Народ требует: снять рясу со священника-живодера и надеть на него наручники

История с молдавским служителем церкви и собакой, которую он привязал к машине, набирает обороты: в Сети множится количество подписей под петицией о привлечении духовного лица к ответственности и лишения его сана, а сам "герой" все обвинения в свой адрес отвергает. Что произошло, читайте в обзоре Sputnik.

Молдову в последнее время накрыла волна живодерства - что ни день, то - шокирующие случаи издевательства над братьями нашими меньшими.

Несмотря на то, что в стране ужесточили наказание за жесткое обращение с животными, таких случаев, кажется, становится только больше. Чуть ли не каждую неделю социальные сети вскипают после каждого нового поста про издевательства над теми, кого человек приручил и за кого он в ответе.

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На этот раз общественность обрушилась с критикой на лидера православной организации Pro Ortodoxia, священника Геннадия Валуцу, который приковал собаку цепью к своей машине и ехал таким образом по трассе. На фотографиях, которые попали в соцсети, видно, что у пса раны на лапах и идет кровь. Измученное животное неравнодушные люди отвезли к ветеринару.

Снимки пострадавшего четвероногого вместе со священником быстро разошлись по Сети. Люди начали сбор подписей под петицией, адресованной к МВД, с требованием "привлечь к ответственности садиста в соответствии с законом (три года лишения свободы) и пожизненно лишить его права служить в церкви". Всего за несколько часов это обращение подписали тысячи человек.

Версия священника

Сам Валуца считает, что ни в чем не виноват и объяснил произошедшее, подкрепив свои слова видеороликом с авторегистратора. По его словам, он решил пристроить очередное бездомное животное на фабрику по производству колбас, чтобы его подкармливала местная охрана.

"Ехали очень медленно и следили за собакой с моим коллегой в зеркала из соображений безопасности", - написал он на своей странице в Fаcebook, отметив, что машина передвигалась со скоростью 15-20 километров в час, а проехать им удалось всего 1,5 километра.

© Photo: Print Screen / Facebook Пост священника Геннадия Валуцы, в котором он объясняет, почему привязал собаку цепью к своей машине

Как считает Валуца, из-за того, что ему, как водителю, начали сигналить, собака испугалась и стала метаться в разные стороны, упираясь лапами в асфальт.

Именно поэтому, утверждает священник, у животного стерлись лапы и пошла кровь.

Он назвал абсурдом то, что с собакой жестоко обращались. Валуца также рассказал, что изначально выступил против убийства животного.

Впрочем, оправдания священника пользователи восприняли не то чтобы со скепсисом, а даже с негодованием, ведь фото собаки говорят сами за себя.

Обращение в прокуратуру

Депутат молдавского парламента Раду Мариан не остался в стороне и отреагировал на этот случай.

"Передал обращение в прокуратуру, чтобы наказать этот акт жестокости по отношению к животным, совершенный неадекватным лицом по имени Геннадий Валуца", - написал Мариан на своей странице в Facebook.

Что произошло с собакой?

В Сети уже появились снимки пострадавшего пса после посещения ветеринара. Глаза собаки говорят сами за себя – в них и страдание, и благодарность, и бескорыстная любовь к человеку, который помог самому преданному существу на всем свете.

Преступление и наказание

В 2018 году Уголовный кодекс Молдовы дополнили новой статьей 222 (1). Она предусматривает, что за жестокое обращение или пытки над животным, что привело к увечьям или его смерти, грозит штраф от 500 до 750 условных единиц (25 тысяч — 37,5 тысяч леев, что в пересчете в американскую валюту составляет примерно 1,4-2,1 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка) или неоплачиваемый труд в пользу общества от 100 до 180 часов, или лишение свободы на срок до одного года.

За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии несовершеннолетних, наказание будет еще жестче. Так штраф возрастает до 750-1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи леев, или 2,1-3,8 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение уже составит от одного до трех лет. Такое же наказание грозит и тем, кто ответственен за уход, защиту, дрессировку или лечение животного.

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