Секта "суверенов" разрастается в США, Германии, России, Румынии и Молдове

"Рейхсбюргеры", "Рожденные в СССР", "Суверенные Живые Граждане СССР" – сектантские движения, которые выдвигают всевозможные юридические обоснования, чтобы поставить под сомнение действующие институты власти, и которые становятся все более активными и радикальными в США, Германии, России и Румынии.

В постмодернистском обществе любая трудно вообразимая глупость может стать массовым феноменом. Например, все более популярным становится движение тех, кто не признает, что Земля – круглая, настаивая на ее плоской форме. Адепты этой секты Flat Earth Society появились в том числе в Молдове и Румынии.

В последние годы мы все чаще слышим и о движениях, оспаривающих существование государства. Они апеллируют к интерпретациям прошлых и действующих законов. Особое внимание на себя обращает происходящее в Германии и России, где "суверенные граждане" объединяют ностальгию по прошлому с идеями движения американских "суверенов".

Несмотря на то, что, по всей видимости, речь идет о кучке маргинальных сумасшедших, представители правоохранительных структур и спецслужб многих государств выражают беспокойство разрастанием феномена. А ведь действия адептов таких движений становятся все более агрессивными и радикальными.

В Германии – "рейхсбюргеры"

В Германии в последние годы набирает обороты движение "рейхсбюргеров". Они считают, что Федеральная Республика Германия, в том виде, в котором существует сейчас, создана незаконно. В итоге сторонники движения не признают ни Конституцию, ни госструктуры, ни выдаваемые документы. Они считают себя гражданами немецкого Рейха, существовавшего с 1871 года, и имеют собственные "удостоверения личности".

Другие сторонники уверены, что единственная действительная Конституция была принята в 1919 году. При этом, они выборочно интерпретируют одно решение Конституционного суда, игнорируя при этом другое.

В апреле 2018 года немецкие власти объявили, что число сторонников движения за два года выросло на 80%. Цифры оказались больше, чем это было раньше. По оценкам, Федерального ведомства по защите конституции, число "рейхсбюргеров" достигает 18 тысяч человек. Больше всего сторонников этого движения в Баварии – 3,5 тысячи. Более того, у правоохранителей есть информация, что они намерены создать собственную армию.

"Рейхсбюргеры" не ограничивают лишь символическими акциями. Их действия приобретают все более радикальный характер. Например, в 2016 году один из адептов движения, у которого позже нашли 30 охотничьих ружей, застрелил полицейского.

А в мае 2018-го в ходе спецоперации в Бремене, Гамбурге и Нижней Саксонии задержали двух граждан Германии и одного гражданина России, которых подозревали в трафике молдаван. Для этого использовали поддельные румынские паспорта. Немецкая полиция располагала данными о возможной связи этой группировки с "рейхсбюргерами".

Румын среди немецких "суверенов"

Как бы странно это ни казалось, но среди адептов "рейхсбюргеров" есть и гражданин Румынии. Это Адриан Урсаке, который в 1998 году получил титул "Мистер Германия", а затем принял ислам и женился на "Мисс Германия" Ясемин Мансур.

В 2014 году он присоединился к движению "рейхсбюргеров", провозгласив территорию вокруг своего дома "суверенным государством". А в августе 2016-го, когда из-за долга в 150 тысяч евро власти постановили принудительно конфисковать его владения в Ройдене, он начал стрелять по полиции, ранив одного из правоохранителей.

На суде он, правда, отрицал связь с "рейхсбюргерами", заявляя, что отстаивал свое право на защиту собственности. Однако скрыть тот факт, что он не признает существование Германии, ему не удалось. Он назвал себя "политическим заключенным", взятым в заложники властями.

"Рожденные в СССР"

Схожий феномен появился и на пространстве СНГ, где в последние годы образовалась секта "Рожденные в СССР" или "Суверенные Живые Граждане СССР", члены которого не признают существование независимых государств, которые были членами СССР. Адепты движения отказываются подчиняться полиции, конфликтуют с госслужащими, которых тоже не признают.

