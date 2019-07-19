Дипломатия Трампа: угроза применения силы без границ

В Москве дают понять, что если европейские страны откажут США в размещении ракет малой и средней дальности на своих территориях, то и российские ракеты на Европу направлены не будут. Об этом рассказывает в автороской колонке доцент департамента политологии Финансового университета РФ Геворг Мирзаян.

В Женеве состоялись российско-американские переговоры по контролю за вооружениями, по итогам которых стало очевидно, что как минимум одна сторона – Соединенные Штаты – в этом контроле не заинтересована.

Хороним договоры

Еще недавно диалог по ракетно-ядерным вопросам был палочкой-выручалочкой в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Когда у сторон не получался диалог по важным практическим вопросам (ситуация на постсоветском пространстве, расширение НАТО на Восток, Сирия и т.п.), но разговаривать о чем-то было нужно, то всегда вытаскивали из-под комода ракеты и ядерное оружие и начинали обсуждать их очередные сокращения.

В итоге создавалась хотя бы иллюзия продолжения рабочих российско-американских отношений – ну и толика разума в них присутствовала, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты были заинтересованы как минимум в сохранении системы стратегической стабильности, которая осталась после окончания холодной войны.

В Кремле были уверены, что уж это-то дно российско-американские отношения не пробьют.

Однако с приходом Трампа палочка-выручалочка сломалась. А дно оказалось пробито.

США не просто не готовы к диалогу – они вообще взяли курс на выход из ракетно-ядерных соглашений.

В частности, Белый дом хоронит Договор о ракетах малой и средней дальности – основу всей стратегической стабильности. ДРСМД, напомним, запрещал обеим странам иметь ракеты малого и среднего радиуса действия – оставляя лишь те, которые летят издалека и долго. А значит, гарантировал сравнительно большое подлетное время для ракет агрессора – достаточное для другой стороны для нанесения гарантированного ответного удара – что, соответственно, делало бессмысленным и саму агрессию.

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Кроме того, под угрозой и дальнейшие переговоры о сокращении наступательных вооружений.

На встрече 17 июля Москва попыталась убедить Вашингтон одуматься и прекратить раздувать ядерные угли. Конечно, в российском МИДе сидят вежливые люди, и они говорят, что разговор получился "высокопрофессиональным и, в целом, конструктивным". Однако на самом деле, судя по всему, российские предостережения американская сторона не услышала. К сожалению, она их и не хотела слышать – Вашингтон не намерен сходить с курса по денонсации соглашений о контроле за стратегическими вооружениями.

Официально США называют две причины своего нежелания. Во-первых, по их словам, договор нарушает Россия. Москва якобы создает новые ракеты малой и средней дальности и не собирается сворачивать эти работы. Все просьбы к Вашингтону предоставить доказательства российских нарушений, все объяснения российских специалистов, все демонстрации тактико-технических характеристик новых ракет американские власти отметают сходу.

Сила – их ответ на все

Во-вторых, американцев не устраивает тот факт, что в том же ДРСМД нет подписи Китая. Да, пока Поднебесная не может сравниться с Москвой и Вашингтоном по ядерному арсеналу, однако Китай претендует на роль мировой державы номер один, и активно развивает в том числе и свой ракетно-ядерный меч. При этом Пекин отказывается подписывать ДРСМД – значительная часть его ракет имеет как раз малый и средний радиус действия.

Россия выступает за привлечение Китая к соглашениям, при этом убеждая США, что для мобилизации Пекина не обязательно выходить из действующего договора.

Не убедила. И не могла убедить, поскольку китайский фактор здесь – лишь оправдание.

В США при Трампе сменился подход к дипломатии. Если раньше Вашингтон был готов к диалогу с союзниками и оппонентами, к сделкам и торгу, к убеждению, то при Трампе альфой и омегой американской дипломатии стали сила и угроза применения силы. Прекрасный пример – история с Ираном. Если Обама хотел решить вопрос с иранской ядерной программой через сделку, то Трамп из нее вышел (причем не по причине ее нарушения иранцами, а просто потому, что ему не нравилась сама сделка) и стал принуждать Иран выполнять пожелания США – через санкции, угрозы применения силы и обещание войны.

Чем меньше Вашингтон ограничен в вооружениях, тем больший спектр средств давления он может применять. Именно поэтому США высвобождают свои вооруженные силы от всех договорных оков – в том числе и от пресловутого ДРСМД.

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И это вызывает серьезное беспокойство, причем не только у Москвы. Обеспокоена и Европа, которая в случае денонсации ДРСМД может стать местом дислокации американских ракет и, соответственно, целью для ракет российских. И если натовские чиновники (тот же глава альянса Йенс Столтенберг) четко следуют инструкциям из Белого дома и говорят о "координированном ответе НАТО в случае, если Москва не вернется к соблюдению ДРСМД", то в самих европейских странах настроения более реалистичные. Они обвиняют Трампа в том, что он поставил Европу под угрозу уничтожения.

В Москве дают понять, что если европейские страны откажут США в размещении ракет малой и средней дальности на своих территориях, то и российские ракеты на Европу направлены не будут. Судя по всему, "взрослые" европейские страны это предложение услышали и объясняют младоевропейцам последствия такого размещения. Подождем, каким будет результат.

Конечно, еще остается Украина, в которой размещение американских ракет теоретически возможно. Однако на практике администрация Зеленского вряд ли согласится на такое предложение. Ведь для Кремля размещение американских ракет в 500 километрах от Москвы может стать нарушением некой красной черты.