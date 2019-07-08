Скрытый смысл расширения американской ПРО в Румынии и Польше

Реакция России на приближение американских ракетных комплексов вполне предсказуема, отмечает военный обозреватель, и многие разумные люди с "той стороны" понимают степень риска.

США намерены расширять свою систему ПРО в Румынии и Польше, это еще один шаг к конфликту с Россией. Крупнейшая и влиятельнейшая американская газета The New York Times в субботу сообщила со ссылкой на информированные европейские источники, что "страны НАТО изучают вопрос о том, чтобы расширить технические возможности своих сил противоракетной обороны (ПРО), в том числе в Румынии и в Польше, чтобы позволить им сбивать российские ракеты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)".

Национальная система противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки (National Missile Defense) изначально разрабатывалась для защиты территории США от советских баллистических ракет.

Позже появилась легенда о защите европейских союзников от ракетного удара "стран-изгоев" (КНДР, Иран, Сирия, Ливия, Ирак), большинство из которых никогда не имели межконтинентальных ракет.

Что касается России, то даже для маленьких (оперативно-тактических) "Искандеров" прозрачна любая существующая и перспективная противоракетная оборона. В чем же суть ПРО-строительства США в Европе?

Скрытый смысл

Москва неоднократно заявляла, что расценивает объекты американской системы ПРО в Румынии и Польше как оружие, направленное против российского ядерного щита. Основное предназначение ПРО – не защита, а нападение.

Ведь позиционные районы и пусковые установки МК-41 в Восточной Европе можно использовать для массированного (превентивного) удара по стратегическим объектам на территории России крылатыми ракетами наземного базирования Tomahawk, дальность полета которых – до 2500 километров.

И когда The New York Times пишет, что страны НАТО размышляют над расширением технологических возможностей сил ПРО Aegic Ashore, это означает: Вашингтон намерен усилить ударный потенциал на территории Восточной Европы. Чтобы поближе подобраться к Москве для превентивного и решающего удара. Очевидно, подобная атака сопряжена с риском ядерной эскалации и полномасштабного ответного удара по территории США, но размер военного бюджета и вера в "американскую исключительность" (вера в то, что ядерную войну можно выиграть с помощью монополии на первый удар) однажды могут перевесить доводы разума.

Реакция России на приближение американских ракетных комплексов вполне предсказуема, и многие разумные люди с "той стороны" понимают степень риска.

Так, экс-помощник министра обороны США и эксперт по НАТО Джим Таунсенд заявил: "Для русских это будет точка невозврата. Это будет реальная эскалация".

В процессе эскалации Европе будет отведена роль жертвы. Разумеется, не все 27 европейских союзников Вашингтона готовы пострадать за "американские ценности". В процессе обсуждения "новой системы ПВО и ПРО" вероятен раскол среди государств-участников альянса. Однако в сложных ситуациях США умеют выкручивать союзникам руки, или решать проблемы на основе двусторонних договоренностей. Пожалуй, младоевропейцы (Румыния и Польша) не станут возражать против "модернизации" ПРО на своей территории при условии финансового стимулирования.

Утилизация доминирования

Россия со своей стороны методично парирует угрозы безопасности по периметру своих границ и разрушает сложившуюся в мире систему однополярного американского доминирования. Бельгийское издание Dedefensa.org отмечает: "Недавнее решение Индии и Турции в пользу российских ракетных комплексов С-400 представляет собой поворотный момент в текущей международной борьбе двух противоположных парадигм международных отношений. Обе страны дают отпор колоссальному давлению англо-американской империи, которая с 2007 года направляет все силы на формирование широкой военной инфраструктуры вокруг России в рамках утопической доктрины доминирования в полном спектре".

Обретение зенитных ракетных систем С–400 двухмиллиардным населением Китая, Индии и Турции – не единственный, но самый наглядный и свежий пример разрушения системы американского доминирования.

Российские комплексы позволяют на сверхзвуковых скоростях уничтожать ракеты, самолеты, бомбы – на расстоянии до 400 километров и на высотах до 185 километров.

В очереди за российскими системами С-400 замечены Катар, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Марокко и Вьетнам. Действительно, для государственного суверенитета нет ничего полезнее национальной безопасности, не зависящей от американских гарантий.