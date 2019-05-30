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Ливень в Кишиневе

Апокалипсис в Кишиневе - 100 строк о наболевшем

© Sputnik / Rodion Proca
Колумнисты
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Ливень в молдавской столице – затопленные дороги, грязь, не справляющиеся с объемом воды ливневки, возмущения водителей и пешеходов: кто ответит за хаос – вопрос риторический.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik, Елена Комолова. Капризы погоды для столичных чиновников стали настоящей оскоминой – то снегопады и гололедица, из-за которых Кишинев встает в одну большую пробку, а пешеходы ломают руки и ноги, то ливни, превращающие улицы в реки, то зной, который плавит асфальт...

На эту непогоду денег не напасешься - видно, так думают городские власти, которые никогда не готовы к последствиям стихии - ни зимой, ни летом...

Очередной дождь, который обрушился на Кишинев в четверг, погрузил столицу под воду – дороги превратились в реки. Автомобили стали натуральными амфибиями, а водители гадают переживут ли их машины очередной потоп.

Ох, знали бы конструкторы всех этих автогигантов, что только переживают их "железные ласточки", которые слетелись в молдавскую столицу, производители точно бы не поверили, что их разработки способны все это безобразие переживать... да по несколько раз в год.

Пешеходы преодолевают бурлящие потоки чуть ли не вплавь... Но нам ли не привыкать к таким спа-процедурам. К слову, в прошлом году на некоторых столичных улицах энтузиасты решили подзаработать и предлагали горожанам перебираться через реки на дорогах на своеобразных плотах... Разумеется, услуга это была не бесплатной.

Ливень в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек

А все почему? Эта проблема не стала для молдавской столицы чем-то неожиданным, а скорее наоборот — как раз об этом компетентные эксперты предупреждали предыдущее руководство городской администрации в лице примара (мэра) Дорина Киртоакэ. С его легкой руки многие ливневки в столице закатали в асфальт. "И так сойдет", видимо, эта мысль и витала в голове бывшего градоначальника. Сложно придумать хоть какое-то логичное объяснение такому решению, но - что сделано, то сделано, из песни, как говорится, слов не выбросить...

Водосток
© Sputnik / Евгений Биятов
Водосток

В Кишиневе ливневки занесены в "Красную книгу" - они практически исчезли! Переделывать тот хаос, который оставил после себя Киртоакэ, дорого, но власти столицы неоднократно заявляли, что с наследием либерального экс-примара надо что-то решать... Ведь оставшиеся дождевые стоки попросту не справляются с такими объемами воды. Кроме того, они еще и забиты. Потому Кишинев и утопает от любого ливня...

Небеса разверзлись: в Шолданештах дорога стала рекой - видео>>>

К слову, на четверг синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с грозами и шквалистым ветром. Судя по прогнозам метеорологов, ливни с грозами ожидаются в стране еще как минимум несколько дней. Кажется, пора пересаживаться с авто на байдарки или надувные лодки. Либо запасаться спасательными жилетами...

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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