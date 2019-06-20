Зона риска, или Какие дома в Молдове устоят

Инцидент с обрушением многоквартирного дома в Атаках показал - в одночасье может измениться привычный ход вещей, а люди остаться без крыши над головой.

Выражение "Мой дом - моя крепость" не сработало в Молдове на этой неделе. Обрушение части многоэтажки в Атаках в очередной раз показало, в какой опасности может находиться самое главное, что есть у человека, - жизнь. И даже секунды промедления могли привести к катастрофе.

К счастью, благодаря профессионализму и бдительности молдавских спасателей, трагедию удалось предотвратить - все жильцы дома были заблаговременно эвакуированы сразу после того, как по стенам строения поползли трещины - как грозное предупреждение о том, что совсем скоро может быть совсем поздно.

Смотреть на то, как рушится помещение, с которым связано полжизни, владельцам уже несуществующих квартир было больно. Как страшно было подумать, что могло произойти с ребенком, с супругой, с отцом или матерью, с родным человеком, окажись он в этот момент внутри.

К счастью, власти республики незамедлительно отреагировали на эту ситуацию, пообещав решить вопрос с предоставлением жилья семьям, оставшимся без крыши над головой. Президент Молдовы Игорь Додон лично проинспектировал место происшествия и встретился с людьми, оставшимися без крова, а на повестке дня заседания правительства эта тема была одной из главных.

Но беда, как правило, не приходит одна, а ее предупреждение помогает избежать невосполнимых потерь, которые могут произойти по халатности или по другим причинам. Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у экспертов: какие дома в стране находятся в зоне риска, и есть ли опасность, что некоторые бетонные и каменные исполины не выдержат и, что называется, дрогнут так же, как в Атаках?

Ряд решающих факторов

Устойчивость многоквартирного дома зависит от целого ряда факторов. Это - и природно-климатические условия в регионе, и прочность фундамента, и качество бетона, и состояние несущих стен, и возможное возведение в существующем жилом секторе новых массивных строений. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

"Проверки многоэтажных домов на предмет устойчивости и общего износа здания контролирующими органами, конечно, проводятся. Но в некоторых случаях они осуществляются безалаберно. Необходимо также учитывать геоморфологическую структуру почвы", - заявил архитектор.

Именно 90-е годы были самым слабым периодом в строительной отрасли Молдовы: допускались ошибки и недочеты и при проектировании зданий, и при геологическом исследовании участков, на которых они строились, уверяет эксперт. А случай в Атаках стал фирменным автографом той эпохи, когда жесткий советский контроль в строительстве ушел, а новые требования качества еще не пришли на строительный рынок республики, считает Лупашку.

"Плавающий" фундамент

Кишинев, по словам эксперта, стал пестрым одеялом участков, которые выбираются под строительство. На геодезической карте города четко указано, где можно строить дома в тысячи тонн массой, а где можно поставить здание лишь в один-два этажа. В молдавской столице могут использовать такой участок с плавунцами под возведение целого жилого комплекса, а бизнес и деньги в такой ситуации превалируют над заботой о безопасности людей, уверен архитектор.

"Есть такие участки в Кишиневе, на которых возводить многоквартирные дома запрещалось с градостроительной и экономической точек зрения. Еще одна проблема - строительство новых домов в уже сформировавшемся жилом квартале, что угрожает близлежащим домам. Выдача разрешений на такое сомнительное строительство подтверждается частой сменой руководителей в муниципальных профильных управлениях Кишинева. Коррупция и деньги в этой ситуации становятся выше заботы о безопасности сотен горожан, которым предстоит жить "на плаву", - подчеркнул Лупашку.

Испытание Карпатами

С тех пор, когда в Молдове было зарегистрировано самое сильное землетрясение, прошло более 30 лет. Все эти годы жители нашей страны, поскольку проживают в сейсмически опасной зоне, время от времени задумываются о том, выдержат ли их дома сильное землетрясение. Особенно это касается квартирующих в домах старой постройки и, прежде всего, в "хрущевках".

Что будет со столичными "хрущевками", которых так много в нашей стране? Ведь эти дома, как полагают эксперты, входят в зону риска, ввиду, прежде всего, своего возраста.

По мнению Директора Института геологии и сейсмологии Игоря Никоарэ, сложно сказать наверняка, устоят ли эти ветераны советского строительства перед мощными толчками.

"Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная", — отметил в интервью Sputnik Никоарэ.

По мнению специалиста, данные постройки все же демонстрируют определенную выносливость.

"Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, "хрущевки" не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков", — отметил собеседник.

Архитектор Лупашку же считает, что эти дома - довольно прочные и прошли испытание временем. В условиях Молдовы будет экономически нецелесообразно сносить их, вряд ли в республике найдутся такие гигантские суммы, чтобы обновить устаревший жилой фонд. Таким образом, эти ветераны советского жилищного строительства, по мнению архитектора, еще верно послужат своим жильцам, а по прочности могут дать фору многим "новостроям".

Красиво, но непрочно

Сегодня многие молодые семьи перед покупкой квартиры задаются вопросом: приобрести жилье советского периода постройки, либо въехать в "новострой", где квартиры манят своей планировкой и комфортом? Одни считают, что квартиры с советским "знаком качества" - значительно прочнее. Другие говорят о том, что это - предрассудки, а новые дома - не менее надежные, чем те, которые годами возводились в эпоху "развитого социализма".

Архитектор Лупашку говорит, что правы во многом те, кто придерживается формулы "старое - надежней".

"Сегодня многие застройщики экономят и на качестве бетона, на качестве возведения стен и так далее. Экономия в данном случае должна быть рациональной, а критерий безопасности поставлен во главу угла. Но когда балом правят деньги, застройщик меньше всего думает о людях. Выгода ему важна здесь и сейчас, а дальше - хоть трава не расти", - отметил собеседник.

Предпочтение приобретению квартир советского периода застройки люди отдают потому, что их качество проверено временем, они прошли через ряд климатических испытаний, устояли во время череды землетрясений, которые происходили в Молдове за последние 40-50 лет, уверен архитектор.

Дом - там, где ждут, где твое сердце. Конечно, сегодня стоит уповать лишь на качество строительства и совестливость застройщиков. Но каждому так хочется, чтобы "сердце дома" билось без сбоев многие десятки лет, и никакие инженерные просчеты и банальная экономия никогда не помешали в каждой квартире писать особую биографию семьи, остающуюся на фотоснимаках и видеокадрах.

И еще одно - дом может быть старым, но хотелось бы, чтобы на нем появлялись не прорехи и трещины, а свежие зарубки - отметки того, как растут дети, и больше - ничего...

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