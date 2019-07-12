США закрашивают свою историю. И заодно прогресс

Например, неделю назад власти Шарлотсвилла (того самого, где летом 2017 года демонтировали памятник генералу-конфедерату Роберту Ли, что повлекло массовые беспорядки) отменили праздничный статус 13 апреля, дня рождения Томаса Джефферсона, чья жизнь была тесно связана с городом. Причина очевидна — автор Декларации независимости был проклятым рабовладельцем. Но новость, пришедшая из Сан-Франциско, впечатляет даже на этом фоне, пишет колумнист РИА Новости.

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Там городской совет по образованию решил закрасить фрески на стенах школы имени Джорджа Вашингтона, на что выделено около 600 тысяч долларов. Цикл картин, посвященных жизни первого американского президента, был создан в 1930-х годах русским художником, учеником Диего Риверы Виктором Арнаутовым. Кстати, его работу оплатило специальное правительственное ведомство, созданное в рамках рузвельтовского "нового курса".

Арнаутов был не просто русским (хотя у Киева может быть иное мнение, поскольку художник родом из Запорожья), но и убежденным коммунистом. В 1938 году он вступил в Компартию США, а в начале 1960-х вернулся на родину, в СССР.

Его политические взгляды нашли отражение во фресках, написанных для сан-францисской школы. Воздавая должное заслугам Вашингтона, художник показал оборотную сторону истории страны: рабовладение и геноцид коренного населения. На одной из росписей у ног президента — мертвый индеец, на другой изображен тяжелый труд чернокожих рабов.

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Так вот: эти картины приговорены к уничтожению — за расизм и "изображение истории с точки зрения колонизаторов".

При попытке осмыслить удивительный казус первым делом хочется понять: каким образом открыто антирасистское и осуждающее колониализм (как минимум самые мрачные его аспекты) произведение искусства оказалось своей противоположностью в глазах современных американцев?

Ответ как в старом анекдоте — это невозможно понять, это надо просто запомнить.

Суть в том, что, согласно новомодным воззрениям, запечатленные Арнаутовым образы навязывают унижающие стереотипы молодым поколениям, в первую очередь меньшинствам, и создают "враждебное окружение". Приблизительно так: смотрите, дети, ваши предки были бесправными рабами, значит, вы тоже рабы и ничего лучшего не заслуживаете. На полном серьезе утверждается (как обычно, со ссылкой на исследования), что фрески — причина слабых результатов на экзаменах у школьников.

Подобные новости шокируют и заставляют работать воображение, которое пытается представить, до какого уровня абсурда в итоге дойдет либеральная политкорректность и чем обернется нынешнее торжество леваков (не левых — левым был Виктор Арнаутов) на Западе.

Обычно предполагаются те или иные экстремальные варианты дальнейшего движения по этому пути. Однако более вероятен противоположный вариант — откат Запада в обозримом будущем к традиционализму, причем в радикальных формах. Адепты идеологического прогресса интенсивно работают, создавая прочный фундамент для возвращения на доминирующие позиции наиболее консервативных установок.

Феминизм может сколь угодно горячо рассуждать о позитивности хиджаба как инструмента освобождения женщины от сексуальной объективации. Но это ни в малейшей степени не меняет реальность, в которой он представляет собой символ предуготованных женщине рамок, за которые она не имеет права выйти.

Либералы могут бескомпромиссно отстаивать права трансгендеров в спорте. Но в сухом остатке победы "трансгендерных женщин", переделанных из мужчин, на женских соревнованиях принижают женщин, свидетельствуют об их неспособности конкурировать с представителями сильного пола и в конечном счете о второсортности.

Юные американцы из школы имени Вашингтона не должны (да и не хотят) знать, какой огромный путь проделала их страна, какие усилия были приложены и какая цена уплачена за то, чтобы чернокожие и другие меньшинства были уравнены в правах с белыми. Ведь дети страдают от тяжелых сюжетов в произведении искусства, которое вынуждены видеть каждый день, и из-за этого получают плохие оценки.

Закономерно возникает вопрос, каким будет вклад молодых граждан в общественную жизнь Америки, когда они войдут во взрослую жизнь.

Сомнительно, что трепетные представители поколения снежинок найдут в себе силы добиваться поставленных целей, несмотря на всегда существующее сопротивление среды. Куда вероятнее, что они пополнят неумолимо растущие социальные низы американского общества и самой своей жизнью укрепят сохраняющиеся негативные стереотипы относительно чернокожих, индейцев, латиносов или "белого отребья".

Несколько сотен лет истории США множество людей своими жизнями доказывали несправедливость расовых, этнических и социальных предрассудков, принципиальную ошибочность официальной дискриминации и ограничений. Они боролись, стояли на своем, преодолевали все мыслимые и немыслимые препятствия, нередко платили огромную цену за то, к чему стремились.

Ныне на их место пришли люди, культивирующие среду для взращивания созданий, у которых есть серьезные шансы проиграть самым расистским, женоненавистническим и прочим ретроградным предубеждениям.

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