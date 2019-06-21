Сто строк о наболевшем - в Молдове вспоминают тех, кто погиб за свободу

День памяти и скорби - именно так сегодня называется дата, которая разделила жизнь советских людей на "до" и "после".

Ровно 78 лет назад над Молдавией и над всей огромной советской страной светило солнце, люди ждали выходного дня, строили планы на лето. Кто-то отправлялся на реку, кто-то просто хотел погулять с семьей по тенистым аллеям парка, иные предвкушали выпускной вечер в школе и нервно подумывали о вступительных экзаменах в вузы.

Люди строили мирные планы, с удовольствием, как и потом покажется, крутились в повседневной рутине - ссорились из-за пустяков, вели оживленные беседы и вступали в споры, рассчитывали зарплату на неделю, которая осталась "до получки".

Однако рубежом между миром и войной стало утро 22 июня. С коварством, на какое только способны фашисты, было совершено то нападение, ровно в 4.00 часа утра, когда многие спали.

Фашистская авиация начала совершать налеты над территорией Молдавской ССР ранним утром 22 июня. Первые авиаудары пришлись по Бельцам, Болграду и Кишиневу. Бомбардировке подверглись также Кагул, переправы через Днестр и ряд железнодорожных станций. Многие из жителей республики погибли даже не проснувшись.

Именно эти, первые взрывы, разделили жизнь советских людей на ту, в которой жило счастье, и ту, где - боль, страдания, голод, лишения, потери близких и родных и все ужасы, на которые только "способна" война.

Люди, которые сегодня нам кажутся даже наивными в своей искренней простоте, как будто в хорошем смысле слова окаменели, стали проявлять самые лучшие качества, на которые только способен человек - самопожертвование, отвагу и смелость, мужество и героизм, сострадание к тем, кому невыносимо плохо.

Мужество и героизм в их характере пришли на смену наивному добродушию - в военкоматы выстраивались очереди из добровольцев. И уже через несколько дней синхронными чеканными звуками наполнились улицы городов - солдаты уходили на фронт.

На молдавской земле врага не ждали, но когда он ворвался, дали ему отпор.

© Sputnik / Sergey Korshunov Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу

После сигнала о воздушной атаке 10 советских истребителей МиГ-3 поднялись в небо. К ним навстречу двигались 85 вражеских бомбардировщиков. Командир эскадрильи 4-го истребительного авиаполка Афанасий Карманов сбил первый самолёт, потом ещё три. В панике самолеты противника налетели друг на друга, совершив три столкновения в воздухе. В этот день над Григориополем, Тирасполем и Кишиневом было сбито около 20 вражеских единиц авиатехники.

С первых дней войны на приграничной территории велись ожесточенные бои. Началась оборона Кишинева, продолжавшаяся

25 дней. Вплоть до 29 июня молдавская граница ни разу не была пересечена противником. К июлю все попытки немецко-румынских войск продвинуться на Кишиневском направлении терпели крах.

Бои на территории Молдавии продолжались до 13 августа 1941 года. За это время румынская армия потеряла убитыми 31 638 солдат и офицеров. Однако советской армии пришлось покинуть рубеж. Это было связано с быстрым наступлением немецких войск на западе Советского Союза — в Белоруссии и на Западной Украине. Создавалась опасность окружения всего Южного фронта, если быстро наступающие силы Третьего рейха выйдут к Северному Причерноморью.

На территории Молдавской ССР, оккупированной румынско-германскими войсками, с 1941 по 1944 год действовали приблизительно 3500 партизан, 80 подпольных организаций. В июне 1943 года были созданы Первое молдавское партизанское соединение и Второе молдавское соединение. Более 600 подпольщиков были казнены, более 800 политзаключенных погибли в Тираспольской тюрьме.

Бессарабия и Буковина были отданы Румынии по обоюдному соглашению с Третьим рейхом. Румынское правительство пользовалось регионами как источниками сырья. Все местные торговые и промышленные предприятия передавались в пользование румынским предпринимателям или кооперативам. В Румынию вывозились продовольствие, фураж, промышленные товары, дефицитное сырье. Были разрушены экономика края, системы образования и здравоохранения. Против нерумынского населения региона проводились репрессии.

Декретом-законом № 521 от 17 августа 1943 года были узаконены телесные наказания рабочих Бессарабии. За время оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель Молдавии, или 207 000 человек, из которых 22 700 скончались. На территории Бессарабии действовали 49 лагерей и гетто для евреев и цыган.

Советская Молдавия была освобождена в ходе развернувшейся в августе 1944-го Ясско-Кишинёвской операции. Менее чем за 10 дней, 20–29 августа 1944 года, большая часть Молдавии и Румынии были освобождены, подверглась полному уничтожению значительная группировка гитлеровских войск, а Бухарест заявил о выходе из войны на стороне нацистской Германии и примкнул к Антигитлеровской коалиции. При отступлении из Кишинева гитлеровцы уничтожили около 2 тысяч советских военнопленных, находившихся в лагере, подожгли и взорвали лучшие здания города, разрушили почти все промышленные предприятия, 9388 жилых домов, много школ, административных зданий, телефонную станцию, Телеграф и т. д. Материальный ущерб, нанесенный городу, составил в довоенных ценах 1,5 млрд. рублей. В 1944-1945 годах на фронтах погибло более 40 тысяч уроженцев Молдавии.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии. За боевые подвиги 250 тысяч солдат, офицеров и партизан были награждены орденами и медалями.

Уроженец Кишинева комиссар эскадрильи 5-го гвардейского истребительского авиаполка А. М. Соколов в 1941 провел 37 воздушных боев и лично сбил 8 вражеских самолетов. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Этого высокого звания была удостоена уроженка Кишинева, прославленный снайпер Л. М. Павличенко. Она в боях при обороне Молдавии, Одессы и Севастополя уничтожила 309 фашистов.

Уроженец села Кузьмин Ион Солтыс в бою на территории Силезии закрыл своим телом амбразуру. При штурме Кенигсберга отличился командующий артиллерией 16-го стрелкового корпуса полковник Сергей Полецкий из Бендер. Выросший в селе Новые Криганы (близ Кагула) генерал Никита Лебеденко командовал корпусом, потом стал комендантом Вены. Уроженец села Севериновка Петр Вершигора в 1943-1944 годах командовал знаменитой Первой партизанской дивизией, сформированной Ковпаком.

На данный момент установлено, что 19 уроженцев Молдовы были удостоены звания Героя Советского Союза.

Попытки некоторых политиков в Молдове переписать историю терпят фиаско. Потому что народная память

не коротка. Мы помним, что 400 тысяч уроженцев нашей республики внесли свой героический вклад в Победу над фашизмом.

Мы помним наших дедов и прадедов, выживших в той страшной войне. Пусть сегодня запечатлевшиеся навечно в памяти их улыбки будут, как совесть, как памятка на дальнейшую жизнь, как квинтэссенция того, как надо поступать, когда Родина в беде. В день памяти и скорби остается зажечь свечу, тихо поклониться всем, кто обеспечил мирное небо над головой, возможность жить, дышать, творить, печалиться и радоваться, побеждать в мирное время, быть человеком, а не рабом. Спасибо им всем за это...

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