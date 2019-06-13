История одного кишиневского троллейбуса: любишь кататься, люби и саночки возить

Колумнист Sputnik рассуждает о том, как долго в молдавской столице пассажиры будут сталкиваться с проблемами общественного транспорта, и станет ли он полностью безопасным.

"Любишь кататься, люби и саночки возить", - это лишь один из комментариев к появившимся в четверг в сети снимкам, на которых видно, как пассажиры толкают сломавшуюся единицу столичного общественного транспорта. Такие эпизоды попадали в объектив и раньше, но тут случай особый, "толкачи" - все до одного - сплошь люди немолодые.

Инцидент с троллейбусом №26 запечатлели на Старой почте. И действительно, электротранспорт двигают четыре человека – в их числе водитель с кондуктором, а также еще две женщины. При этом можно заметить, что в салоне сидят более молодые пассажиры.

По всей видимости, к такой мере пришлось прибегнуть, чтобы вернуть транспортное средство поближе к контактной электросети и подключить штанги, что позволило бы продолжить движение по маршруту.

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Кстати, фотографии вызвали массу дискуссий. "Дожили... Пенсионерки толкают троллейбус, а молодежь сидит и не шевелится", - подписала разместившая в соцсетях кадры их автор.

Многие пользователи стали шутить над тем, что в основном только пенсионеры и ездят в троллейбусах, поэтому им его и возвращать к работе, а кто-то и вовсе обвинил в бездействии автора, сфотографировавшего происходящее, но не решившегося помочь. Было и более рациональное предложение – вызвать специализированную службу.

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Разбираться, кто из "комментаторов" прав, смысла нет, но эта ситуация в очередной раз доказала – проблема исправности общественного транспорта в Кишиневе все еще не решена, как и вопрос создания комфортных условий для перевозки пассажиров.

Кажется, ежедневно в молдавской столице можно стать свидетелем похожей истории. И не впервой сами пассажиры толкают отказавшийся работать троллейбус, и даже колесо недавно у этого общественного транспорта само взорвалось.

Тут невольно начинаешь задумываться о своей безопасности. Резкое торможение – и вот она авария, которая может закончиться чем угодно. А ведь в час пик транспорт переполнен. То есть, потенциальных жертв может быть довольно много.

Всего в парке управления электротранспорта Кишинева есть чуть более трех сотен троллейбусов. Ведомство постоянно работает над сборкой новых единиц, но в год их появляется лишь пара десятков, что не позволяет полностью снять с рейсов старые машины. А они-то как раз и вызывают вопросы.

Весной этого года в троллейбусном парке №1 в столичном секторе Буюканы полиция устроила проверку. Троллейбусы осмотрели на предмет их соответствия требованиям безопасности и технического состояния.

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Сотрудники отдела дорожного движения и управления полиции Кишинева осмотрели 40 единиц транспорта и обнаружили ряд нарушений, в том числе потенциально опасных. Речь идет о технических дефектах в тормозной системе, в рулевом механизме, в осветительных или сигнальных устройствах.

После составили четыре протокола, наложили штрафы, правда, совсем небольшие (от 600 до 900 леев). И лишь четыре троллейбуса, то есть 10% от проверенного количества, сняли с маршрутов до устранения неполадок.

Если бы аналогичные незапланированные рейды проводили чаще, то и о нарушениях мы бы слышали не раз.

Кстати, о них: с недавних пор в кишиневских троллейбусах появился специальный QR-код, посредством которого можно сообщать о возникших проблемах, связанных с тем, как ходит электротранспорт. Тем же кишиневцам, кто все еще не освоил все тонкости обращения с QR-кодами, предлагается заполнить онлайн-анкету, в которой следует указать номер троллейбуса, назвать свою фамилию и имя, оставить контактный телефон, а также подробно описать конкретный инцидент.

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То есть, контролировать ситуацию местная администрация старается, другой вопрос – получается ли?

А еще недавно шла речь о том, что новые троллейбусы в Кишиневе оборудуют USB-розетками и камерами видеонаблюдения. До этого была запущена и услуга Wi-Fi, которая до сих пор есть не во всех единицах электротранспорта, а еще до конца 2019 года обещали оснастить системами охлаждения воздуха 30 троллейбусов в Кишиневе, и собрать два новых троллейбуса-гармошки на 170 посадочных мест. А еще давно говорят о вводе электронной системы билетирования пассажиров.

Современные технологии – это хорошо и даже необходимо, только вот в реальности все чуточку иначе. Духота из троллейбусов никуда не делась (по каким улицам ездят эти пять единиц, где уже установили кондиционеры?), а сокращение в летний период их количества (до сентября по муниципальным маршрутам курсируют 266 троллейбусов и 101 автобус) привело еще и к тому, что в час пик далеко не все пассажиры могут сразу уехать на работу или домой, потому что в переполненном транспорте места попросту нет. Это касается и ночных маршрутов, особенно в дни проведения массовых мероприятий – тогда даже службы такси не спасут, у них ведь всегда "машин нет".

В общем, проблем по-прежнему вагон, нашелся бы тот, кто их полностью решит. А впереди ведь еще и местные выборы…

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