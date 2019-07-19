Молдавский футбол медленно умирает: падение не остановить?

Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему результаты молдавских клубов и национальной сборной становятся все хуже, и перспективы улучшения ситуации нет.

Молдавский футбол продолжает катиться в пропасть – подтверждением тому служат последние результаты отечественных команд в еврокубках. Международные клубные турниры – главный показатель конкурентоспособности участников. Если на внутренней арене молдавские футбольные коллективы способны создавать иллюзию борьбы, то при попадании в жернова еврокубков резко проявляются все существующие проблемы – от брешей в обороне до катастрофически низкой реализации создаваемых моментов.

Национальное первенство уже давно перестало интересовать болельщиков, которые все реже приходят на стадионы, чтобы посмотреть клубный футбол. Все дело в низкой зрелищности игр, да и в целом, в отсутствии какой-либо интриги борьбы за чемпионство. Только в XXI веке тираспольский "Шериф" выигрывал первенство Молдовы 17 раз (в сезоне 2010-2011 побеждала кишиневская "Дачия", а в сезоне 2014-2015 титул получил оргеевский "Милсами").

То есть, по сути, участник квалификации Лиги чемпионов всегда один и тот же – "Шериф", у которого есть хорошая инфраструктура и возможность подбирать более высококлассных футболистов, обеспечивающих игровое превосходство над остальными участниками первенства страны.

К слову, сейчас в Национальной дивизии участвуют всего восемь команд. Кишиневский "Зимбру", клуб со славной историей, перед стартом сезона практически полностью потерял финансирование, рискуя вообще не участвовать в турнире. В итоге за 15 туров у команды в активе всего 6 баллов.

Столичная "Дачия", не так давно нарушившая гегемонию "Шерифа", тоже больше не конкурент. Клуб сейчас выступает лишь в дивизии "А", где возглавляет турнирную таблицу после 13 туров. На понижение в классе пошла и бельцкая "Заря", не так давно выступавшая в еврокубках.

Самой главной причиной таких разительных изменений в статусе молдавских клубов является нестабильная финансовая ситуация – как только клуб теряет спонсора, он тут же катится в пропасть.

В этой ситуации на роль претендентов на медали чемпионата, а, соответственно, и на путевки в еврокубки, вышли прежние середняки – сурученский "Сфынтул Георге", хынчештский "Петрокуб", да и оргеевский "Милсами", в последние сезоны растерявший былой задор.

Эти команды демонстрируют стабильность на внутренней арене в плане итоговых мест, но не по игровым показателям. Самый яркий пример – в стартовых матчах первого тура квалификации к еврокубкам четыре молдавских клуба не смогли забить ни одного гола, при этом пропустили сразу девять! Тут даже стабильный "Шериф" преподнес сенсацию со знаком "минус", разгромно уступив дома грузинскому "Сабуртало" 0:3. "Петрокуб" на выезде проиграл кипрскому "АЕКу" (0:1), ниспоренская "Сперанца" в Кишиневе потерпела поражение 0:3 от бакинского "Нефтчи", а оргеевский "Милсами" на выезде не справился с бухарестской "Стяуа" (0:2).

Такие результаты не оставляли практически никаких шансов на итоговый успех хотя бы одной из команд. Неутешительный прогноз специалистов мог перечеркнуть опять же только "Шериф", который к 11-й минуте ответного выездного поединка уже вел в счете 3:0, восстановив равновесие по сумме двух встреч. Но, как уже было часто в последние годы, команда дожать соперника не смогла – хозяева сначала забили гол на 59-й минуте, а чуть позже было удаление, которое сделало задачу пройти в следующий раунд Лиги чемпионов практически невозможной.

Молдавские участники Лиги Европы практически безвольно пропустили дальше оппонентов – "Милсами" и "Петрокуб" дома уступили минимально (1:2 и 0:1), а вот "Сперанца" получила в свои ворота шесть безответных мячей. То есть снова десяток пропущенных голов на четыре команды.

Явные проблемы в оборонительной части и чуть более высокая реализация моментов у оппонентов ставят молдавские клубы в тупик. Найти решение в этой ситуации более чем сложно.

А ведь клубный футбол – поставщик игроков в национальные команды. Экс-главный тренер основной сборной Александр Спиридон не раз говорил, что вызывать в первую команду из национального чемпионата практически некого, лишь единицы способны отвечать требованиям.

А между тем национальная сборная уже давно прочно обосновалась за пределами первых полутора сотен команд, продолжая терять болельщиков, которые, скорее, приходят посмотреть на именитого соперника, если такой попадается в группе отбора к ЧЕ и ЧМ, как то действующий чемпион мира сборная Франции, приезжавшая в Кишинев весной этого года.

Все эти проблемы не новые, они продолжают копиться. Не исключено, что клубный футбол в Молдове в какой-то момент вообще перестанет быть интересен. Слабая конкуренция и без того мешает "Шерифу" прогрессировать на европейской арене. И опыт предыдущих лет команде, как показывает практика, по-прежнему не помогает – в ключевые моменты клуб чаще уступает.

Зато команда способна растить конкурентоспособных футболистов для более статусных клубов. Стоит вспомнить, например, Александра Ерохина, начинавшего свою карьеру в Тирасполе. Сейчас он – основной игрок сборной России и ключевой футболист петербургского "Зенита". И таких примеров достаточно.

Другой вопрос – стабильности это команде не добавляет и до группового этапа Лиги чемпионов, судя по всему, "Шериф" вряд ли дотянется в ближайшее время. Пока в активе тираспольчан четыре участия в групповой стадии Лиги Европы, куда теоретически молдавский клуб еще может пробиться.

Вылетев из главного клубного турнира Старого света, команда попала во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с албанским "Партизани". На 25 июля запланирован выездной поединок, а ответный матч пройдет в Тирасполе 1 августа.

Но до пятого попадания "в группу" предстоит пройти три раунда. Выстоит ли "Шериф"? Все зависит только от тренерского штаба и футболистов. Сконцентрироваться на еврокубке команда может себе позволить, имея 11-очковый задел от идущего вторым в чемпионате страны "Сфынтул Георге".

Но фактом остается то, что "Шериф" всего за две игры в Лиге чемпионов пропустил столько же, сколько за 15 туров Национальной дивизии – четыре гола.

Это ли не показатель происходящего в молдавском футболе?

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