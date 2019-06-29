Союз ПСРМ и ACUM - как долго продержится коалиция народного согласия

Еще несколько недель назад в такой политический сценарий в Молдове верилось с трудом, а сегодня коалиция между левыми и правыми силами в парламенте страны стала реальностью.

На университетских лекциях, как правило, преподаватель твердит заученные догмы – союз между левыми и правыми практически невозможен, они могут голосовать за проекты в парламенте, представляющие социальный или государственный интерес, – и то редко. А сформировать власть, правящую коалицию в высшем законодательном органе страны и, тем более, кабинет министров они неспособны.

Ну это, как говорится, теория, а у нас в стране, в Молдове, все возможно, несмотря на политологические каноны и историю парламентаризма других стран.

Еще менее трех недель назад никто бы не поверил, что в республике так резко качнется политический маятник, так мирно сменится власть, такими договороспособными станут ее компоненты – депутаты от фракции Партии социалистов и блока ACUM.

Конечно, одну из главных ролей в утверждении демократически избранной власти в стране сыграли внешние партнеры – Россия, ЕС и США. Однако убедить политиков, которые до парламентских выборов 24 февраля 2019 не то, что говорить, а смотреть в сторону друг друга отказывались, сесть за стол переговоров – на это нужен недюжинный дипломатический талант.

И иностранным силам это удалось – мгновенно утихли взаимные политические обвинения, ушли в сторону споры на исторические и геополитические темы, а "козырной туз" в спичах некоторых правых политиков про "русские танки" и "зеленых человечков" и вовсе сегодня кажется околесицей сродни речам Гимпу.

Мнение президента

Президент и Партия социалистов хотели бы, чтобы нынешнее правительство полностью исполнило свой мандат, об этом заявлял Игорь Додон. Если же этого сделать не удастся, команда президента и лояльная к ней ПСРМ будут препятствовать политическому туризму, не допустят, чтобы депутаты свободно переходили в другие фракции.

"В стране начался новый этап развития. Четкой позицией фракции ПСРМ в парламенте является поддержка правительства Майи Санду. Мы будем обеспечивать голосование фракции социалистов за принятие реформ, которые будет внедрять новый кабинет министров. Постараемся сделать все возможное, чтобы это парламентское большинство, эта коалиция просуществовали как можно дольше", - сказал ранее президент.

Глава государства также добавил, что будет предприниматься максимум усилий, чтобы сохранить сформированное в республике парламентское большинство. Додон отметил, что не допустит "межфракционного туризма" в нынешнем составе высшего законодательного органа республики.

В парламенте - 35 депутатов-социалистов. В этом составе фракция будет продолжать работать либо до завершения мандата парламента, либо до досрочных парламентских выборов, если они все же состоятся, заверил Додон.

Лучше худой мир, чем хорошая война

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у экспертов – насколько прочным окажется "бетон" такого необычного парламентского альянса, и как долго просуществует правящее большинство – до местных выборов, намеченных на 20 октября, либо до завершения четырехлетнего мандата?

Отношения между партнерами по временной коалиции в нынешнем парламенте Молдовы всегда были сложными. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова заявил политолог Сергей Манастырлы.

"За время трехмесячного переговорного процесса они порой "вставляли шпильки" друг другу, срывая переговоры. Да и сейчас иногда в их отношениях чувствуется напряжение", - сказал политолог.

Вместе с тем, и у социалистов, и у акумовцев есть шанс показать себя настоящими патриотами, работающими на благо страны без актуализации геополитических противоречий, считает эксперт.

"Я не уверен, что их временный союз продлится больше года. В противном случае это будет подвигом с их стороны и можно будет заказывать памятник участникам этого союза. Если они надолго удержатся в одной упряжке, не разорвут страну и не спровоцируют новый виток политического кризиса, это покажет их политическую зрелость", - отметил Манастырлы.

Однако существует вероятность, что, выполнив объявленную ранее общую задачу, ПСРМ и ACUM начнут политическую войну друг с другом.

"Полагаю, что как только станет очевидной судьба Демпартии, как только победители, получившие власть, смогут взять под контроль Генеральную прокуратуру и определятся с судьбой Конституционного суда, тогда, уверенные в своих силах, они могут начать заниматься друг другом", - резюмировал эксперт.

Рубикон для социалистов и "акумовцев"

Главным испытанием в нынешнем году для парламентского большинства станут выборы в местные органы власти. Если представителям Партии социалистов и блока ACUM удастся участвовать в них, проявляя максимальную взаимную лояльность, не поддаваться желанию выступать с политическими выпадами в адрес друг друга, не исключено, что на уровне центральной власти удастся сохранить стабильность. Если же спичи политиков с левого и правого флангов будут напоминать едкие подколки и попытки обвинений во всех политических грехах, то коалиция может рухнуть еще до 20 октября. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказал эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Члены нового парламентского альянса все время будут ходить, как по минному полю, достигая консенсуса по тем или иным вопросам. Если они постоянно будут ставить во главу угла свои позитивные намерения, которые подвигли их на формирование коалиции, это поможет депутатам и членам нового правительства держаться вместе длительный период, если же возобладает гордыня – они несомненно разругаются", - заявил эксперт.

Когда народ выступает "за"

Согласно результатам социологического опроса Vox Populi "Общественно-политическая ситуация в Республике Молдова с точки зрения населения", обнародованным в июне, 71,5% опрошенных поддержали создание коалиции ПСРМ-ACUM, 11% - высказались против, 18% не смогли ответить на вопрос.

По словам одного из авторов исследования, руководителя Ассоциации социологов и демографов Виктора Мокану, опрос проводился в разгар политического кризиса в Молдове, люди были обеспокоены событиями тех дней, поэтому создание коалиции ПСРМ и ACUM воспринято, как возможность преодолеть ситуацию.

"Люди не разбираются в программах и идеологиях, они мечтают о стабильности. Они хотят, чтобы пришла власть, которая бы обеспечила им высокие стандарты жизни, чтобы снизился уровень бедности. Людей очень беспокоит социальная стратификация нашего общества, в котором 2-3 процента - сверхбогатые люди, а абсолютное большинство - бедные и нищие", - отметил социолог.

По мнению эксперта, население республики начало связывать решение социально-экономических проблем с нынешней коалицией, поскольку до сих пор ни одно из правлений не справилось с этой задачей.

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Чтобы человек почувствовал, что он стал жить лучше, его достаточно убедить, что раньше он жил хуже. Хотелось бы, чтобы новое парламентское большинство не пошло именно по этой, протоптанной предыдущими властями дорожке, а хоть немного, хоть на йоту оправдало ожидания граждан страны, которые смертельно устали разочаровываться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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