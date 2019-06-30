Куда интегрируется Молдова в то время, как ЕС рассыпается

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску выступил с заявлением, которое осталось незамеченным теми, кто следит за внешнеполитической жизнью Молдовы.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил после встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкевичюсом, что "единственным вектором внешнеполитического развития Молдовы является евроинтеграция".

Имитация евроинтеграции

Эта декларация показывает, в первую очередь, что новые руководители молдавской дипломатии настолько же близоруки, как и предыдущие.

Новый министр иностранных дел хочет интегрировать Молдову в наднациональное политическое сообщество, которое захлестывают процессы дезинтеграции - Европейский Союз. Процесс тихого угасания Евросоюза очевиден для всего мира, однако этого не замечают лишь молдавские дипломаты, как те, которые находились во главе МИДЕИ ранее, так и те, кто возглавляет ведомство сегодня.

Почему это случается? Потому что они неспособны понять, что происходит в мире, в Европе, какие политические тенденции господствуют на пространстве Евросоюза сегодня и, тем более, будут главенствовать завтра.

Фактически, процесс евроинтеграции запустил 12 лет назад третий президент Молдовы Владимир Воронин, а молдавские дипломаты формально придерживаются его по сей день. Это происходит, несмотря на то, что этот внешнеполитический вектор для Молдовы - полностью нереализуемый и даже губительный.

Более того, евроинтеграция Молдовы, благодаря усилиям предыдущих властей, воспринимается подавляющим большинством населения страны, как вектор, полностью скомпрометировавший себя.

Иногда создается впечатление, что во главе внешнеполитического ведомства в Кишиневе находятся люди далекие от понимания факта, что Евросоюз просто не в состоянии сегодня расширяться дальше, что Молдову там явно никто не ждет. Более того, если завтра во главе Евросоюза встанут евроскептики и популисты, никто не будет, в принципе, затрагивать вопрос расширения на Восток.

Зачем глава МИД Молдовы затрагивает тему, "притянутую за уши"

Второй момент, который разоблачает заявление Попеску, касается официальной позиции правительства Молдовы и МИДЕИ. Во внешнеполитическом ведомстве республики даже не предложили начать улучшение отношений с Россией, не говоря уже о налаживании стратегического партнерства, что было бы правильным.

Однако заявление нового министра иностранных дел воспринимается довольно категорично. Говоря о том, что "единственным внешнеполитическим вектором Молдовы является евроинтеграция", Попеску дает всем понять (в первую очередь России), что новое молдавское правительство пойдет по проторенному предыдущими чиновниками пути.

Сейчас всем стало ясно, что предыдущая власть - правительство Павла Филипа и парламент во главе с Андрианом Канду - преднамеренно ухудшали отношения с Россией, культивировали враждебные отношения с Москвой без видимых на то причин, но с драматическими последствиями для экономики и сельского хозяйства Молдовы. Все это делалось лишь для того, чтобы угодить Западу, выслужиться перед ним, быть "в тренде" антироссийской риторики, используемой европейцами и американцами.

Представители ушедшей власти делали это, чтобы зарубежные покровители прощали их смертные грехи, а именно один из них, который есть в десяти заповедях Христа - "не укради".

Однако антироссийская риторика не спасла предыдущих правителей от ожидаемого политического фиаско. Почему некоторые представители новой власти пытаются идти по проторенной старой властью дорожке, не имея при этом таких "грехов", которые были у Демпартии перед западными партнерами? Зачем они кидаются в тот же омут с головой?

Кто сеет раздор в новой парламентской коалиции?

Заявление Попеску отражается на всей правящей коалиции, на сохранении мира среди компонентов властного большинства, которое состоит из Партии социалистов и блока ACUM.

Министр представляет, как мы знаем, именно блок ACUM. Заявляя о том, что "единственным внешнеполитическим вектором развития Молдовы является евроинтеграция", исключая отношения с Востоком и, прежде всего, с Российской Федерацией, он подставляет своих партнеров по правящей коалиции - представителей ПСРМ. Именно они проголосовали за утверждение правительства во главе с Майей Санду, именно они говорят о необходимости улучшения отношений с Россией, о налаживании стратегического партнерства с этой страной.

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Напомню, что 24 июня, в рамках встречи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, премьер-министр Майя Санду заявила, что молдавское правительство будет продвигать "предсказуемую внешнюю политику, основанную на выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС и развитии взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией".

Таким образом, заявление нового главы молдавского МИДЕИ идет вразрез с тем, что говорила Санду еще несколько дней назад.

Сложно сказать, почему происходят такие вещи. Возможно, в работе правительства пока просто нет согласованности, а может быть новый министр иностранных дел был просто невнимательным к политическим нюансам и еще не освоился в новой должности.

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