В Кишиневе могут продолжить воровать у тех, кто ответить уже не может

Почтение к старшим поколениям, особенно к тем, кто пожертвовал своей жизнью ради мира на земле, - понятие святое, однако для некоторых в нашей стране законы не писаны, а духовность и порядочность для них – пустой звук.

Память - это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, если порой не возобновлять их "резцом". На мемориале воинской славы "Eternitate-Вечность" буквы эти – из чистой бронзы, как и барельефы, украшающие пять каменных винтовок, устремившихся своими "штыками" в небо.

В проникновенную лазурь над Молдовой, символизирующую мир и спокойствие на нашей земле, устремились они, как доказательство, что подвиг советского солдата, освободившего мир от фашистской скверны, - вечен.

Они шли в бой и погибали, но знали, ради чего бьются с самым коварным и бесчеловечным врагом на Земле – за их спинами были родные - матери, отцы, сестры, любимые, места, по которым они гуляли тогда, когда казалось, что мир будет вечным.

Миллионы бойцов не долюбили и не надышались этой жизнью всласть, не распробовали ее на вкус, не насмотрелись на этот мир во всем его многообразии. Но выполнили святой долг ради жизни на земле, ради будущих поколений.

Сегодня, похоже, некоторые из тех, за чью свободу бились герои во время Великой Отечественной войны, не то, чтоб забыли об их подвиге, а вовсе потеряли человеческие черты, превратившись в отупелых люмпенов, для которых жажда наживы – главная моральная скрепа.

Неизвестные сорвали с постаментов бронзовые венки, установленные при входе на территорию мемориального комплекса "Eternitate".

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, злоумышленников уже ищут, следов пропажи пока не найдено, как неизвестно, кто и как украл скульптуры с постаментов.

При осмотре места кражи видно, что неподъемные бронзовые скульптуры снимали с применением грубой физической силы, - просто сорвав их с арматуры, на которой они были закреплены.

Среди главных причин произошедшего глава Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович назвал отсутствие должной охраны.

Эта проблема, по словам собеседника корреспондента Sputnik Молдова, возникла, когда мемориальный комплекс и его обслуживание были сняты с баланса примэрии и переданы в ведение министерства обороны Молдовы.

Сегодня мемориальный комплекс обслуживают всего три человека, которые должны поддерживать порядок. По распоряжению МВД, следит за происходящим там мобильный пост карабинеров, состоящий из троих новобранцев.

"Никаких камер видеонаблюдения там нет. Пост №1 на мемориале был снят по распоряжению либерала Анатола Шалару, когда тот занимал должность министра обороны. Таким образом мемориал постепенно пришел в запустение, а негодяи, своровавшие эти бронзовые венки, просто воспользовались ситуацией", - заявил Петрович.

Бронзовые венки, как и другие металлические барельефы комплекса "Eternitate", – творение известного молдавского скульптора Сергея Ганенко, их установили на стелы из черного мрамора в ходе реконструкции комплекса, завершившейся в 2007 году.

Скульптор в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова заявил, что назвать людьми тех, кто крадет память о павших у потомков, язык не поворачивается.

"Назвать укравших людьми нельзя, какой бы ни была жизненная ситуация – иди работай, зарабатывай деньги на жизнь, но не воровать же в таких святых местах", - заявил скульптор.

Да и вообще воровство в родном городе, стране и любом другом месте – удел нелюдей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе

Ганенко рассказал, что сделал венки под темную патину, чтобы они казались похожими на чугунные, а значит, выглядели менее ценными для добытчиков металлолома. Однако нашелся тот, кто наверняка взял инструмент и попробовал, убедился, что это не чугун. Потому что ограда вокруг мемориала сделана из чугуна, и если бы похитителей интересовал чугун, проще было бы украсть часть ограждения.

© Sputnik / Osmatesco Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2019

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Скульптор сообщил, что был очень расстроен известием о краже, поскольку восстановить эти венки в первоначальном виде будет проблематично – форм, по которым они отливались, уже нет. Однако Ганенко считает, что найти пропажу реально, если соответствующие органы будут заинтересованы в раскрытии этого преступления.

"Точки приема металла известны, можно принять меры - все их обойти, и изделия даже не пострадают. Я уверен в этом", - заключил скульптор.

Однако собеседник опасается, что и другие бронзовые инсталляции могут исчезнуть с мемориала, учитывая, что особого наблюдения за объектом не ведется.

Сегодня сквозь пламя Вечного огня как будто пристально смотрят глаза тех, кто пал за свободу и независимость Родины, взирают с укором, будучи не в состоянии выразить упрек тем, кто вновь утратил черты человечности.

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