Сто строк о наболевшем — о больших пенсиях, прокурорах и консерватории

В правительстве изучают проект отчета о исполнении бюджета социального страхования за прошлый год — кто какую зарплату получал, и сколько отчислял. По ходу дела на поверхность всплыли интересные цифры.

Например, повышение пенсий в 2018 году. Повышали, спору нет. Но повышали как-то неравномерно. Можно сказать, с перекосом и даже с креном. Откровенно говоря, если бы такой крен дал корабль, то он бы уже утонул.

Например, деятелям культуры (в ряде категорий) к пенсиям по соцстраху накинули 5 процентов. В абсолютном выражении это 34 лея и 60 банов. А вот прокурорам надбавили — 69 процентов.

Видимо, в наши сложные времена прокуратура нужнее государству, чем культура. Однако ведь есть и альтернативные мнения — что учителя, врачи и деятели культуры в сложные времена нужны стране не меньше, а то и побольше, чем силовики. Представьте себе государство, в котором полно прокуроров, а культуры совсем нет — и содрогнитесь вместе со мной. Жутковатое будущее предстает нашему взгляду.

Национальная касса социального страхования объясняет перекос тем, что был сделан перерасчет, на основе среднемесячной зарплаты. В итоге получилось, что средняя пенсия прокурора превышает 11 тысяч леев.

В сторону судей крен тоже существенный, по сравнению с работниками культуры — хотя и не такой поражающий воображение, как у прокуроров. Повышение пенсий для судей составило 11,3% — всего в два с чем-то раза больше, чем у работников культуры.

Скромно? Как сказать. Дело в том, что средняя пенсия судей оставляет прокурорскую далеко за флагом и превышает 17 500 леев в месяц.

Время от времени раздаются голоса, что и этого мало. И что если судьям и прокурорам поднять зарплату до европейского уровня, то и коррупция в этой системе искоренится сама собой. Потому что, дескать, ежели человеку много давать, то он тогда не будет брать.

Не знаю, не знаю. Сомнительно это, господа. Например, на днях в Тараклии задержали бывшего судью на взятке в 12 тысяч евро. Следствие проверяет данные о том, что взятка якобы предназначалась для заноса судье Высшей судебной палаты, за "решение вопроса" по делу об изнасиловании.

И рвется из груди вопрос — это какую же зарплату нужно назначить нечистому на руку человеку, чтобы он с презрением отказался от взятки в десятки тысяч евро? И есть мнение, что если такому повысить зарплату до десятков тысяч евро, то он все равно будет брать. Просто такса у него приподнимется. Скажем, до полусотни тысяч евро.

И зачем вообще держать на работе людей, которых от занятия коррупцией должна удерживать только высокая зарплата? Есть же и другие, полузабытые рычаги. Честь там, совесть. Страх сурового и неизбежного наказания, в конце концов. Давайте менять мотивы, воздействовать на другие раздражители, раз прежние методы не помогают.

Вспоминается блестящая реприза Жванецкого:

"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?"

С такой пенсией, как у деятелей культуры в Молдове, что-то в консерватории точно, нуждается в подправлении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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