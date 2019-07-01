Почему пять медалей Европейских игр для Молдовы – успех, а не провал

Колумнист Sputnik доказывает, что молдавские спортсмены не отбывали номер на соревнованиях в Минске, а по праву могут считаться одними из героев этих состязаний.

Дисциплина, долгие годы изнурительных тренировок, поражения, затем еще провал, потеря уверенности в себе, но все равно стремление идти вперед, бороться за место на пьедестале, куда попадают единицы. Некоторые идут к единственной медали крупного турнира всю жизнь. И ведь какой стойкостью надо обладать, чтобы не сдаться и не отказаться от своей мечты.

Не так давно лидер молдавского тенниса Раду Албот, который уже успел попасть в топ-40 лучших представителей этого вида спорта в мире, после одного из поражений национальной команды по футболу написал: "Без поражений не бывает побед".

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Эта фраза – главная в жизни большого спортсмена. Если действительно поверить в нее, то психологически будешь готов к любым испытаниям, даже к бесконечным, на первый взгляд, поражениям.

Верное направление движения

Спортсмены сборной Молдовы завоевали пять медалей на вторых Европейских играх, которые прошли с 21 по 30 июня в Минске. В активе команды одно серебро и четыре бронзовых награды. В общем зачете это позволило стране занять 36 место из 50 участвовавших в турнире сборных. Всего награды завоевывали спортсмены из 43 стран.

Если сравнить со 109 медалями сборной России, победившей в командном зачете, может показаться, что выступление молдавских спортсменов – провальное, но это совсем не так.

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Команда поступательно движется вперед. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на первых Европейских играх в 2015 году награды для Молдовы завоевывали лишь борцы - Петр Янулов выиграл серебро, а Александр Киртоакэ и Светлана Саенко – бронзовые награды.

В Минске наша команда повторила этот результат уже после первых соревновательных дней. На этот раз отличились самбисты - серебро Сабины Артемчук и две бронзы – Дениса Такий и Паулины Ешану.

Такое обнадеживающее начало во многих вселило надежду, что результат будет превзойден значительно. Но этого не произошло. Следующих наград пришлось ждать почти до конца турнира. И снова гордиться собой заставили борцы. Третья ступень пьедестала почета сначала Анастасии Никиты, а потом и "греко-римлянина" Виктора Чобану (к слову, действующего чемпиона Европы) позволили свое же достижение первых Игр улучшить. И это уже успех.

Фактом остается, что именно представители единоборств внесли свой вклад в пополнение молдавской медальной копилки. А если учитывать, что еще в пяти поединках (по одному в греко-римской и вольной борьбе, два в самбо и один в дзюдо) молдавские спортсмены в упорной борьбе уступили соперникам бронзу, то получается, что каждый пятый участник команды вошел в топ-5.

Еще семеро молдавских спортсменов добрались до четвертьфиналов (борьба, бокс, стрельба из лука), а Даниела Кочу и Мария Олэрашу на женской двойке каноэ – стали восьмыми в финале на дистанции 500 метров. То есть в топ-8 попали сразу 18 молдавских спортсменов – больше, чем треть команды.

Зная все инфраструктурные проблемы в стране и то, что развитие спорта чиновникам часто интересно, лишь когда уже есть конкретные достижения, просто нельзя спорить с тем, что молдавская команда в целом выступила в Минске очень хорошо.

Скромные и целеустремленные

Четыре бронзовых медалиста в унисон заявили, что результат хороший, но надо работать дальше. Самбист Денис Такий, первый, кто в Минске добрался до наград, сказал, что рад медали, но надеется "в будущем добиться еще более высокого результата".

© Sputnik / Tolochko Victor Дений Такий на Европейских играх в Минске

"Первая схватка была тяжелой, вторая прошла легче, потому что я старалась быть сильнее. Я верила, что могу это сделать, что могу бороться. Когда завоевала медаль, не могла в это поверить", - призналась 18-летняя самбистка Паулина Ешану.

