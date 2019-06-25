Неприятные ситуации в кассах обмена валюты: что происходит на самом деле

Колумнист Sputnik разбирает три самые распространенные ситуации, когда в обменных кассах невозможно провести транзакции с валютой.

Экономический эксперт Виорел Гырбу объяснил обозревателю Sputnik, в чем кроются проблемы, с которыми мы иногда сталкиваемся при обмене валюты.

Дефицит леев

Бывает, что сотрудники обменок отказываются менять деньги, объясняя это тем, что у них нет в наличии национальной валюты – это первая проблема.

В обменных кассах Кишинева не хватает леев - что послужило причиной>>>

"Такое случается из-за того, что обменные кассы плохо планируют свою работу в течение конкретного дня. В итоге у них недостаточно запаса", - говорит Гырбу.

Экономист объясняет, что в начале каждого дня в кассах обмена есть определенное количество иностранной валюты и молдавских леев, а когда запас заканчивается, сотрудники могут сказать клиенту, что у них нет леев.

Но такие проблемы случаются не везде. Например, в центральных офисах ряда банков такого никогда не происходит.

Еще одна причина – в том, что обменники имеют право менять курс в течение дня. И вот когда эти колебания слишком велики, кассиры могут под формальным предлогом отказать в обмене денег.

Новый министр экономики Молдовы сообщил о масштабном оттоке финансов из страны>>>

Однако экономист склоняется к первой версии, поскольку Молдова не переживала больших шоков на валютном рынке.

Дефицит валюты

Вторым объяснением обменных касс при отказе предоставлять услугу может быть отсутствие долларов, евро или валюты других стран, которую просит клиент.

"Это аналогичная ситуация. Все зависит от подготовки касс обмена валюты к данному дню. В итоге действительно может не оказаться в наличии евро или долларов", - пояснил экономист.

Такая ситуация может появиться, когда граждане скупают иностранную валюту, но никто из них потом ее не продает.

Валютная касса – это посредник между покупателем и продавцом. Если в течение дня есть только те, кто сбывают иностранную валюту, в кассах действительно может появиться дефицит леев. В противоположной ситуации будет все наоборот – валюты не окажется.

Это как в ситуации с магазином, если много покупателей с утра одновременно придут за недорогим товаром, а расплатиться захотят банкнотой в 200 леев. Тогда продавец точно скажет, что у него нет сдачи.

Hи один иностранный инвестор не станет сейчас работать в Молдове>>>

По мнению Гырбу, в валютке в такой ситуации кому-то может потребоваться подождать, чтобы другой клиент продал нужную ему валюту.

Слишком большая разница цены покупки и продажи

Иногда в обменной кассе разница слишком большая – в целый лей.

"Один лей – это много. Есть кассы обмена валюты, которые работают круглосуточно. Ночью цена покупки ниже, а продажи – намного выше", - объяснил экономист.

Так и возникает слишком большая разница, но, как говорит эксперт, такие действия экономически обоснованы, поскольку довольно дорого стоит работа валютки ночью. Именно этим и обусловлена "комиссия".

Экономист: какой инфляции ждать Молдове и что это означает>>>

Но все же, если разница большая, то, как утверждает Гырбу, это говорит о скачках на валютном рынке.

"В таких обстоятельствах операторы стараются обезопасить себя, чтобы быть готовыми к стремительным изменениям курса валют", - объясняет специалист.

Обменный курс устанавливается раз в сутки, в то время как котировка евро или доллара меняется ежеминутно.

"И когда происходят колебания валют на международных рынках, операторы обменных касс сохраняют большую разницу между ценой продажи и покупки", - подчеркивает экономист.

Нацбанк прокомментировал отсутствие денег в обменках

Когда обменные кассы сообщают клиенту об отсутствии молдавских леев или иностранной валюты, граждане могут обращаться в Национальный банк страны по телефону 022-822-502, сообщили Sputnik в НБМ.

Эксперт рассказал о самой замалчиваемой проблеме молдавской экономики>>>

Кроме того, каждый вправе направить петицию в Нацбанк, когда у него есть замечания или предложения по работе касс обмена валюты, по адресу: бульвар Григория Виеру, 1, MD-2005, муниципий Кишинев.

"В течение работы обменные кассы обязаны иметь эквивалент не менее 500 тысяч леев, предназначенные для проведения операций по обмену валюты физическим лицам", - заявили в Нацбанке.

Финрегулятор обратил внимание, что обменки должны хранить деньги "в своих помещениях, где непосредственно совершаются операции по обмену валюты, или на своих банковских счетах и/или в аппаратах по обмену валюты".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK