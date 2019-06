Что общего у Молдовы, Хичкока, Майкла Дугласа и группы Pink Floyd

Не буду затягивать и раздувать интригу, заложенную в заголовке статьи. Речь идет о фильме "Ошибка Тони Вендиса", снятом известным молдавским режиссером Василе Брескану на студии "Молдова-фильм" в 1981 году.

Напомню сюжет. Тони Вендис, расслабленный плейбой, решается на убийство своей жены из-за денег. Однако "все пошло не так", план сорвался и за решеткой оказывается сам Тони.

Блистательные Игорь Костолевский, Александр Филиппенко и плеяда "прибалтийских актеров", традиционно играющих людей Запада, вкупе с хорошей режиссурой, сделали детективный фильм весьма популярным.

Причем тут Альфред Хичкок со своей неизменной сигарой?

А при том, что "Ошибка Тони Вендиса" снят по пьесе Фредерика Нотта "Телефонный звонок", ставшей весьма популярной. И в 1953 году, за 28 лет до Брескану, Альфред Хичкок снял по ней триллер "В случае убийства набирайте "М"", с Грейс Келли в главной роли, актрисой весьма непростой - Келли в 1956 году стала женой князя Монако Ренье III, она 10-я княгиня Монако и мать ныне правящего князя Альбера II. Эта экранизация Хичкока входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb, что является очень серьезным достижением.

Ну хорошо, а причем тут Майкл Дуглас?

Все потому, что в 1998 году американский режиссер Эндрю Дэвис создал еще одну экранизацию пьесы Нотта – "Идеальное убийство", где сыграли звезды современного кино – Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу и Вигго Мортенсон, всем известный Арагорн из трилогии "Властелин Колец". Стоит отметить, что эта экранизация несколько не канонична, это нечто по мотивам "Телефонного звонка", но фильм стал весьма популярным.

Pink Floyd точно не при чем!

А вот и нет. Самое интересное, что песни этой великой группы, и еще нескольких рок-групп звучат в фильме Брескану! А именно - из альбомов Wish You Were Here и The Wall: "Shine on You Crazy Diamond", "Welcome to the Machine" и "Another Brick in the Wall".

И все это на фоне того, что уже через год Pink Floyd попал в СССР в опалу за знаменитые строчки "Brezhnev took Afghanistan". Группа попала в так называемые "запретительные списки", но все равно звучала с экранов телевизоров. И все это – благодаря фильму Василе Брескану, который часто "крутили" по ТВ.

И что в итоге

Как видим, культура является объединяющим фактором – даже во времена "Холодной войны" и "позднего СССР", ее мастера могли создавать произведения, интересные и сейчас. И даже экранизация одной пьесы разными мастерами – это пример не просто творческой конкуренции, но и разрушения границ. Ментальных, на тот момент, что тоже немало.

P.S. Существует еще одна экранизация пьесы Фредерика Нотта – индийская. Фильм "Вера", 1985 года. Там, как водится, пляшут и поют. Кому не лень – посмотрите и его.

