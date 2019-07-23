14:29 23 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.55
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Убийство.

Преступная Молдова, или почему в стране так много жестоких убийств и краж

CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Андрей Петрик
11810

Граждане республики все чаще преступают закон, а наиболее тяжкие преступления совершаются постоянно. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, в чем причины такой пугающей статистики, и что подталкивает граждан страны, даже самых юных, на жестокость.

Общеизвестно, что там, где господствует бедность и безысходность, возрастают показатели криминальной статистики. Человек вынужден идти на преступление, чтобы хоть как-то просуществовать определенный период, а потом - хоть трава не расти, государство макаронами в тюрьме обеспечит. Это пугает, но зачастую в нашей республике так и происходит. 

Некоторым гражданам страны удается одуматься, и всеми правдами и неправдами они выкарабкиваются из преступного болота. Иные погрязают в нем с головой, становясь рецидивистами. Когда человек, отсидев назначенный судом сорок, идет не следующее преступление, он становится более жестоким, а криминальная "выходка", совершаемая им, - более изощренной и, порой, даже изуверской. 

Лишь за полгода - десятки тысяч случаев "уголовщины"

Статистика совершаемых в Молдове уголовных преступлений в последние годы становится поистине пугающей. Изнасилования, преднамеренные убийства, активная наркоторговля - такое ощущение, что живешь не в солнечной Молдове, а где-то в Бронксе. 

По данным Генеральной прокуратуры Молдовы, лишь за первую половину 2019 года в республике было заведено 30882 уголовных дела, более 10 тысяч из которых были расследованы до конца, а суды вынесли вердикт.

Камера видеонаблюдения на здании
CC0 / Pixabay / ollis_picture
Раскрываемость преступлений выросла из-за камер видеонаблюдения
 

Эта статистика написана кровью, потерями и страданиями людей, но, тем не менее, она существует. В республике всего лишь за шесть месяцев было совершено 69 преднамеренных убийств, 63 изнасилования, 435 случаев хулиганства, 470 (!) случаев незаконного оборота и продажи тяжелых наркотиков, 73 случая сознательного нанесения тяжких телесных повреждений и увечий, приведших к инвалидности жертвы, 12 военных и 77 экономических преступлений, 569 ДТП, приведших к человеческим жертвам.

В 1891 эпизоде преступники позарились на частное имущество, нанеся особо крупные финансовые потери его владельцам. В 106 случаях прокурорам удалось доказать виновность лиц, уличенных в коррупции в особо крупных размерах, в 28 эпизодах совершалось грубое превышение властных полномочий.

Молодым везде у нас дорога - в криминал

Молодые люди из социально-уязвимых семей в Молдове (конечно, не все), не совладав с жизненными испытаниями, часто выбирают более простой с точки зрения заработка, но более опасный для будущего путь - преступный. Он начинается с "гоп-стопов" в переулках молдавских городов и сел. Как правило, таким подросткам определен путь в рецидивисты, когда работает формула "украл-выпил-в тюрьму".

Между тем, проблему лучше "искоренить в зародыше", чем потом правоохранительные органы будут захлебываться работой, расследуя очередное громкое уголовное дело. 

Депрессия
CC0 / Pixabay / Anemone123
Сознательное преступление: как ВИЧ-террористы намерено инфицируют партнеров

Ветераны молдавского МВД говорят, что сегодня решить проблему "детей улиц", подростков, повернувших на скользкий путь криминала, можно лишь помещая "сложных" подростков не сразу в КПЗ, а в специализированные учреждения на перевоспитание. Лишь тогда будут шансы спасти часть молдавской молодежи. А заявляя о западных стандартах жизни в стране, но не приближаясь к ним даже на йоту, есть шанс "потерять" завтрашнее поколение. 

К примеру, в Германии несовершеннолетние, нарушавшие закон, имевшие проблемы с наркотиками, совершавшие незначительные кражи, помещаются в специализированные учреждения даже на несколько дней, где с ними проводят профилактическую работу.

Полиция сняла с себя ответственность за решение вопросов, связанных с проблемными подростками.  Таким образом, c несовершеннолетними, которые в незначительных неладах с законом, по сути, в Молдове попросту некому заниматься.

Практика оперативной работы молдавского МВД наглядно показывает: детская и подростковая преступность — самая жестокая. У беспризорников, как правило, уже нет норм поведения, они презирают всех вокруг и не руководствуются какими-то моральными скрепами, а такой подросток может легко украсть сумочку или сорвать сережки со случайно проходящей пожилой женщины, которая и так еле-еле сводит концы с концами.

Планшет
© Sputnik / Владимир Песня
Полиция запустила веб-приложение — вас приглашают сообщать о преступлениях

Причины преступной жестокости

Человек уже рождается с подсознательным чувством агрессии, утверждают мировые специалисты-психологи, и ее надо как-то сублимировать, направлять эту негативную энергию в другое русло. Именно так человек может стать успешным, даже если внутренне он настроен агрессивно. В противном случае индивидуум скатывается в криминал, а за погашением судимости, как правило, следуют рецидивы.

"Гоп-стоп" по-чекански: громила отнял смартфон у беззащитного ребенка - видео>>>

Психолог Елена Ковалева заявила в комментарии Sputnik Молдова, что если сегодня не удастся удержать молодое поколение к сползанию в преступную пропасть, завтра уже может быть очень поздно. 

"Сейчас - очень жесткое время. Конкуренция между членами социума растет, законы, вроде, работают, но право сильного становится решающим аргументом в решении конфликтов, споров, в соперничестве. Если ситуация не будет взята под контроль, через определенное время нашему обществу стоит ожидать самых непредвиденных и неприятных последствий", - констатировала Ковалева.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

По теме

Подробности страшного убийства: руки женщины были связаны скотчем
Дело об изнасиловании двух девушек и убийстве одной из них: суд постановил
Предполагаемый организатор убийства экс-мэра Тирасполя задержан в Одессе
Теги:
психология, причины, прокуратура, статистика, граждане Молдовы, преступления


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
Ради почета и любви: в Бендерской крепости бились современные рыцари
"Славы и любви ради" в Бендерской крепости бились современные рыцари
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться