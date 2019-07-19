Сколько стоит свобода по нынешнему курсу

Как вы думаете, какой из следующих двух красочных фактов предпочёл бы историк или писатель будущего, если бы ему понадобилось кратко, но точно обрисовать революционную ситуацию в Молдове образца 2019 года?

Отставка в полном составе Конституционного суда или своевольный уход, иные говорят побег, подсудимого Георгия Петика из зала суда? Наплевав на судей и конвой, Петик вышел на днях к своим революционно настроенным болельщикам, как на пресс-конференцию. Говоря языком одесситов, он имел им сказать пару слов. О себе он сообщил, что надоело сидеть. А о молдавской юстиции – что это гниль, которая мешает новому правительству и вообще прекрасному грядущему.

Своим поступком бывший офицер-пограничник и активный член взявшего власть политического блока ACUM Петик, поставил в весьма деликатное положение своих партийных боссов. С одной стороны, курс на Евросоюз и правовое государство обязывает осудить поступок своего несчастного товарища, хотя бы для приличия. С другой стороны, кто может точно сказать, закончилась или нет в Кишинёве революция?

Если считать подсудимого Петика жертвой "захваченного государства", то именем революции можно освободить его от любой уголовной ответственности, даже от вменяемой статьи, говорят не доказуемой - об изнасиловании. Но проще всего, признать недействительной всю юстицию бывшего режима, как намекает подсудимый.

Как свидетельствует история, единственным ответом на вопросы революционной двойственности и двусмысленности является революционная целесообразность.

В условиях "сгнившей" правовой системы, кто виноват, а кто нет, решает пистолет или принцип партийности. Защитить своего, обойдя закон, это не только дань революции, это балканский почерк молдавской элиты.

Эксперт: выйдут ли в ближайшее время на свободу Влад Филат и Вячеслав Платон>>>>

Поэтому нет никакого сомнения, что в ближайшее время выйдут на свободу все те, кто принял сторону революции, или, если всё же придерживаться юридической терминологии, известные "политические узники" бывшего режима: Филат, Платон и даже так называемые "франкфуртские беженцы". Им всё можно простить, хотя бы из гуманной позиции, что тюрьма не воспитывает, а ожесточает человека.

За скобками остаётся всё же один далёко не праздный вопрос, важнее как нам кажется, партийного имиджа и селективной юстиции. Освободят ли вслед за Петиком, неверно осужденных простых граждан? Выйдет ли на свободу чернь?

Ведь жертвами коррумпированных следователей, прокуроров и судей являются также сотни и тысячи неизвестных героев, которых в отсутствие гласности или общественного к ним интереса, справедливо можно отнести, если не к политическими узникам, то к жертвам захваченного государства? Внутренние разборки элиты интересны по преимуществу журналистам. Исторический опыт подсказывает, что революция захлёбывается, если игнорирует интересы большинства.

Любые радикальные перемены – для торжества справедливости, для народа, не так ли? Вряд ли обманутым осужденным вернут эквивалент тюремных мук и неблагодарных взяток, но свободу могли бы, тем более, что свобода по нынешнему курсу, намного дешевле доллара.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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