"Не белый город": так теперь можно назвать наш Кишинев – 100 строк о наболевшем

Колумнист Sputnik рассуждает о том, как Кишинев лишился звания "Белый город", и может ли он превратиться в "Город огней".

"Мой белый город, ты цветок из камня", "город-сад"... Это все о Кишиневе, правда, не нынешнем. Так молдавскую столицу называли раньше в ее лучшие годы. Сейчас же наш родной город утратил былой лоск, он уже совсем не белый и далеко не цветущий сад, как видно на кадрах хроники...

Теперь Кишинев – это город разбитых дорог, перерытых улиц, стихийных парковок, кошмарных пробок, уродливых стеклянных зданий, которые вырастают как грибы после дождя, страшных мостов. Не все улицы города освещены, не везде есть даже канализация и водопровод. Да, в это сложно поверить, но в некоторых частных дворах красуются деревянные "скворечники", куда справляют нужду жители как бы европейской столицы... Несмотря на многочисленные проблемы города, столичные власти не берутся за дело, засучив рукава. Решение всех этих вопросов буксует. Редко мы слышим об отставках и выговорах некомпетентным чиновникам и практически не наблюдаем кардинальных изменений.

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Город огней..?

Несколько лет назад у столичных чиновников родилась довольно искрометная идея – наделить Кишинев новым статусом "Город огней". Таким образом был запущен одноименный проект, который предполагает художественное освещение достопримечательностей молдавской столицы.

По словам директора Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Иона Штефэницэ, еще один архитектурный объект в центре Кишинева обзавелся подсветкой. Речь идет о здании на проспекте Штефана чел Маре, 75.

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Как считает чиновник, молдавскую столицу называли "Город из белого камня" или "Город-сад", а в перспективе она может получить новый статус "Вечерний Кишинев" – "Город огней".

"С 1 сентября 2016 года мы перезапустили информационную кампанию для достижения этой цели, чтобы Кишинев благодаря своему культурному наследию был сохранен и отреставрирован, исторический центр реабилитирован, а его аутентичная архитектура художественно подсвечивалась в вечерние часы", - сказал Штефэницэ.

В качестве примера он привел столицу Азербайджана.

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Как рассказал эксперт, в Баку все фасады зданий подсвечиваются до 23.59.

Новая обертка– старое содержимое

Новым статусом "Город огней" Кишинев решили наделить после того, как он лишился звания "Белый город" и "Город-сад". В этой утрате, конечно, мы сами виноваты. Почему? Потому мы, кишиневцы, не отстаивали стертые с лица земли памятники зодчества и архитектурного наследия, на месте которых выросли офисные центры и магазины, не отстаивали мы и застраивающиеся барами и кафе парки, не отстаивали безжалостно спиленные деревья, не отстаивали собственные дворы от незаконных строек... И много чего не отстояли, безмолвно и безропотно продолжая смотреть, во что превращается столица, лишь изредка строча едкие комментарии в соцсетях.

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Проект "Город огней", конечно, красивый и полезный. Чем еще удивить туриста? Кишиневу пока еще есть что показать, еще не все снесли, как говорится... И эти оставшиеся памятники архитектуры надо представлять достойно. Но, вот незадача: на фоне всех нерешенных проблем молдавской столицы подсветка зданий города выглядит немного нелепо, когда под ногами у того же туриста просевший асфальт, перерытый тротуар и перекошенная плитка, когда в воздухе стоит едкий запах нечистот, а сам человек не знает, куда же выбросить мусор на центральном проспекте Штефана чел Маре. Это как пир во время чумы, ей Богу...

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