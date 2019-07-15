21:05 15 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
С-400 Триумф

Турция: неслучайная покупка под годовщину путча

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Александр Хроленко
60 0 0

О том, почему приобретение российских "Триумфов" вызывает на Западе столь бурную реакцию, рассуждает военный обозреватель.

Появление российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции накануне трехлетия начала военного мятежа (он состоялся 16 июля 2016 года) – не символическое совпадение, а прямой и жесткий ответ Анкары на попытки внешних коррекций и давления со стороны Вашингтона.

Первая партия компонентов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" поставлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара 12 июля. Авиамост  из России в Турцию обеспечит переброску четырех дивизионов С-400 в кратчайшие сроки, примерно за неделю. Это позволит полностью защитить воздушное пространство страны (ПВО НАТО прикрывает лишь 30% турецкой территории).

Турция стала третьей страной (после Беларуси и Китая), куда Москва поставляет "Триумфы". И четвертой страной НАТО, где приняты на вооружение зенитные ракетные системы большой дальности производства РФ (комплексы С-300 успешно интегрированы в ПВО Болгарии, Греции, Словакии).

Banca mondială
© AFP 2019 / KAREN BLEIER
Пока вы спали: встреча с главой ВБ, исторический телемост и поставки С-400 Турции

Однако именно турецкое обретение С-400 вызывает жесточайший протест, гнев и даже грядущие (в конце текущей недели) санкции Соединенных Штатов. Парадокс вполне объясним. Формируя надежную национальную систему ПВО, Анкара укрепляет государственный суверенитет, освобождается от тотального контроля Вашингтона, устраняет "опции" и пробелы в обороноспособности, удобные для внешних силовых коррекций (военных переворотов под руководством зарубежных кураторов).

Если касаться денег, 2,5 миллиарда долларов – сумма относительно небольшая. Аналогичные контракты с Китаем и Индией принесут России гораздо больший доход. Кстати, сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта превышает 50 миллиардов долларов. Поставки С-400 в Турцию демонстрируют, прежде всего, успех внешнеполитический. Причем этот успех в равной степени принадлежит и Анкаре, и Москве.

Гарантия мира и безопасности

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями СМИ в резиденции Вахдеттин в Стамбуле 14 июля заявил, что укрепление экономической, политической и военной мощи является  для Турции необходимостью: "Приобретая С-400 мы, не готовимся к войне… События, которые имели место четверть века назад в Боснии и Герцеговине и Кувейте, события более близкого прошлого в Ираке, Сирии, Украине, Йемене и Катаре, проблемы, вызванные израильской экспансией в регионе указывают на то, с какими последствиями приходится сталкиваться, когда ты не силен".

S-400 , иллюстративное фото
© Sputnik / Владимир Федоренко
Эрдоган: Турция не откажется от покупки С-400

В списке примеров Эрдоган не упомянул попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. И все же никто не забыл, как мятежники из ВВС безнаказанно совершали авиаудары по дворцу и резиденции президента, парламенту, генеральному штабу ВС Турции. Истребители F-16  держали на прицеле президентский самолет. Упорные бои продолжались более двух суток, погибли около трехсот человек, и тысячи турецких граждан пострадали.  

Под куполом безопасности С-400 подобные налеты и предательство совершенно невозможны. Вероятно, три года назад помог бы и ЗРК Patriot, но американцы принципиально не поставляли этот комплекс более 20 лет.

Авиабаза НАТО "Инджирлик" и сегодня остается центром американского влияния, однако первая сотня турецких офицеров обучается в России основам эксплуатации ЗРС С-400. В перспективе переподготовку могут пройти около 1000 турецких специалистов ПВО. И это еще не все.

Приобретение С-400 президент Эрдоган назвал "самым важным соглашением в истории Турции", поскольку контракт с РФ включает совместное производство зенитных ракетных систем, и обещает технологический прорыв турецкому оборонно-промышленному комплексу.

Невзирая на давление Вашингтона, Анкара придерживается позиции: закупка у Москвы систем ПВО С-400 и участие Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 независимы друг от друга.

"Авианалет" продолжается

Американские партнеры вряд ли согласятся с оценками Эрдогана: "НАТО следует оставаться спокойным в связи с нашим решением купить системы С-400. Мы являемся важной опорой для защиты НАТО. Эти орудия еще больше укрепят силу НАТО". Геополитическое унижение США слишком очевидно.

Ранее в Пентагоне заявляли, что покупка Турцией российской системы ПВО С-400 несовместима с программой F-35.

Американцы не способны вернуть российские "Триумфы" с авиабазы Мюртед обратно, в Россию. И смириться с "потерей лица", с миллиардными потерями своего ВПК, российской оружейной экспансией в НАТО тоже не могут. Вашингтон готов "выстрелить себе в ногу", и этим сурово наказать "строптивую" Турцию, предостеречь другие страны альянса.

Зенитно-ракетный комплекс С-400
© Sputnik / Dmitriy Vinogradov
Турецкое издание узнало, где разместят закупленные у России системы С-400

Президент США Дональд Трамп якобы уже собрал пакет санкций против Анкары. Придерживает удар на конец недели. Драматическая пауза объясняется лишь очевидным совпадением даты пятого военного переворота в Турции и сегодняшним, к примеру, вводом американских санкций. Вашингтон, по данным агентства Bloomberg, стремится "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".

В рамках закона о противодействии противникам Америки (Countering America"s Adversaries through Sanctions Act) наиболее весомым будет исключение Турции из программы совместного производства истребителей F-35 (в которую Анкара вложила миллиарды долларов). Это может навредить турецкой армии, но всякая палка о двух концах. Высока вероятность приобретения Анкарой российских истребителей пятого поколения Су-57 – взамен американских F-35. И придется осознать, что утраченного лица, прежнего влияния никакие санкции уже не вернут.

По теме

Все о зенитной ракетной системе С-400


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад трамваев в Москве: ретро, инновационные и просто уюутные - фото
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru