Сто строк о наболевшем: таким Кишинев мы уже не увидим - редкие фото

Некоторые кадры старого Кишинева завораживают - город был чистым и уютным - не то, что теперь.

Похоже, что лозунг из советского прошлого - "сотрем грани между городом и деревней" - в XXI веке в молдавской столице применялся с безобразием до наоборот. Из чистого и уютного города, которым по праву гордилась вся республика, а приезжие по-доброму завидовали кишиневцам, столица все больше стала походить на пыльный провинциальный городок, где понятия уют и комфорт напрочь стерли из общественного сознания.

Под лозунгами о "европейской столице" в примэрии города, по словам ряда экспертов, больше десятилетия творились "распилы" территорий, осуществлялись застройки в лесопарковых зонах и во дворах многоэтажных домов. А в здании примэрии, где должна была царить хозяйственность и прагматичный подход к решению муниципальных проблем, преобладали геополитические страсти и хаос мыслей.

Похоже, что некоторые народные избранники во главе с бывшим генпримаром Кишинева совсем забыли, зачем народ их выбирал. Судьба Кишинева, ставшего неудобным для жизни городом, их, похоже, мало интересовала.

Даже мытье улиц спецтехникой - практика, применяемая в цивилизованных городах постсоветского пространства и Европы, - стала в Кишиневе в диковинку. Да, по городу курсируют машины, чистящие улицы, но они лишь поднимают пыль до пятого этажа, а такая уборка в городе напоминает нерадивого хозяина, заметающего пыль и мусор веником под ковер.

Но ведь когда-то город был картинкой, улицы регулярно мыли и поливали водой, что особенно важно было в знойный период. Построенные из ракушечника здания сверкали свежей белизной. Иносказательно говоря, город, который называли цветком из камня, "белозубо улыбался" всем приезжим, всем, кто впервые открывал для себя эти замечательные столичные места.

Проходя по улице Пирогова (нынешней Когэлничану) человек, впервые приехавший в наш город чувствовал себя защищенным под густой сенью платанов, заботливо раскинувших свои ветви над проезжей частью, создавая уникальный зеленый коридор.

Каждого въезжающего в город гостя встречал не отвратительный запах со сторону очистных сооружений, а дурманящий аромат цветущих роз, в пестром многоцветьи которых можно было потеряться. Десятки фонтанов позволяли охладиться тем, кто уставал от щедрого молдавского летнего солнца, а в тенистых парках набегала на мгновение такая приятная, благостная дремота, человек чувствовал, что отдыхает, что ему приятно в этом городе.

Глядя на ретро-фото старого Кишинева, поражаешься. В советском прошлом, которое сегодня так принято охаивать в рядах молдавских либералов, ранее состоявших в КПСС и даже сотрудничавших с КГБ, город был ухоженным, готовым попасть на открытки, которые с гордостью кишиневцы высылали своим родственникам, жившим в разных уголках некогда огромной страны.

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В период либерального "разгула" в кишиневской примэрии город стал предметом торга, а не объектом для заботы. Переобувшиеся в воздухе бывшие "пламенные партийцы" кроили и кромсали столицу, выжимали из нее последние соки, при этом продолжая отзываться о прошлом Кишинева и Молдавской ССР в негативно-уничижительном ключе.

Город терпел и с грустью вспоминал те времена, когда он был настоящим красавцем, не влюбиться в которого жителям было просто нельзя.

Строящиеся "елочкой" дома на улице Димитрова (ныне - Киевской), знаменитые надписью "Кишинев-Москва - 1 час 45 минут" многоэтажки в начале Московского проспекта, каштаны в цвету на главной улице Рышкановки - все это гармонично вписывалось в общий пейзаж нового, как с иголочки, района столицы.

Завораживала своей недоступностью и строгой красотой и гостиница "Интурист", где преимущественно размещали иностранцев, а фонтаны и клумбы перед отелем-исполином манили простых кишиневцев своей красотой и гармоничностью.

Радовали глаз горожан своей геометрически-безупречной строгостью кусты самшита, обрамлявшего зеленым коридором проспект Молодежи (ныне - проспект Григория Виеру). Зеленая улица привлекала всех развесистыми деревьями шелковицы, где, расположившись на скамейке, можно было пересидеть жару.

Поражало приезжих своей изысканной помпезностью и здание Органного зала (бывшего городского банка), на котором еще возвышались скульптуры Меркурия и древнегреческой богини победы - Ники.

Более уютным и не таким пестрым от рекламы и торговых точек был и главный проспект города - улица Ленина (ныне - Штефан чел Маре).

Если представить, что Кишинев - это живой организм, то состояние его, мягко говоря, - как у запущенного хронического больного. Удастся ли его "вылечить" хотя бы частично, жители и гости столицы посмотрят после 20 октября, когда пройдут местные выборы. Пока же этот город, если бы умел говорить и выражать свои эмоции, горько бы разрыдался из-за того, во что его превратили. "Улыбнется" ли вновь Кишинев своим жителям - покажет время, а пока город вынужден терпеть...

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