Двадцатилетняя Анастасия Никита, награда которой позволила превзойти молдавской команде свой результат Игр в Баку, отметила, что очень много работала, чтобы добиться этой значимой для нее медали.

"Она будет моей мотивацией, чтобы стремиться к золоту", - подчеркнула Никита.

Виктор Чобану тоже остался доволен бронзой, обратив внимание на сложность соревнований, "где соперники были очень сильными".

То есть, ни намека на самолюбование, а лишь четкое желание совершенствовать навыки и добиваться новых высот. То, что все они не остановятся на достигнутом, можно не сомневаться, потому что в 18-20 лет спортивная карьера только начинается.

Главная героиня

Отдельного внимания достойна 22-летняя Сабина Артемчук, которая остановилась в шаге от золота, проиграв в финале хозяйке турнира Вере Гореликовой – 0:1.

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В тот день, когда молдавской самбистке предстояло выйти на ковер, она даже не думала, что попадет в тройку.

"На самом деле это очень тяжелые соревнования. Все соперники именитые, отобраны больше, чем из ста человек. Пройти в тройку очень тяжело. Я больше сил, наверное, отдала на схватки до финальной. В финале я не смогла больше собраться физически, психологически. Поняла, что на этом этапе я остановилась. Надо идти и работать дальше", - рассказала Sputnik Артемчук.

Спортсменка отметила, что все дело в психологии, потому что с этой соперницей она раньше уже боролась и довольно неплохо.

"Сейчас я просто не собралась. Психологически было сложно. Она была более готовой к тому, что выйдет в финал. А я не надеялась, что у меня будет медаль. Даже если и думала войти в тройку, то уже считала это большим результатом. А попасть в финал я была не готова", - сказала Артемчук.

Перед финалом она звонила маме, которая очень долго молчала в трубку и не могла поверить, что дочь - в финале. Как действовать в решающей схватке, правда, Сабина решала сама.

"К этим играм готовятся не один год, настраивают себя психологически ко всему. А здесь получилось, что первые 2-3 часа ты просто не веришь, что попала в финал, а потом пытаешься заново себя собрать. Для этого нужен большой профессионализм", - призналась Артемчук.

А еще свою роль сыграло то, что соперницей в борьбе за золото была белоруска. Когда молдавская спортсменка вышла на ковер, зал взорвался овациями и поддерживал, естественно, ее оппонентку.

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"Меня уже тогда немного приземлили. Это здорово, что поддерживают своих спортсменов. Если у нас пройдет чемпионат мира или Европы, думаю, нас тоже поддержат, тогда у нас появятся крылья", - добавила Артемчук.

Самбистка призналась, что к такой высокой награде шла шесть лет. Вместе с тренером, который в нее верил и всякий раз давал мотивацию работать дальше.

"Это труд с 2013 года – мой и моего тренера. Мы шли к этой медали очень много лет. Эта медаль за его веру, за его труды. Для меня Европейские игры – это мечта. Это самая высокая награда в моей карьере, о которой я когда-либо мечтала. Она самая дорогая и самая тяжелая. К ней я готовилась долгое время. Эта медаль – заслуга моих тренеров, которые работали со мной на сборах и дома. Задачу я выполнила. Медаль есть. Я довольна. Настраивалась на бронзу, а получилось серебро – то есть я оказалась выше, чем представляла", - скромно сказала Артемчук.

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Наверное, впервые за долгое время минских медалистов в аэропорту Кишинева встречал оркестр карабинеров. Этот живой коридор, торжественная музыка и развивающийся молдавский триколор – с одной стороны, говорили, что все они для нас – победители, а с другой, намекали на то, что в обозримом будущем, возможно, даже очень скоро, они сделают так, что наш флаг будет гордо развиваться над аренами самых крупных состязаний, а молдавский гимн – не раз звучать на главных спортивных стартах.

Им бы еще немного государственной поддержки, и тогда они горы свернут.

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