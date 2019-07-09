Уровень перевозки пассажиров в маршрутках столицы опустился "ниже плинтуса"

Пользователи социальных сетей опубликовали фото салона одного из маршрутных такси Кишинева - отношение к пассажирам со стороны администратора транспортной линии просто поражает.

Поездка в салоне рейсового автобуса в условиях июльской жары в час пик - испытание не для слабонервных.

Люки, через которые истекающие потом граждане надеются получить живительный глоток воздуха, как правило, не работают. Боковые форточки, которые хоть как-то обеспечили обдув исстрадавшихся пассажирских тел, постоянно заклинивает так, что даже верзиле-водителю открыть их не под силу.

А для того, чтобы пройти к выходу, надо в прямом смысле слова идти по головам, добиваясь заветной цели - попасть именно на свою, нужную остановку, а не проехать еще лишних полкилометра, а потом, чертыхаясь, пешком бежать на работу, до начала которой остается 5-10 минут.

Не радуют перспективы проезда в маршрутках и тех счастливчиков, которым удается растолкать локтями окружающих и присесть. Расстояние между рядами сидений настолько символичное, что ноги приходится закидывать чуть ли не на плечи вперед сидящему.

Более того, чтобы водитель, с упоением слушающий ласкающие его воображение мотивы "манеле" или "шансона", остановил там, где надо, приходится кричать членораздельно чуть ли не во весь голос так, чтобы название остановки не вызвало сомнений у шофера-"меломана".

Шутки-шутками, но условия проезда, прямо сказать, - нечеловеческие. Особенно горько наблюдать за пожилыми людьми, для которых посадка или выход из такой маршрутной "колесницы" чреват получением травм. Вместо того, чтобы впускать и выпускать людей через нормальную, пассажирскую дверь, водители предпочитают переоборудовать переднюю, ту, где ранее было пассажирское место.

Ну, а у водителей один аргумент и жизненное правило, звучащее примерно так: "faceti inca un pas in urma!" и "achitam taxa!". А дальше - хоть трава не расти, о каком комфорте и безопасности может идти речь!..

Вопиющим и ярким штрихом транспортного хаоса в столице стал инцидент в одном из маршрутных такси столицы. Как утверждают пассажиры этой маршрутки, опубликовавшие соответствующие фото в соцсетях, несколько сидений в салоне просто валялись на полу. Попытки сделать замечание водителю и указать ему на нечеловеческие условия проезда не увенчались успехом. Водитель отвечал: "Раз вам не нравится ездить в маршрутках, вызывайте такси!". Железобетонный в своей наглости аргумент, нечего сказать!..

Многие жители столицы, у которых нет собственного автомобиля, уже десятилетиями недоумевают: ну неужели нельзя создать цивилизованные условия проезда в маршрутных такси, такие, как в Москве, Петербурге, Киеве, Бухаресте. Пусть будут только сидячие месте, пусть проезд стоит и три, и четыре лея, говорят люди. Но где гарантия того, что ненасытные до заработка администраторы маршрутов, видя бездействие полиции и контролирующих органов, вновь отдадут приказ забивать под завязку салоны, выкачивая кровно заработанные деньги и последние силы жителей столицы.

Состояние общественного транспорта в Кишиневе по-прежнему продолжает вызывать опасения у граждан. И это неудивительно, если учесть, что переполненные маршрутки и разбитые автобусы нередко становятся причиной ДТП, зачастую заканчивавшихся трагически. Жизнь человека - бесценна, а администраторы и водители овощных фургонов, пригнанных из-за рубежа и переоборудованных под пассажирские, считают, что она может стоить каких-то жалких три лея. Тут, как говорится, без комментариев...

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Однако в случае получения пассажиром травм в результате ДТП с участием маршрутки, ответственность должны нести не только администраторы таких линий, но и соответствующие контролирующие органы, которые попустительски, год от года, закрывают глаза на эту острую социальную проблему.

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