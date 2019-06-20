Зона риска, или Какие дома в Молдове устоят

Выражение "Мой дом - моя крепость" не сработало в Молдове на этой неделе. Обрушение части многоэтажки в Атаках в очередной раз показало, в какой опасности может находиться самое главное, что есть у человека, - жизнь. И даже секунды промедления могли привести к катастрофе.
К счастью, благодаря профессионализму и бдительности молдавских спасателей, трагедию удалось предотвратить - все жильцы дома были заблаговременно эвакуированы сразу после того, как по стенам строения поползли трещины - как грозное предупреждение о том, что совсем скоро может быть совсем поздно.
Смотреть на то, как рушится помещение, с которым связано полжизни, владельцам уже несуществующих квартир было больно. Как страшно было подумать, что могло произойти с ребенком, с супругой, с отцом или матерью, с родным человеком, окажись он в этот момент внутри.
К счастью, власти республики незамедлительно отреагировали на эту ситуацию, пообещав решить вопрос с предоставлением жилья семьям, оставшимся без крыши над головой. Президент Молдовы Игорь Додон лично проинспектировал место происшествия и встретился с людьми, оставшимися без крова, а на повестке дня заседания правительства эта тема была одной из главных.
Но беда, как правило, не приходит одна, а ее предупреждение помогает избежать невосполнимых потерь, которые могут произойти по халатности или по другим причинам. Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у экспертов: какие дома в стране находятся в зоне риска, и есть ли опасность, что некоторые бетонные и каменные исполины не выдержат и, что называется, дрогнут так же, как в Атаках?
Ряд решающих факторов
Устойчивость многоквартирного дома зависит от целого ряда факторов. Это - и природно-климатические условия в регионе, и прочность фундамента, и качество бетона, и состояние несущих стен, и возможное возведение в существующем жилом секторе новых массивных строений. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.
"Проверки многоэтажных домов на предмет устойчивости и общего износа здания контролирующими органами, конечно, проводятся. Но в некоторых случаях они осуществляются безалаберно. Необходимо также учитывать геоморфологическую структуру почвы", - заявил архитектор.
Именно 90-е годы были самым слабым периодом в строительной отрасли Молдовы: допускались ошибки и недочеты и при проектировании зданий, и при геологическом исследовании участков, на которых они строились, уверяет эксперт. А случай в Атаках стал фирменным автографом той эпохи, когда жесткий советский контроль в строительстве ушел, а новые требования качества еще не пришли на строительный рынок республики, считает Лупашку.
"Плавающий" фундамент
"Есть такие участки в Кишиневе, на которых возводить многоквартирные дома запрещалось с градостроительной и экономической точек зрения. Еще одна проблема - строительство новых домов в уже сформировавшемся жилом квартале, что угрожает близлежащим домам. Выдача разрешений на такое сомнительное строительство подтверждается частой сменой руководителей в муниципальных профильных управлениях Кишинева. Коррупция и деньги в этой ситуации становятся выше заботы о безопасности сотен горожан, которым предстоит жить "на плаву", - подчеркнул Лупашку.
Испытание Карпатами
С тех пор, когда в Молдове было зарегистрировано самое сильное землетрясение, прошло более 30 лет. Все эти годы жители нашей страны, поскольку проживают в сейсмически опасной зоне, время от времени задумываются о том, выдержат ли их дома сильное землетрясение. Особенно это касается квартирующих в домах старой постройки и, прежде всего, в "хрущевках".
Что будет со столичными "хрущевками", которых так много в нашей стране? Ведь эти дома, как полагают эксперты, входят в зону риска, ввиду, прежде всего, своего возраста.
По мнению Директора Института геологии и сейсмологии Игоря Никоарэ, сложно сказать наверняка, устоят ли эти ветераны советского строительства перед мощными толчками.
"Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная", — отметил в интервью Sputnik Никоарэ.
По мнению специалиста, данные постройки все же демонстрируют определенную выносливость.
"Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, "хрущевки" не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков", — отметил собеседник.
Архитектор Лупашку же считает, что эти дома - довольно прочные и прошли испытание временем. В условиях Молдовы будет экономически нецелесообразно сносить их, вряд ли в республике найдутся такие гигантские суммы, чтобы обновить устаревший жилой фонд. Таким образом, эти ветераны советского жилищного строительства, по мнению архитектора, еще верно послужат своим жильцам, а по прочности могут дать фору многим "новостроям".
Красиво, но непрочно
Сегодня многие молодые семьи перед покупкой квартиры задаются вопросом: приобрести жилье советского периода постройки, либо въехать в "новострой", где квартиры манят своей планировкой и комфортом? Одни считают, что квартиры с советским "знаком качества" - значительно прочнее. Другие говорят о том, что это - предрассудки, а новые дома - не менее надежные, чем те, которые годами возводились в эпоху "развитого социализма".
Архитектор Лупашку говорит, что правы во многом те, кто придерживается формулы "старое - надежней".
"Сегодня многие застройщики экономят и на качестве бетона, на качестве возведения стен и так далее. Экономия в данном случае должна быть рациональной, а критерий безопасности поставлен во главу угла. Но когда балом правят деньги, застройщик меньше всего думает о людях. Выгода ему важна здесь и сейчас, а дальше - хоть трава не расти", - отметил собеседник.
Предпочтение приобретению квартир советского периода застройки люди отдают потому, что их качество проверено временем, они прошли через ряд климатических испытаний, устояли во время череды землетрясений, которые происходили в Молдове за последние 40-50 лет, уверен архитектор.
Дом - там, где ждут, где твое сердце. Конечно, сегодня стоит уповать лишь на качество строительства и совестливость застройщиков. Но каждому так хочется, чтобы "сердце дома" билось без сбоев многие десятки лет, и никакие инженерные просчеты и банальная экономия никогда не помешали в каждой квартире писать особую биографию семьи, остающуюся на фотоснимаках и видеокадрах.
И еще одно - дом может быть старым, но хотелось бы, чтобы на нем появлялись не прорехи и трещины, а свежие зарубки - отметки того, как растут дети, и больше - ничего...
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