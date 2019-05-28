Пять лет ЕАЭС — уверенное развитие и шанс для Молдовы

Пятилетие Евразийского экономического союза, которое отмечено юбилейным саммитом в Нур-Султане, проходит в торжественной и даже в праздничной атмосфере. Результаты пяти лет работы структур ЕАЭС превосходят ожидания, в будущее экономический союз смотрит с оптимизмом. И это еще один повод для Молдовы задуматься о корректировке своего курса.

ЕАЭС показывает пример динамичного развития всему миру

Для ЕАЭС важно не отставать от мировой повестки дня в XXI веке, в преддверии юбилея организации заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Речь идет и о цифровой экономике, и об использовании элементов искусственного интеллекта, создании квантовых компьютеров. "Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным", — сказал российский премьер в интервью телеканалу "Россия 24".

По его оценке, торговля между странами-членами ЕАЭС и обмены с третьими странами выиграли от создания союза. Так, в 2018 году объем торговли между членами союза вырос на 9 процентов, что превышает мировые показатели. При этом Медведев отметил быстрое развитие объединения по сравнению с другими интеграционными экономическими структурами.

И действительно, к пятилетнему рубежу ЕАЭС союз пришел не только с беспрецедентными позитивными результатами, но и с новыми идеями в области углубления интеграционных процессов в быстро меняющемся мире. Спустя пять лет после начала работы, ЕАЭС вышел на второе место после Европейского Союза по уровню интеграции.

"Результаты достаточно понятные, но для нас очень приятные – на первом месте по уровню интеграции находится ЕС, на втором месте стоит ЕАЭС. Существенно опережаем АСЕАН и МЕРКОСУР, более старые объединения, которые, тем не менее, еще пока не вышли даже на уровень полноценного таможенного союза", — рассказала министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая в ходе конференции в пресс-центрах Sputnik в Кишиневе, Астане, Бишкеке, Ереване и Минске.

В ближайшие годы ЕАЭС предстоит решить масштабные задачи по углублению интеграции, заявила министр. А это значит, что в ближайшие пять-шесть лет, максимум до 2025 года, предстоит реализовать цели, зафиксированные в Договоре о ЕАЭС по таким важным вопросам, как создание общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов и другим.

Думать о будущем — какой видит себя Молдова через 50 лет

Сейчас внешнеэкономический курс Молдовы выглядит парадоксальным. Наша страна, связавшая себя жесткими обязательствами в рамках "соглашения об ассоциации" с ЕС, не только не пытается компенсировать неудобства от сокращения своей торговли на Востоке, но возводит все новые барьеры для собственных товаров, усердно захлопывая те немногие "окна", что еще открыты для торговли со странами ЕАЭС и СНГ. При этом "открытость" Молдовы для Запада не встречает там никакой взаимности. Образно говоря, наша страна уже много лет жалобно хлопает открытыми ставнями у наглухо закрытых, заваренных и охраняемых ворот Евросоюза.

© Sputnik / Алексей Дружинин Большая политика: будет ли расширяться ЕАЭС - дан ответ

Невозможно говорить о преимуществах для страны, добровольно ограничивающей свою торговлю. Однако эти плюсы тщетно ищут сторонники старого "евроинтеграционного" курса Молдовы. Очевидные потери пытаются замаскировать рассказами о "переориентации торговли на европейские рынки", активно манипулируя спорными данными статистики и провоцируя ожесточенные споры среди экспертов.

Но это тот случай, когда за деревьями не видят леса. Потому что и празднующий пятилетие Евразийский экономический союз, и терпящий бедствие "Брексита" Евросоюз — это вопрос не только о настоящем, а и о будущем страны.

Какой видит себя Молдова через десять, двадцать пять, пятьдесят лет? Страной-транзитером, или агропромышленным конгломератом, или экспортером IT-продуктов, или застроенным ветхими руинами пустырем, который покинуло население? Какое будущее ждет нашу страну в ситуации, когда с мечтами о вступлении в ЕС покончено, а все, что может предложить населению Молдовы рынок Евросоюза — это нелегальная работа на грошовые по меркам ЕС зарплаты? На этот главный вопрос необходимо искать ответ.

Шанс на выход из затяжного кризиса для Молдовы

Развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС предоставляет Молдове шанс оживить экономику, выйти из затяжного кризиса и приступить к модернизации страны. Рынки стран ЕАЭС чрезвычайно перспективны для развития молдавского экспорта. Потенциал здесь огромен, особенно учитывая барьеры, с которыми столкнулись сельхозпроизводители из Молдовы на европейских рынках.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Мнение: Молдове было бы выгодно войти в ЕАЭС

Огромный положительный эффект для экономики нашей страны может быть достигнут уже на этапе сотрудничества с ЕАЭС в качестве третьей страны, об этом не раз говорил президент Молдовы Игорь Додон. В 2017 году страны ЕАЭС ввезли из стран-партнеров продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 30,2 миллиарда долларов. Это 12% от всего импорта стран ЕАЭС. И потенциал для роста здесь огромен, — а значит, велики и перспективы для молдавских товаров на этих рынках.

Молдова в 2017-м экспортировала во все страны мира продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 1,1 миллиарда долларов и может существенно увеличить поставки в страны ЕАЭС за счет повышения объемов производства и экспортного потенциала.

Кроме того, есть большие перспективы сотрудничества в энергетике — для стран-членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы. Продолжается сотрудничество по вопросам трудовой миграции — в странах ЕАЭС мигрантам предоставляют возможность работы без патента. Имеются новые финансовые инструменты для инфраструктурных проектов и бизнеса, есть опыт создания межгосударственных инвестиционных фондов, действует Евразийский банк развития.

Участие в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС с каждым годом облегчается для новых участников. Это хорошо заметно на примере Армении и Киргизии.

Россия, Белоруссия и Казахстан к ЕАЭС шли поэтапно: "В 2010 году был создан Таможенный Союз, затем было единое экономическое пространство, потом Союз, то есть эффекты интеграции были разделены на достаточно растянутый временной период", — рассказала министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая на конференции в пресс-центрах Sputnik.

"Армения и Киргизия, напротив, практически одномоментно перешли из режима свободной торговли в рамках СНГ к полноценному экономическому Союзу. И мы увидели, какие огромные эффекты дает интеграция. Анализ продемонстрировал, что участие в ЕАЭС дает большие экономические эффекты", — подчеркнула Валовая.

А это значит, что и для Молдовы открыта дорога, и первые шаги на этом пути уже сделаны. В декабре 2018 года Республика Молдова впервые приняла участие в саммите ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, после того как на майском заседании в Сочи РМ стала первой страной-наблюдателем в этой экономической структуре.

Каким стал ЕАЭС — наша справка

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года, и состоялся запуск работы союза. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года — присоединилась Киргизия. В мае 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдова.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Валовая: Молдова выиграет от активного участия правительства в ЕАЭС

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2017 году составил 1,8 миллиарда долларов; объем промышленного производства — 1,1 триллиона долларов, объем выпущенной продукции сельского хозяйства — 123,9 миллиарда долларов.

Объем взаимного товарооборота в странах ЕАЭС по итогам 2017 году составил 54,2 миллиарда долларов; объем внешней торговли товарами с третьими странами — 633,8 миллиарда долларов.

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