен Фланаган. По его мнению, это запросто может привести к беспорядкам и к нападению России "с целью защиты этнических русских в Эстонии".

© Sputnik / Денис Петров В НАТО хотят усилить активность в Черном море

Совсем недавно эстонская разведка причислила к угрозам своей нацбезопасности российский учебный парусник "Мир". А теперь еще и русские мотоциклисты пошли в ход в качестве гибридного оружия!

Во всех этих откровенно антироссийских докладах от корпорации RAND проскальзывают и рациональные мысли, свидетельствующие, что кое-чему события последних лет научили и самых радикальных противников России. К примеру, разбирая методы дестабилизации внутри страны, американские аналитики пришли к горькому для себя выводу о неэффективности антироссийских экономических санкций и даже их высоких рисков для самих США. Так что в чем-то, как видите, наступает и прозрение.

Но в целом свой замысел аналитики RAND не скрывают: нужно стремиться к ослаблению России во всех возможных сферах, вызывая там нищету, неустойчивость и хаос. Действительно, на гречку составители подобных докладов не посягают, даже ни разу не упомянули ее. А вот мощь России, ее нефть, газ, политическая стабильность и единство — все это предмет для беспокойства советников Пентагона. Соответственно, против этого они и призывают сражаться.

В 2019 году недооценка подобных призывов с одновременными заклинаниями по образцу 90-х "России ничего не угрожает" выглядит как минимум удивительной.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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