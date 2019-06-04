Не ходите дети вдоль Днестра гулять: какие "крокодилы" ожидают отдыхающих

Колумнист Sputnik прочувствовал на себе, что нынче означает прогуляться по берегу реки Днестр, какие запоминающиеся "радости" от такого отдыха можно испытать и как возможно оберечь себя от разбушевавшихся комаров, клещей и змей.

Река Днестр вот уже неделю поражает широким разливом. СМИ пестрят предостережениями о набегах клещей и налетах комаров, причем настолько ядовитых, что их укусы вызывают доселе неслыханное для этих насекомых страшное воздействие на здоровье человека.

К шокирующим материалам о колоссальных негативных последствиях подъема воды в реке как для экологии, так и для людей, на выходные добавилась еще одна пугающая новость – из-за наводнения ползучих гадов вынесло на берег, и они энергично заселяют новые пространства.

Спасение от клещей и комаров

Два часа прогулки вдоль реки Днестр - и все "удовольствия" от пребывания на природе получаешь сполна. Бесконечно мельтешащая мошкора, в которой не разберешь тех самых кровожадных, колкие укусы комаров, пикетирующих тебя с невероятной скоростью и безжалостностью, весьма свободно перемещающиеся по твоему телу клещи, которых ловишь в разных его частях, то тут, то там. Такова романтика нынешнего отдыха на Днестре.

Но хуже всего – это когда через пару часов ты наблюдаешь результат всего этого головокружительного шабаша насекомых. Многочисленные укусы и зуд от них, а далее, как случилось со мной, – раздувшаяся кожа на большие расстояния от места, где комар успел прикоснуться своим жалом. Часть из этих сильно увеличившихся в размерах укусов превратились в синяки. Вот такое со мной впервые.

Очевидно, что это расплата за самоуверенность. Открытые руки были обработаны специальным средством. И после прогулки – небольшие укусы не дали такого аллергического эффекта. А вот ноги, на которых были надеты плотные штаны, казалось, не нуждались в обработке средством, - на деле все в таких жутких опухлостях... На часть из этих укусов даже то средство, которое помогает облегчить эффект от комариных атак, не подействовало. И вот печальный результат. Вывод – стоит нанести средство не только на открытые для окружающей среды участки, но и на те зоны тела, которые закрыты одеждой.

С клещами попроще. Они менее расторопные, чем комары, и более избирательные – могут преодолевать дальние расстояние, например, по ноге вверх и до лопаток, в поисках самого лакомого для них места. Благодаря этому есть шанс успеть предотвратить вторжение - внимательное обследование тела сразу после выхода из лесной зоны принесет большие плоды.

Со змеями – вопрос особый. Бывалые предупреждают: будьте осторожней, разлив воды выплеснул на берег немало ползучих гадов. Но мне о масштабных нашествиях сложно судить. Я видела лишь одного ужонка, которого даже не успела запечатлеть на мобильный, настолько ловко он ускользнул от объектива. И подозреваю, что такой благополучный опыт - это лишь неопытность глаза улавливать эти пестрые ленточки в затемненной лесной чаще.

Хотя, возможно, не стоит столь драматизировать и переживать – судя по моему общению со змеиным созданием, они и сами нас побаиваются и не стремятся к общению. А ядовитые гадюки, которые в принципе могут, кроме ужей, водится в наших местах – настолько большая редкость, что они занесены в Красную книгу как исчезающий вид. И, очевидно, если несильно усердствовать в поисках приключений, то вполне можно избежать "счастья" встречи с ними.

В ближайшие дни метеорологи прогнозируют осадки, в том числе и в Западной Украине, откуда происходит исток Днестра, и из-за обильных дождей в которой как раз случается полноводье реки у нас. Однако специалисты уверяют – пусть воды Днестра и достигли критического уровня, но даже грядущие ливни не доведут ситуацию до катастрофической. И совсем скоро река приобретет свои прежние очертания.

В общем, стоит немного повременить с вылазками на природу, дабы не нарываться на те испытания, которая она может сейчас приготовить. Ожидание лучшей ситуации искупится приятным времяпрепровождением на свежем воздухе, у берегов Днестра и в лесной его части - тогда, когда вернутся в свою обычную среду обитания змеи, клещи умерят свой поисковый пыл, комары станут более ленивыми от жары, а их укусы более щадящими.

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