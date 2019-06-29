"Беззубая" политика США и мудрость России: ожидания от встречи Путина и Трампа

Президенты России и США провели первую за год полномасштабную встречу. И она прошла весьма успешно – если, конечно, правильно понимать ее смысл.

В Японии, в Осаке, прошел саммит "Большой двадцатки" – лидеров двадцати самых могущественных государств мира, пишет обозреватель РИА Новости Геворг Мирзаян. "Двадцатка" создавалась как некое дополнение к Большой семерке, как формат для обсуждения экономических вопросов – однако очень скоро обогнала по важности "Семерку".

Ведь если G7 позиционируется (особенно после изгнания из своих рядов России) как некий междусобойчик коллективного Запада, то G20 куда более репрезентативна. В ней заседают страны, представляющие все части света, исповедующие разные религии и имеющие различные форматы общественно-политического устройства.

"Двадцатка" является, по сути, своего рода "советом директоров" нового многополярного мира. На полях мирового саммита состоялась первая за почти год полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский и американский президенты вместе со своими помощниками полтора часа обсуждали важнейшие проблемы двусторонних отношений, а также ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

По итогам переговоров ни о каких прорывных соглашениях объявлено не было, и некоторые эксперты уже охарактеризовали их чуть ли не как провальные. Другие считают, что в нынешней ситуации Трампу и Путину лучше было вообще не встречаться. Однако такой вывод неверен.

Трамп свободен, но ограничен

Предыдущие встречи Владимира Путина и Дональда Трампа приводили лишь к ухудшению российско-американских отношений. Попытка президентов достичь согласия в важных для обеих стран вопросах (например, в деле обеспечения кибербезопасности) вызывали настоящую истерику в американских СМИ – с дальнейшими рассуждениями о том, что Трамп снова "сдает американские интересы Путину в качестве платы за участие российских хакеров в избрании Трампа на пост президента".

Американский президент вынужден был доказывать свою готовность жестко противостоять Владимиру Путину – и вводил против России новые бессмысленные санкции.

Однако сейчас такого алгоритма не будет. Недавно спецпрокурор Мюллер опубликовал итоги своего расследования – и, фактически, снял с президента все обвинения в сговоре с Путиным. Теперь Дональд Трамп чувствует себя расслабленно - и даже позволяет себе шутливо просить российского президента не вмешиваться в выборы. Что, конечно, снова вызывает истерику в американских СМИ, однако эта истерика уже беззубая. В лучшем случае Трампа теперь могут обвинить в отсутствии у него стратегического плана по сдерживанию России - но не в предательстве национальных интересов.

Однако, несмотря на все это, президент США – как и ранее – остается для России недоговороспособным партнером. Сам Трамп, безусловно, хочет и готов заключать с Москвой различные выгодные для него сделки – в частности, "продать" Украину по достойной цене, "купить" определенное содействие России в деле сдерживания Ирана.

Однако любые серьезные прагматичные соглашения, которые будут заключены между Путиным и Трампом, оспорит американский Конгресс. Не отличающийся, в отличие от Трампа, прагматизмом и не понимающий, что Американская империя в ее нынешнем состоянии заката не может позволить себе расходовать ресурсы на бессмысленную конфронтацию с Москвой.

Сделка без сделки

Конечно, Трамп и Путин могут заключить какую-то двустороннюю закулисную сделку – однако нужно понимать, что американская администрация сейчас напоминает решето, из которого информация потоками льется в прессу. И если информация о, например, готовности России посодействовать Штатам в деле сдерживания Ирана тоже прольется на уши журналистам, то Москва просто дискредитирует себя перед иранскими партнерами.

В чем тогда важность и нужность этой встречи? В том, что даже не имея возможности достичь каких-то соглашений и сделок, даже конфликтуя друг с другом, президенты должны встречаться и обсуждать проблемные вопросы лицом к лицу. Выяснять позиции, красные линии. В этом случае отношения, как минимум, не перейдут в прямое военное столкновение США и России в Сирии или, например, на Украине.

Что же касается необходимости заключать сделки и договариваться – да, конечно, этого не хватает. Но нужно признать – Дональд Трамп и без того сделал для России больше, чем, пожалуй, любой другой президент до него со времен Рузвельта. И речь не о каком-то сговоре с Путиным, а о том, что Трамп целенаправленно ломает существующую модель американской внешней политики – и Россия является одним из главных бенефициаров этого слома.

Дональд Трамп пересматривает отношения с союзниками, пытается демонстративно навязать им свою волю и заставить публично признать статус американских вассалов – и Москва получает раскол в трансатлантических отношениях.

Трамп пытается выдрессировать Турцию – и Москва получает улучшение отношений с Анкарой, ищущей в противовес американскому давлению. Трамп развязывает торговую войну с Китаем – после чего важность хороших отношений с Россией в глазах Пекина резко возрастает.

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото>>>

Причем Трамп все это делает без каких-либо уступок со стороны Москвы. Главное, чтобы сами по себе российско-американские отношения не обострялись, чтобы Вашингтон, сконцентрировавшийся на конфликтах с Ираном и Китаем, не переводил Россию снова в статус "главного врага США". И для того, чтобы это не произошло, как раз нужны новые саммиты Путина и Трампа.

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