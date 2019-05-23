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"Евроинтеграция" ПРО США в Румынии угрожает самой Европе

© AP Photo / Vadim Ghirda
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Военный обозреватель считает, что усиление противоракетной обороны США в Румынии может оказаться подготовкой к размещению в Восточной Европе американских ракет средней и малой дальности.

17 мая в Румынии была развернута Американская батарея ПРО Terminal High Altitude Air Defence (THAAD) – всего в 300 километрах от границ Молдовы и в 650 километрах от границ России. Мобильную систему THAAD настроили, интегрировали в архитектуру ПРО НАТО и перевели в режим боевого дежурства. Вроде бы только на период модернизации ранее установленной у населенного пункта Девеселу противоракетной системы США Aegis Ashore. И все же это плохая новость для стран Восточной Европы:  ведь нет ничего более постоянного, чем временное.

Высокотехнологичная противоракетная система THAAD, предназначенная для перехвата баллистических ракет
© REUTERS / HANDOUT
Румыния: США разместят на территории страны систему ПРО THAAD

Пентагон располагает около 200 ракетами THAAD для своих семи батарей и примерно 40 пусковых установок. Этими  комплексами американцы не разбрасываются. За пределами материковой территории США позиции THAAD до недавнего времени были развернуты лишь на острове Гуам, в Израиле и Южной Корее, то есть в самых горячих точках планеты. В Румынию направили батарею THAAD из состава 69-й бригады противовоздушной обороны, базирующейся в штате Техас. Временная переброска такого вооружения на расстояние свыше 10 тысяч километров логическому объяснению не поддается.

Впрочем, министр обороны России Сергей Шойгу ранее отметил: "В концептуальных документах Соединенными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО".

Москва внимательно наблюдает за комплексом THAAD в Румынии.

Особенности боевого применения

Зачем понадобилась трансконтинентальная переброска THAAD в Восточную Европу? На время планового техобслуживания Aegis Ashore в Румынии можно было просто заменить аналогичной системой морского базирования, то есть ракетным эсминцем НАТО где-нибудь в порту Констанцы. Конвенция Монтре не исключает вахтовых методов боевого дежурства. Однако понадобилась "евроинтеграция" именно системы THAAD, которая по тактико-техническим возможностям занимает промежуточное положение между Aegis Ashore и комплексом Patriot. И эта система предназначена для борьбы с баллистическими ракетами средней и малой дальности на запредельных для обычных комплексов ПВО-ПРО высотах до 150 – 200 километров.

Американская военная база в Девеселу.
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Москва внимательно следит за размещением систем ПРО США в Румынии

После выхода США из Договора РСМД можно с высокой вероятностью прогнозировать и размещение американских ракет средней и малой дальности в Европе, и зеркальную реакцию России. Тогда под угрозой ответно-встречного ракетного удара окажутся все страны Европы, разместившие на своей территории американские ракеты (ударные или ПРО – не столь важно). Смогут ли размещенные в Румынии система Aegis Ashore и комплекс THAAD эффективно сбивать российские ракеты, никому неизвестно. Однако США начинают готовиться к битве заранее, усиливают ПРО, адаптируют систему THAAD в Европе. Полагаю, техобслуживание Aegis Ashore – лишь удобный предлог.

Развитие американской противоракетной обороны гарантирует высокий уровень военно-политической напряженности в регионе.

Чем эффективнее окажется ПРО, тем больше будет искушений применения силы, и тем большее количество боеголовок может упасть на головы граждан Румынии, Молдовы, Украины.

Сокращение возможностей

Tu-22M3
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
Переброска Ту-22М3 в Крым: ответ на американскую ПРО в Румынии
Размещение американских противоракетных систем в Румынии – серьезный вызов. Москва оперативно ответила переброской в Крым дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот превентивный шаг почему-то возмутил НАТО, а экс-главком Воздушно-космических сил России и руководитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев объяснил причины неправедного гнева партнеров: "Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО".

Превентивные меры оправданы. Концептуально РФ рассматривает американскую глобальную ПРО как угрозу мировому балансу сил, ведь цель системы  – нейтрализация российских (китайских и других) МБР с ядерными боеголовками.

Россия, безусловно, парирует появление вблизи своих границ противоракетного комплекса THAAD.

Даже вынос элементов американской ПРО в космос военного превосходства Соединенным Штатам и НАТО не обеспечит.

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