Почему мы не верим в себя, и кто доказал, что быть молдаванином здорово

Колумнист Sputnik рассуждает о том, что мы забыли, как гордиться своей страной, но есть те, кто могут напомнить нам, как это делать.

"Все зависит от нас самих", - наверняка вы много раз слышали эту песню Елки, одного из членов жюри недавно завершившегося международного детского конкурса "Ты Супер", который проводили телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.

Но как часто вы действительно верили в силу этой фразы? Когда ваша надежда превращалась в радость, гордость, но не за близких, а за свою страну?

С проявлением чувства любви к республике, где мы живем, у многих, мягко говоря, есть сложности. Но хуже всего то, что некоторые, порой, даже стыдятся говорить, что родились или живут в Молдове.

"Страна маленькая, ничем особым не выделяющаяся, да и известных людей, которые бы заставляли восторженно говорить о Молдове за границей, тоже вроде бы нет", - такие мысли могут появиться у любого жителя республики, который из года в год видит одно и то же – бесконечные, безуспешные политические баталии и ощущает на себе сыплющиеся градом проблемы.

Молдова - страна упущенных возможностей, или Почему мы ничего не делаем>>>

Безусловно, сложности есть, и их немало, но решение и в наших руках тоже. Ведь каждый из нас совершенно точно способен внести свой небольшой вклад – например, просто не мусорить на улицах, положив фантик от конфеты в карман вместо того, чтобы пенять на отсутствие урн, или посадить дерево во дворе жилого дома вместо высохшего каштана.

Начать с себя просто, главное понять, что это действительно важно, нужно и принесет результат. А еще надо осознавать, что каждодневная работа над собой легкой не будет, но все не зря, когда шаг за шагом вы движетесь к заветной цели.

Один из таких ориентиров, уже доказавших, что важно не останавливаться – теннисист Раду Албот. Это боец до мозга костей, спортсмен с большой буквы, лидер и трудяга, уже много лет доказывающий своим примером, что реализовать задуманное можно в любых условиях и обстоятельствах.

Уже много лет Раду – главное лицо молдавского тенниса. И любой, кто когда-либо видел его на корте, сразу понимал, что просто так этот спортсмен ничего сопернику, даже превосходящему его в опыте и рейтинге, не отдаст.

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Албот всегда был главной фигурой в команде на играх Кубка Дэвиса. И кишиневские зрители вряд ли забудут его затяжной поединок с португальским лидером Жоао Соузой шесть лет назад. Соперник был выше молдавского спортсмена в рейтинге, а его сборная должна была оформить победу, если бы Соуза выиграл. И, казалось, все шло именно к этому, так как Албот проиграл первые два сета, но он сумел не просто перевернуть ход встречи, а буквально вырвать победу, для которой в пятом сете пришлось играть целых 20 геймов (3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 11-9)!

© Sputnik / Yana Zaharova Раду Албот

С того времени не изменилось практически ничего – постоянное желание роста, самосовершенствование, целеустремленность – все это превратило поражения от более сильных оппонентов сначала просто в упорные поединки, а затем и в уверенные победы над ними. Постепенно рос уровень турниров, улучшались результаты и все это привело к тому, что Албот вошел сначала в сотню лучших теннисистов планеты, затем поднялся в топ-50, а сейчас и вовсе входит в четыре десятка самых сильных представителей этого вида спорта в мире.

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Теперь он уже не должен проходить квалификационные раунды Мастерсов, он сразу попадает в основную сетку турниров из серии Большого шлема, раздает автографы после матчей, играет на равных с самим Роджером Федерером и не собирается останавливаться. Выход на такой уровень заставил многих любителей тенниса заговорить и о Молдове. Кто-то захотел узнать нашу страну, понять, где родился такой талант. Албот превратился в настоящего посла республики за рубежом. Он проводит мастер-классы для детей даже за границей. И интерес к ним ничуть не меньше, чем в Молдове.

Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира © Sputnik / Miroslav Rotari

Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира © Sputnik / Miroslav Rotari

Мастер-класс Раду Албота © Sputnik / Miroslav Rotari

Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира © Sputnik / Miroslav Rotari

Мастер-класс Раду Албота © Sputnik / Miroslav Rotari

Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира © Sputnik / Miroslav Rotari

Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира © Sputnik / Miroslav Rotari

Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 8 © Sputnik / Miroslav Rotari Мастер-класс Раду Албота: лекция о теннисе от одного из лучших теннисистов мира

А в этом сезоне Албот выиграл свой первый в карьере титул АТР, исполнив еще одну мечту многих своих поклонников. Сейчас теннисисту предлагают рекламные контракты, журналисты выстраиваются в очередь, чтобы взять у него интервью, но ничто не изменило его человеческих качеств. Открытость, все та же целеустремленность и желание биться на корте до последнего очка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radu Albot (@radu.albot11) 22 Май 2019 в 2:37 PDT

Путь Албота никогда не был простым, учитывая все существующие уже много лет проблемы развития спорта в нашей стране. Но он остался верен своей цели, продолжил идти по тому же пути, не соблазнившись на более простой (со сменой гражданства, как это не раз делали перспективные молдавские спортсмены, тот же бывший партнер Албота по команде Кубка Дэвиса Максим Дубаренко).

И именно этим Албот вдохновляет молодежь, заставляет ее верить в себя.

На этот раз на Ролан Гаррос, который еще неделю будет захватывать борьбой на парижских кортах, наш спортсмен дошел до второго круга, уступив немцу Яну-Леннарду Штруффу. Но за эти два поединка он сыграл пять тайбрейков, до последнего не желая уступать.

Знаете, что сказала мне после завершения борьбы Албота на очередном (да, теперь уже можно называть это так) для него турнире из серии Большого шлема о его регулярных выступлениях на таком уровне юная помощница тренера Александрина Енаке, которая сейчас тоже работает с детьми?

"Его игра дает надежду на то, что все возможно, что все зависит только от нас. Это новый рывок для молдавского тенниса, который так нужен сейчас. Маленькие дети очень рады, когда видят его. Они понимают, что не зря играют, и это их мотивирует делать все лучше", - подчеркнула она.

А теперь я снова задам вам вопрос: "Как давно вы испытывали чувство гордости за свою страну?"

Все зависит от нас самих.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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