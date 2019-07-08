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Американская военная база в Девеселу

Скрытый смысл расширения американской ПРО в Румынии и Польше

© AP Photo / Vadim Ghirda
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Реакция России на приближение американских ракетных комплексов вполне предсказуема, отмечает военный обозреватель, и многие разумные люди с "той стороны" понимают степень риска.

США намерены расширять свою систему ПРО в Румынии и Польше, это еще один шаг к конфликту с Россией. Крупнейшая и влиятельнейшая американская газета The New York Times в субботу сообщила со ссылкой на информированные европейские источники, что "страны НАТО изучают вопрос о том, чтобы расширить технические возможности своих сил противоракетной обороны (ПРО), в том числе в Румынии и в Польше, чтобы позволить им сбивать российские ракеты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)".

Американские военные, иллюстративное фото
© Sputnik / Igor Zarembo
Раскрыта новая стратегия ракетной защиты США

Национальная система противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки (National Missile Defense) изначально разрабатывалась для защиты территории США от советских баллистических ракет.

Позже появилась легенда о защите европейских союзников от ракетного удара "стран-изгоев" (КНДР, Иран, Сирия, Ливия, Ирак), большинство из которых никогда не имели межконтинентальных ракет.

Что касается России, то даже для маленьких (оперативно-тактических) "Искандеров" прозрачна любая существующая и перспективная противоракетная оборона. В чем же суть ПРО-строительства США в Европе?

Скрытый смысл

Москва неоднократно заявляла, что расценивает объекты американской системы ПРО в Румынии и Польше как оружие, направленное против российского ядерного щита. Основное предназначение ПРО – не защита, а нападение.

Ведь позиционные районы и пусковые установки МК-41 в Восточной Европе можно использовать для массированного (превентивного) удара по стратегическим объектам на территории России крылатыми ракетами наземного базирования Tomahawk, дальность полета которых – до 2500 километров.

© Photo : Министерство обороны РФ
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И когда The New York Times пишет, что страны НАТО размышляют над расширением технологических возможностей сил ПРО Aegic Ashore, это означает: Вашингтон намерен усилить ударный потенциал на территории Восточной Европы. Чтобы поближе подобраться к Москве для превентивного и решающего удара. Очевидно, подобная атака сопряжена с риском ядерной эскалации и полномасштабного ответного удара по территории США, но размер военного бюджета и вера в "американскую исключительность" (вера в то, что ядерную войну можно выиграть с помощью монополии на первый удар) однажды могут перевесить доводы разума.  

Реакция России на приближение американских ракетных комплексов вполне предсказуема, и многие разумные люди с "той стороны" понимают степень риска.

Так, экс-помощник министра обороны США и эксперт по НАТО Джим Таунсенд заявил: "Для русских это будет точка невозврата. Это будет реальная эскалация".

В процессе эскалации Европе будет отведена  роль жертвы. Разумеется, не все 27 европейских союзников Вашингтона  готовы пострадать за "американские ценности". В процессе обсуждения "новой системы ПВО и ПРО" вероятен раскол среди государств-участников альянса. Однако в сложных ситуациях США умеют выкручивать союзникам руки, или решать проблемы на основе двусторонних договоренностей. Пожалуй, младоевропейцы (Румыния и Польша) не станут возражать против "модернизации" ПРО на своей территории при условии финансового стимулирования.

Утилизация доминирования

Россия со своей стороны методично парирует угрозы безопасности по периметру своих границ и разрушает сложившуюся в мире систему однополярного американского доминирования. Бельгийское издание Dedefensa.org отмечает: "Недавнее решение Индии и Турции в пользу российских ракетных комплексов С-400 представляет собой поворотный момент в текущей международной борьбе двух противоположных парадигм международных отношений. Обе страны дают отпор колоссальному давлению англо-американской империи, которая с 2007 года направляет все силы на формирование широкой военной инфраструктуры вокруг России в рамках утопической доктрины доминирования в полном спектре".

S-400 , иллюстративное фото
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Обретение зенитных ракетных систем С–400 двухмиллиардным населением Китая, Индии и Турции  – не единственный, но самый наглядный и свежий пример разрушения системы американского доминирования.

Российские комплексы позволяют на сверхзвуковых скоростях уничтожать ракеты, самолеты, бомбы – на расстоянии до 400 километров и на высотах до 185 километров.

В очереди за российскими системами С-400 замечены  Катар, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Марокко и Вьетнам. Действительно, для государственного суверенитета нет ничего полезнее национальной безопасности, не зависящей от американских гарантий.  

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