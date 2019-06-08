В Сети высмеяли кишиневские маршрутки: в салоне, как в сауне - видео

Проезд в столичных рейсовых микроавтобусах не каждый выдержит, духота и скученность в салонах таких маршрутках стали предметом шуток и интернет-мемов.

Как правило, в салоне маршрутки найдется один из пассажиров, который потребует закрыть окна и вентиляционные люки, аргументируя это возможным обострением хронического отита или тонзиллита, а иногда и просто тем, что ему прохладно. Вот тут и начинается настоящая парилка.

Ритмично дышащая толпа начинает мысленно проклинать того, кто "выбился из толпы", лишив всех доступа к кислороду, а водитель в данной ситуации выполняет роль опытного банщика, наполняющего рейсовую "парилку" донельзя так, чтобы каждый на своих костях прочувствовал все прелести кишиневской коллективной езды.

Вся картина происходящей на маршруте коллективной "запары" обильно сдабривается хорошей порцией "манеле" или шансона, придающего особого драматизма ситуации.

Водитель по праву настойчиво требует передавать ему по три лея за проезд, однако специалист по маркетингу из него - никакой. Он мог бы заработать гораздо больше, продавая пассажирам, ну, скажем, березовые или дубовые банные веники, или сдавая в аренду полотенца. Реализация семечек на маршруте также могла бы стать огромной статьей доходов кишиневских маршрутчиков.

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Кишиневцы в разговорах между собой называют маршрутные такси душегубками, а пользователи интернета выкладывают в Сеть ролики ярко демонстрирующие всю комичность и, одновременно, трагичность ситуации с частным общественным транспортом.

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