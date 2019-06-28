Центральный рынок Кишинева претендует на попадание в книгу рекордов Гиннесса

Колумнист Sputnik рассуждает о том, что никакого порядка на самом большом рынке молдавской столицы в ближайшее время не будет.

Отставками руководителей и высокопоставленных лиц в Молдове в последнее время никого не удивишь. Дело в том, что менее, чем за три недели, их произошло столько, что и пальцев двух рук не хватит, чтобы сосчитать.

То есть, два десятка отставок меньше, чем за месяц. Жителей Молдовы теперь не удивить очередным уходом с занимаемой должности.

В таких условиях отставка директора Центрального рынка Кишинева могла бы остаться практически незамеченной, если бы не одно "НО" – это уже четвертая отставка за три месяца. При этом, последний исполняющий обязанности главы данного муниципального предприятия юрист и бизнесмен Виорел Брага продержался на своем посту всего четыре дня. Его назначили 24 июня, а 28 июня на сайте примэрии появилось сообщение о том, что Брага "подал в отставку в четверг по собственной инициативе".

Что же было до?

В минувшую пятницу, 21 июня, спустя два с половиной месяца после увольнения предыдущего директора Центрального рынка Кишинева Октавиана Бивола, исполняющий обязанности примара молдавской столицы Руслан Кодряду решил сменить и руководство Центрального рынка в лице Лилии Буштюк.

Решение об отставке Бивола было принято в начале апреля после жалоб экономических агентов с Центрального рынка о неофициальных денежных сборах. В середине того же месяца руководство предприятием передали Лилии Буштюк.

А потом было официальное заявление Кодряну: "Даже после смены руководства продолжил получать сообщения от экономических агентов о поборах и оказании давления на предпринимателей, работающих на территории рынка".

По словам и.о. градоначальника, более сотни экономических агентов подали официальные заявления в примэрию Кишинева о нарушениях. Ответные письма есть и от экс-администрации рынка. Поэтому, по словам Кодряну, примэрия приняла решение обратиться в правоохранительные органы, отправив документы в Антикоррупционную прокуратуру.

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Кроме того, с 24 июня началась аудиторская проверка деятельности рынка за последние годы.

Расследование – дело небыстрое, а в некоторых случаях, как, например, произошло с обнаружением радиоактивного вещества цезий-137 в центре Кишинева, длится много лет.

Ждать выводов правоохранительных структур, чтобы точно определить, кто и в каких проблемах Центрального рынка виноват, конечно, можно, другой вопрос – сами они не решатся.

Примар молдавской столицы Руслан Кодряну анонсировал ранее модернизацию этого огромного торгового пространства, где работают сотни экономических агентов и которое посещают ежедневно десятки тысяч кишиневцев и гостей столицы.

Но без постоянного руководства что-либо сделать на Центральном рынке вряд ли удастся, потому что каждый новый директор, вступая в должность, предлагает свою программу развития предприятия и приводит свою команду специалистов, которые должны воплощать ее в жизнь.

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А последние события демонстрируют, что потеряны минимум три месяца, в течение которых директора предприятия менялись, как перчатки. Но еще более говорящим является тот факт, что от этой должности отказался бизнесмен, причем, стремительно, всего за четыре дня, за которые, вероятно, успел понять, сколько нерешенных проблем накопилось, и что избавиться от них будет, если и не невозможно, то очень непросто.

Теперь и.о. главы Центрального рынка назначен Юрий Василенко – бывший следователь отдела экономических преступлений при министерстве внутренних дел.

"Юрий Василенко будет исполнять обязанности директора муниципального предприятия "Центральный рынок" до того, как муниципальный совет организует конкурс", - сообщили в местной администрации Кишинева.

Учитывая, что временно это предприятие возглавил человек, ранее расследовавший экономические преступления, вряд ли советники будут спешить с назначением постоянного директора. Скорее, Василенко дадут время разобраться в том, что же происходило на Центральном рынке в последние годы, и как можно помочь следственным органам.

То есть, мгновенных изменений ждать не приходится.

А пока, не подать ли заявку в книгу рекордов Гиннесса в разделе "самая частая смена руководства предприятия"? Жаль только, что, даже попав в книгу, за достижение денежного вознаграждения не предусмотрено. А дополнительные финансовые средства явно бы не стали лишними при модернизации торгового пространства Центрального рынка.

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