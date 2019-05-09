Любовь, опаленная войной и болью: как ветераны ВОВ шли к своему счастью

История одной из семей ветеранов наглядно демонстрирует, что к счастью путь может быть долог, тернист и, порой, почти непреодолим, но он существует.

Всем смертям назло - примерно так можно охарактеризовать историю любви и терпения, через которую пришлось пройти двум ветеранам Великой Отечественной войны - Зинаиде Туснолобовой и Иосифу Марченко.

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Все у них начиналось, как у сотен тысяч представителей предвоенного поколения молодых людей. Все они встречались, влюблялись, учились, а впереди была жизнь - насыщенная, светлая, полная планов и, конечно же, счастливая.

Зинаида и Иосиф познакомились весной 41-го, но расписаться молодые не успели, свои коррективы внесла война. Зина проводила его на фронт в первые дни войны. А сама ушла добровольцем в июле 42-го после того, как окончила школу медсестер.

Ей было всего 22, но мужеству молодой девушки могли позавидовать опытные бойцы. Рискуя собственной жизнью, она уже после первых боев вынесла из-под огня 42 раненых советских солдат и офицеров и уничтожила 11 фашистов. За подвиг, совершенный девушкой, ее наградили орденом Красной Звезды.

Всего лишь за 8 месяцев кровопролитных боев на Воронежском фронте она вынесла с линии огня 123 раненных солдат и офицеров. Роковым для Зинаиды стал февраль 1943 года, когда жизнь девушки в прямом смысле разделилась на "до" и "после". Медсестра спасала раненого командира своей части, но судьба распорядилась по-своему.

Рядом громыхнула граната, если бы разведчики не нашли ее, вряд ли бы Зинаида осталась в живых. Возвращаясь с задания из немецких тылов, они услышали ее тихий стон. Тело медсестры им пришлось доставать из кровавого месива, однако в госпитале врачам не удалось спасти обмороженные руки и ноги - у девушки началась гангрена конечностей.

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Ее выдержке и самообладанию в, казалось бы, безвыходной ситуации поражались видавшие виды хирурги. Восемь сложных операций, невыносимые боли, полная обездвиженность. Ее переносили из палаты в палату, а она, превозмогая страдания, как могла, подбадривала раненых, что вызывало их восхищение мужеством девушки.

Там же, в госпитале, она решила продиктовать последнее (как ей казалось в минуту сложных испытаний) письмо своему любимому Иосифу. Принять такое решение ее заставили бесконечные боли и бессонные ночи. Она надиктовала текст дежурной медсестре, попросив ее отправить письмо адресату.

"Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина.", - говорилось в тексте послания.

Что думала в тот момент искалеченная женщина, сказать сложно. Однако такое стремительное и окончательное решение впоследствии круто изменило ее жизнь.

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Зинаида очень страдала и морально, переживая не за свою судьбу, а за то, что больше не сможет быть полезной своей Родине. Внимая мучениям девушки, в один из дней комсомольцы отнесли ее на завод "Уралмаш". Там Зина обратилась к рабочим:

"Дорогие друзья! Мне 23 года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Мне очень трудно, очень больно оставаться в стороне. Товарищи! Я вас очень, очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка, – сказала она рабочим, лежа на носилках.

Речь искалеченной, но не сдавшейся испытанием судьбы девушки, настолько пробрала до глубины души уральских тружеников тыла, что уже через месяц на фронт пошли и танки, и самолеты с надписью "За Зину Туснолобову!". Они били и крушили врага, который заставил девушку так страдать.

Однако Зинаида отказывалась от дальнейших операций, которые могли бы помочь вернуть хоть незначительную, но подвижность одной из ее рук. Операции были невыносимыми по боли. Главный хирург свердловского госпиталя обещал ей результат, но тут, похоже, Зинаида разуверилась. Однако всего лишь одно письмо решило дальнейшую судьбу молодой девушки - ей писал любимый Иосиф:

"Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя – мы всегда будем вместе. Я – твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться Победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо… Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф".

Этих нескольких строк хватило, чтобы Зинаида вновь воспрянула духом. Она согласилась на сложнейшую операцию - ей разделили кости левой руки и обшили их мышцами так, чтобы получились два сжимающихся "пальца". Женщина заново училась умываться, причесываться, брать предметы. На остаток правой руки ей сделали резиновую манжетку, в которую вставлялся карандаш, и она...научилась писать.

За мужество и героизм, проявленные Зинаидой Туснолобовой во время Великой Отечественной войны, ей было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали "Золотая Звезда" и ордена Ленина.

© Photo: Oper Семья Зинаиды Туснолобовой

После Победы Зинаида и Иосиф встретились и расписались, женщина в 1945-м году уже крепко стояла на ногах. Жизни пошла своим чередом, молодая хозяйка научилась вновь готовить, убирать, топить печь. У пары родились двое детей - сын Владимир и дочь Нина.

Позже ее уже взрослая дочь вспоминала: "Мама не думала, что она – ущербная, она жила полной жизнью".

Зинаида Михайловна не теряла ни одного дня такой драгоценной для нее жизни. Работала диктором на радио, постоянно выступала в школах и трудовых коллективах, писала письма в разные концы огромной страны.

Иосиф Марченко и Зинаида Туснолобова прошли жизнь вместе до конца. Они вырастили яблоневый сад, о котором мечтали в дни войны, подняли сына и дочь, были рады каждому мирному дню.

Сегодня, в мирное время многие молодые люди отчаиваются по пустякам, впадают в депрессию и отчаиваются. История борьбы и жизни Зинаиды Туснолобовой - еще одно подтверждение одной из библейских истин. Отчаяние и уныние - одни и самых тяжких человеческих грехов.

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