Sea Breeze-2019 штормит на Дунае

Американо-украинские учения Sea Breeze 2019 проходят в Черном море с 1 по 12 июля, в них принимает участие и Молдова. К чему это приведет? Рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Маневры Sea Breeze 2019 ведутся на море и суше, в воздухе и под водой с участием 19 стран, 32 кораблей, 24 самолетов и более 900 морских пехотинцев – из США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, ОАЭ, Швеции, Украины, Молдовы, Грузии, - при фактически полном отсутствии кораблей ВМС Украины.

Накануне на Украину прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту, а в Черное море вошли ракетный эсминец ВМС США USS Carney и десантный корабль (катамаран) USNS Yuma. В порту Одессы находятся болгарский малый противолодочный корабль и грузинский катер береговой охраны.

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Учения стеснены гораздо более масштабными маневрами Черноморского флота России. Поэтому "Морской бриз" смещается на север, в устье Дуная, где по легенде некие "враждебные элементы" пытаются заблокировать выход к морю. Этот эпизод отдаленно напоминает попытку "разблокирования" катерами ВСУ российской границы в Керченском проливе осенью прошлого года.

Москва негативно относится к подобной деятельности ВМС США и НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ проведение Sea Breeze назвали "опасной идеей".

Черноморский флот России готов ответить на возможные провокации, и контролирует действия кораблей Североатлантического альянса и "партнеров".

Куда дует ветер

Sea Breeze 2019 "дует" в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской и Одесской областях. Морская фаза учений включает артиллерийские стрельбы, высадку досмотровых групп, и отработку взаимодействия спецподразделений (вероятна высадка морского десанта на украинское побережье).

Военачальникам США и Украины пришлось оперативно переверстывать планы маневров, ссылаясь на противодействие России. Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко даже заявил, что "попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать".

В этой фразе украинского адмирала-танкиста слишком много нестыковок.

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Россия – сосед восточный, севернее Киева находится территория Республики Беларусь. Учения Черноморского флота Россия проводит у берегов своего Крымского полуострова. Виртуальные ВМС Украины и даже американский эсминец "адекватно противодействовать" российскому Черноморскому флоту не могут. А вот российские законы соблюдать обязаны.

Статья 15 Федерального Закона РФ № 155-ФЗ обязывает все иностранные военные корабли и другие государственные суда, выполнять правила, установленные для запретных и временно опасных для плавания районов. Причем незнание правил или границ запретных для плавания или временно опасных для плавания районов не является основанием для захода в такие районы и не освобождает от ответственности.

Учения Черноморского флота с привлечением подвижных береговых ракетных комплексов (противокорабельных) – дело серьезное, и морские районы вблизи российского полуострова Крым закрыты для кораблей США и их "партнеров".

НАТО уходит в камыши

"Речной элемент" морских учений Sea Breeze 2019 является парадоксальной новацией.

"Враждебные элементы", которые пытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай – полнейшая фантасмагория. Ведь речь идет о заболоченной дельте площадью 4150 кв. километров. Дельта Дуная имеет три главных канала (гирла) и множество мелких протоков. Делят дельту Румыния и Украина, между которыми зажата Молдова. Американский ракетный эсминец в этих камышах сразу сядет на мель. Откуда здесь могут возникнуть "враждебные элементы"? Вопрос риторический.

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Моделью Керченского пролива дельта Дуная служить не может - не те глубины. А если когда-нибудь состоится попытка прорыва нескольких десятков кораблей НАТО и "партнеров" из Черного моря в Азовское через государственную границу России, до Крымского моста не дойдет ни один корабль альянса (включая ракетный эсминец USS Carney и экспедиционный быстроходный транспорт USNS Yuma с тремя сотнями морских пехотинцев на борту). Возможно, кому-то в Вашингтоне и Брюсселе хотелось продемонстрировать силу и возможности альянса в Черном море, но получается крайне неубедительно.

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