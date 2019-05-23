"Евроинтеграция" ПРО США в Румынии угрожает самой Европе

17 мая в Румынии была развернута Американская батарея ПРО Terminal High Altitude Air Defence (THAAD) – всего в 300 километрах от границ Молдовы и в 650 километрах от границ России. Мобильную систему THAAD настроили, интегрировали в архитектуру ПРО НАТО и перевели в режим боевого дежурства. Вроде бы только на период модернизации ранее установленной у населенного пункта Девеселу противоракетной системы США Aegis Ashore. И все же это плохая новость для стран Восточной Европы: ведь нет ничего более постоянного, чем временное.
Пентагон располагает около 200 ракетами THAAD для своих семи батарей и примерно 40 пусковых установок. Этими комплексами американцы не разбрасываются. За пределами материковой территории США позиции THAAD до недавнего времени были развернуты лишь на острове Гуам, в Израиле и Южной Корее, то есть в самых горячих точках планеты. В Румынию направили батарею THAAD из состава 69-й бригады противовоздушной обороны, базирующейся в штате Техас. Временная переброска такого вооружения на расстояние свыше 10 тысяч километров логическому объяснению не поддается.
Впрочем, министр обороны России Сергей Шойгу ранее отметил: "В концептуальных документах Соединенными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО".
Москва внимательно наблюдает за комплексом THAAD в Румынии.
Особенности боевого применения
Зачем понадобилась трансконтинентальная переброска THAAD в Восточную Европу? На время планового техобслуживания Aegis Ashore в Румынии можно было просто заменить аналогичной системой морского базирования, то есть ракетным эсминцем НАТО где-нибудь в порту Констанцы. Конвенция Монтре не исключает вахтовых методов боевого дежурства. Однако понадобилась "евроинтеграция" именно системы THAAD, которая по тактико-техническим возможностям занимает промежуточное положение между Aegis Ashore и комплексом Patriot. И эта система предназначена для борьбы с баллистическими ракетами средней и малой дальности на запредельных для обычных комплексов ПВО-ПРО высотах до 150 – 200 километров.
После выхода США из Договора РСМД можно с высокой вероятностью прогнозировать и размещение американских ракет средней и малой дальности в Европе, и зеркальную реакцию России. Тогда под угрозой ответно-встречного ракетного удара окажутся все страны Европы, разместившие на своей территории американские ракеты (ударные или ПРО – не столь важно). Смогут ли размещенные в Румынии система Aegis Ashore и комплекс THAAD эффективно сбивать российские ракеты, никому неизвестно. Однако США начинают готовиться к битве заранее, усиливают ПРО, адаптируют систему THAAD в Европе. Полагаю, техобслуживание Aegis Ashore – лишь удобный предлог.
Развитие американской противоракетной обороны гарантирует высокий уровень военно-политической напряженности в регионе.
Чем эффективнее окажется ПРО, тем больше будет искушений применения силы, и тем большее количество боеголовок может упасть на головы граждан Румынии, Молдовы, Украины.
Сокращение возможностей
Превентивные меры оправданы. Концептуально РФ рассматривает американскую глобальную ПРО как угрозу мировому балансу сил, ведь цель системы – нейтрализация российских (китайских и других) МБР с ядерными боеголовками.
Россия, безусловно, парирует появление вблизи своих границ противоракетного комплекса THAAD.
Даже вынос элементов американской ПРО в космос военного превосходства Соединенным Штатам и НАТО не обеспечит.
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