Активизировались они летом 2018 года. В российской прессе неоднократно обнародовали случаи, когда так называемые "советские граждане" отказывались оплачивать счета или кредиты в банках, ссылаясь на то, что привлечь к ответственности их могут только советские органы.

Как и "рейхсбюргеры", "рожденные в СССР" считают, что Российская Федерация "чуждое и незаконное образование".

"Рожденные в СССР" уже провоцировали конфликты с правоохранительными органами различных регионов России, устраивали протесты и проявляли активность в виртуальном пространстве, особенно на YouTube.

Любопытно, что для некоторых это движение – возможность заработать деньги. Людям предлагают за деньги сделать советский паспорт. Цена его начинается с 3,5 тысячи российских рублей.

"Рожденные в СССР" из Молдовы

Сторонников идеи, что Советский Союз до сих пор существует, можно встретить и в Молдове. Например, один из активных пропагандистов идеи – инженер-электроник Виталий Украинчук.

"Такого названия как Республика Молдова никогда не существовало и не будет в Конституции СССР. Республика Молдова никогда не была и никогда не станет правопреемницей МССР, потому что Молдавская советская социалистическая республика существовала, существует и будет существовать в Конституции СССР. МССР никогда не меняла и не поменяет название", - написал он в одной из своих публикаций в соцсети.

В другом своем посте он опубликовал советский паспорт и назвал себя гражданином СССР.

"Суверены" Румынии – без государства и надежд

Феномен "суверенов" не обошел и Румынию, где сторонники движения отказываются получать документы с персональным цифровым кодом, полагая, что таким образом за ними будет следить государство и контролировать каждый их шаг.

Местные власти сообщали о нескольких случаях требования выдачи документов "суверенов". В 2018-м такие эпизоды были в Турда и Кымпиа Турзий.

Отличием от аналогичных движений в Германии и России является то, что адепты "суверенов" в Румынии не ностальгируют по старым политическим устоям, а, наоборот, стремятся к анархизму и радикальному либертарианству.

Вдохновленные идеями, особенно американскими, румынские адепты движения считают, что сразу после рождения, будучи живым существом, человек не обязан подчиняться государству, а только следовать "законам природы".

В 2018 году румынская пресса писала, что бизнесмен Дан Камырзан, чье состояние еще в 2010 году Forbes оценивал в 30 миллионов евро, присоединился к движению "суверенов".

Недавно его арестовали по подозрению в убийстве бабушки.

Все идет из США

Концепция суверенного человека появилась в США в 1971 году. Сейчас "суверены" не признают Соединенные Штаты Америки и считают, что свободны от любых законов и налогов.

После серии терактов, организованных движением, ФБР включила ряд группировок "суверенов" в список "внутренних террористов".

В ряде исследований американских "суверенов" называли даже более серьезной угрозой, чем исламистов, расистов и неонацистов.

Одна из первостепенных причин, почему у такого движения появляются сторонники, - это снижение доверия к госучреждениям, которые стали обезличенной бюрократической машиной. Человек больше не чувствует связи между собой и властями, как это было раньше.

Другой соблазнительный мотив – желание избежать уплаты налогов, коммунальных услуг и банковских кредитов, присоединившись к социальной группе, которая предлагает иллюзорную поддержку и разработала целую платформу идей, как можно оправдать своеобразное само исключение.

Опасность таких движений в том, что они спекулируют на слабости, социально-экономических проблемах и ностальгии по прошлому ради создания неких групп, подрывающих конституционный порядок и национальную безопасность любого государства.

А подливает масла в огонь Интернет, где можно легко наобещать "золотых гор" и быстро собрать сторонников своих идей.

В таких кругах потом создается иллюзорный мир. И если пока, речь не идет о массовом феномене, все же политикам следует услышать тревожный звонок. Происходящее доказывает, что направление движения неверно. Но хуже всего будет, когда такими движениями смогут манипулировать политики. Тогда ситуация действительно может выйти из-под контроля.

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