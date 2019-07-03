Последнее, что она видела, было небо Молдавии - история летчицы Кулькиной

Сколько забытых ныне имен тех, кто пал за освобождение Молдавии в далеком 1944-м, однако их можно вспомнить накануне 75-летия избавления нашей республики от фашизма.

Яростные воздушные сражения и отвага, гордость и честь освобождать небо Родины от фашистских стервятников - такая доля выпала в годы Великой Отечественной войны пилотам и другим служивым, защитившим нашу землю, среди которых было много девушек и женщин.

С не меньшим героизмом, чем мужчины, сражались они в небе над всей огромной территорией Советского Союза, делая так, чтобы черное крыло фашистского "мессера" больше никогда не появлялось над родными городами, селами и полями.

История Марии Кулькиной - пример того, насколько бесстрашной может быть женщина в суровую военную годину, как она может сохранить любовь и нежность там, где господствует ярость и смерть. Она погибла в далеком 1944-м году за то, чтобы небо солнечной Молдавии, которая поразила Марию своей природной красотой, было свободным, за то, чтобы в этой приветливой и радушной стране больше никогда не слышалось выстрелов и пушечной канонады.

Мария была круглолицей, веселой девушкой. Родилась она в 1919 году в городе Вольске Саратовской области, перед войной училась в Саратовском медицинском институте. Но не меньше, чем медицина, влекло ее небо. Неплохая спортсменка, Мария вступила в аэроклуб, научилась летать, а когда враг приблизился к берегам родной Волги, добилась отправки на фронт.

Зачисленная в состав 236-й истребительной авиационной дивизии, она не скрывала, что мечтает стать летчиком-истребителем, не раз подавала рапорты командованию с просьбой перевести ее из звена связи в какой-нибудь полк, доверить ей истребитель, но командование рапорты Кулькиной отклоняло: профессия истребителя считалась не женской.

Все изменил декабрь 1943 года. Со временем, командование, понаблюдав за девушкой в боевой обстановке, убедившись, что Кулькина исключительно дисциплинированна, смела, знает технику, обладает неплохой реакцией и осмотрительностью в воздухе, стало склоняться к мысли, что ей можно доверить истребитель.

Именно в том ледяном, сталинградском декабре 42-го был подписан приказ о переводе младшего лейтенанта Кулькиной в 267-й истребительный авиационный полк к подполковнику Аритову. Как радовалась девушка, каким счастьем светились ее серые глаза, как быстро она собралась лететь в боевую часть!

Командование попросило прикрепить к Марии Кулькиной опытного летчика, лично проследить за тем, как девушка освоит Як-1, был дан приказ вводить ее в строй постепенно. Аритов в точности выполнил просьбу командования дивизии. Обучал Марию Кулькину полетам на Як-1 и боевому применению этой машины опытнейший летчик, строгий учитель и экзаменатор - заместитель командира 1-ой эскадрильи Капитан Тормахов. Лишь после того, как младший лейтенант хорошо освоила Як-1, выполнила множество тренировочных полетов в составе пары и группы, ее начали посылать на боевые задания - сначала простые, не связанные с большим риском, затем - на сложные.

Он сражался за Молдавию и "вернулся" домой спустя 75 лет после войны - фото>>>

Нашлось на войне и место любви - настоящей, искренней, первой, как говорили на фронте, - на всю оставшуюся жизнь. Мария полюбила командира эскадрильи капитана Антипова, который сам уже был влюблен в нее, они стали мужем и женой и единственной в советской авиации семейной парой истребителей.

С апреля 1944 года капитан Антипов постоянно летал в паре с Марией, которая надежно прикрывала мужа. Супружеской чете по- доброму завидовали, любовались ими.

Счастливая боевая и личная жизнь девушки оборвалась 20 мая, когда истребители прикрывали действия советских войск на Шерпенском плацдарме. Капитан Антипов повел в бой восьмерку "Як-ов", в ней была и Мария. С ними вылетели еще три группы истребителей.

В небе над Кошницей Антипов увидел 12 "Фоккеров" и пошел со своей группой в атаку. Мария была у мужа-командира ведомой.

Выскочившие из облаков два "мессера" направились к самолету Антипова. Мария, не медля, не колеблясь, бросилась на врагов, открыла огонь, и "мессеры" тотчас отвернули, взмыли в воздух. Антипов был спасен, а в хвост истребителя Марии Кулькиной вышла новая пара "мессеров", также неожиданно выскочившая из облаков, как и первая.

Прикрыть Марию никто из летчиков группы не смог. Они только-только выходили из атаки на "Фоккеров", находились ниже "мессеров", уступали им в скорости. И противник сделал свое черное дело: залпом из пушек и пулеметов ведущий "мессер" поджег машину Марии.

Связист, следивший за падающим самолетом Кулькиной громко и пронзительно крикнул в микрофон: "Маша, прыгай !.. Под тобой - свои!.. Прыгай, Машаааа!". Но ответа не последовало.

Сослуживцы потом гадали - возможно она была ранена, а может пулемет вражеского самолета сразил ее за штурвалом насмерть. Летчики видели, как самолет Марии врезался в землю, а клубы черного дыма взмыли над молдавской долиной.

Разыскать самолет отважной летчицы тогда не удалось - он упал на территории, занимаемой врагом. Самолет был обнаружен в долине Тамашлык и поднят с глубины в 12 метров лишь много лет спустя, в 1972 году. Нашли "Як" Марии "красные следопыты" Дубоссарского района. Прах Марии Ивановны Кулькиной был захоронен на Кургане Славы в Дубоссарах.

А долина Тамашлык, куда упал самолет Кулькиной, решением исполкома Дубоссарского районного Совета народных депутатов переименована в Долину Марии. Именем Кулькиной названа одна из школ в городе Дубоссары и школа в городе Вольске, где училась Маша. Перед этой школой установлен бюст летчицы.

Последнее, что видела Мария в своей короткой, но героической жизни, - было небо Молдавии: светлое, солнечное, пронзительное. Это небо взывало к жизни, а привело отважную девушку к смерти. Сегодня в школах мало рассказывают о таких героях, которые ценой своих жизней освобождали Родину и всю Европу, ее земли от фашизма. Надо, чтобы молодое поколение помнило о героях, чтобы будущие граждане страны понимали, что сегодняшнюю возможность жить и любить им подарили те, кто не дожил и не долюбил. Но так было надо...

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.