Санду не считает молдавский народ победителем в Великой Отечественной

Лучше бы она промолчала — лидер блока ACUM умудрилась в День Победы оскорбить память борцов с нацизмом.

У Майи Санду есть тягостная обязанность выступать с речами в Молдове. И это очень трудно, когда народа Молдовы ты не знаешь, не понимаешь, и вообще лучшая часть твоей жизни прошла в США.

© Sputnik / Miroslav Rotari Фото со звездой: Майя Санду сделала селфи на фоне Ангелы Меркель

То есть, представьте, вы учитесь в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди, потом там же получаете ученую степень, потом трудитесь в аппарате Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия. И все у вас хорошо.

А потом жизнь делает крутой поворот, и внезапно вы обнаруживаете себя на посту министра образования в нищей Молдове. А затем, не успев дух перевести, становитесь политиком и баллотируетесь на парламентских выборах.

Это ужасно. Холодные залы сельских домов культуры. Какие-то иррациональные дебаты. Все эти грубые люди, которым надо что-то обещать. Плохо подметенная сельская местность с неопрятной растительностью. Странные фермы с приземистыми строениями, в которых топчутся эти жуткие животные, как их... С четырьмя ногами. Коровы! А самое плохое, что приходится всё время выступать.

Мы верим, что у Майи Санду, возможно, получилось бы неплохо выступить перед избирателями, допустим, в штате Вашингтон. Там все мило и знакомо. Понятно, о чем говорить — права трансгендеров, радикальный феминизм, вот всё это.

Но баллотироваться в Конгресс США, к сожалению, Майе Санду не предлагают. И заниматься политикой приходится в Молдове, непонятной и бедной стране, вот ведь какая беда.

Может быть, отсюда у Майи Санду и срывы — истерики в телестудии и фантастические перлы, которые она сгружает на головы избирателей. Особенно когда высказываться приходится на глубокие и сложные темы. Такие, как Великая Отечественная война.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон в интервью Sputnik: праздник Великой Победы остается значимым для Молдовы

Девятого мая, когда вся Молдова праздновала День Победы, Санду заявила, что десятки тысяч бессарабцев... были вынуждены сражаться друг против друга. Что "9 мая 1945 года было последним днем Второй мировой войны". И что в этой войне нет выигравших и проигравших. Всё это она произнесла вслух на митинге перед парламентом в честь Дня Европы.

Давайте начнем с последнего, потому что именно вот эта вот сентенция о "не может быть выигравших и проигравших" возмущает больше всего. У Санду получается, что дескать, все были равны перед той страшной войной — и красноармеец из Теленешт или Оргеева, павший где-нибудь под Прагой, и откормленный эсэсовец, сидевший на пулеметной вышке в Освенциме.

Госпожа Санду, вы вообще, понимаете, что этим своим заявлением вы только что оправдали Холокост? Вы утверждаете, что не было ни победителей, ни побежденных, и значит, у каждого на той войне якобы была "своя правда", — но это автоматически будет означать, что "своя правда" была и у нацистов.

Нет и не может быть в оценках Великой Отечественной войны никаких двух, а также множественных "правд", или "двух диктаторов", или "все мы жертвы". А было совсем другое.

Были нацисты — палачи, адепты человеконенавистнической, расистской, людоедской идеологии, проповедующие истребление "неполноценных" наций, преступные авторы Холокоста и геноцида в глобальном масштабе. И есть победители — народы, которые устояли перед страшным ударом, а потом загнали палачей в их логово, вбили осиновый кол в их могилу и подняли над рейхстагом знамя Победы.

© Sputnik / Miroslav Rotari День Победы объединяет в Молдове всех. Даже политиков

День Победы в Великой Отечественной войне — это простая и ясная формулировка, которая раскрывает и суть, и ход, и финал той войны, что завершилась с капитуляцией нацистской Германии.

Понятно, что для Санду страшно неудобен тот факт, что победителем в войне стал многонациональный советский народ, подвиг и славу которого унаследовали народы всех бывших республик огромной державы — все без исключения.

И она не одинока в этой своей нелюбви. Уже не первый год мы наблюдаем, как елозят и виляют политики, пытаясь стереть из сознания жителей Молдовы память о единстве народов, что сокрушили фашизм. Именно отсюда растут уши ядовитой болтовни о "не было победителей", о "двух диктаторах", подмена сути и духа Великой Отечественной войны вывернутыми наизнанку трактовками событий Второй мировой.

Кстати, о Второй мировой войне. Санду попалась в ту же древнюю, как бивень мамонта, ловушку, где уже лежат многие фальсификаторы истории. Которых родимчик хватит, если они произнесут слова "Великая Отечественная".

К сведению бывшего министра образования, Вторая мировая война закончилась не 9 мая, а 2 сентября 1945-го. А вот 9 мая закончилась Победой Великая Отечественная война.

Победу именно в Великой Отечественной молдавский народ празднует каждую весну. И никому, в том числе бывшему советнику исполнительного директора Всемирного банка и бывшему министру образования, изменить этого не удастся.

Все, что Санду может здесь сделать — это скромно помолчать. Хотя бы по праздникам.

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