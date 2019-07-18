Сто строк о наболевшем: кишиневцы перешли к экстренным мерам - фото

Чтобы создать хоть какой-то комфорт в местах ожидания общественного транспорта жители Кишинева прибегают к мерам, которые вызывают недоумение у приезжих – разве может такое быть в "европейской столице".

Лозунги о "европейском городе" в Кишиневе звучали часто в период нахождения в должности бывшего генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

Однако насколько чаще их произносили, настолько молдавская столица все дальше удалялась от состояния населенного пункта, который хоть отдаленно напоминал бы комфортный город.

Ветхая и изношенная инфраструктура, дорожное покрытие как после бомбежки, пыльные улицы и едкий запах с очистных сооружений – все это вряд ли напоминает какой-нибудь уютный европейский городок, где граждане в выходной день или вечером после работы могут отдохнуть.

Да и в повседневной жизни – не до комфорта. Шестьдесят из каждых ста остановок общественного транспорта в столице находятся в аварийном состоянии - у них отсутствуют сиденья, оторваны листы крыши, разбиты пластиковые стены и рекламные панно, а часы, которые в свое время были установлены в павильонах в центральной части Кишинева, украдены или сломаны.

Пока примэрия бездействует, а ремонта мест ожидания общественного транспорта по-прежнему не видно, жители столицы сами пытаются сделать так, чтобы 15-20 минут – время ожидания троллейбуса или автобуса – прошли хоть в каком-то удобстве.

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, демонстрирующие, что кишиневцы предприимчивы в самых, казалось бы, плачевных ситуациях.

Так, на одну из разбитых остановок по улице Садовяну, расположенной в столичном микрорайоне Чеканы, кишиневцы принесли кухонные табуретки, крепко привязав их проволокой к арматуре, на которой когда-то были закреплены нормальные сидения, оторванные вандалами.

Зрелище это, конечно, дикое, особенно для тех, кто приезжает в Кишинев из поистине европейских (в плане комфорта) городов. Равно, как и никто не сможет предположить, когда эти табуретки будут украдены.

На у пока разруха царит в городе, его жители будут продолжать глотать пыль, мучиться на разваленных остановках. А хаос, по словам кишиневцев, будет царить в городе до тех пор, пока в головах муниципальных чиновников будет главенствовать такое, "табуретное" настроение.

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