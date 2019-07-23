Преступная Молдова, или почему в стране так много жестоких убийств и краж

Граждане республики все чаще преступают закон, а наиболее тяжкие преступления совершаются постоянно. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, в чем причины такой пугающей статистики, и что подталкивает граждан страны, даже самых юных, на жестокость.

Общеизвестно, что там, где господствует бедность и безысходность, возрастают показатели криминальной статистики. Человек вынужден идти на преступление, чтобы хоть как-то просуществовать определенный период, а потом - хоть трава не расти, государство макаронами в тюрьме обеспечит. Это пугает, но зачастую в нашей республике так и происходит.

Некоторым гражданам страны удается одуматься, и всеми правдами и неправдами они выкарабкиваются из преступного болота. Иные погрязают в нем с головой, становясь рецидивистами. Когда человек, отсидев назначенный судом сорок, идет не следующее преступление, он становится более жестоким, а криминальная "выходка", совершаемая им, - более изощренной и, порой, даже изуверской.

Лишь за полгода - десятки тысяч случаев "уголовщины"

Статистика совершаемых в Молдове уголовных преступлений в последние годы становится поистине пугающей. Изнасилования, преднамеренные убийства, активная наркоторговля - такое ощущение, что живешь не в солнечной Молдове, а где-то в Бронксе.

По данным Генеральной прокуратуры Молдовы, лишь за первую половину 2019 года в республике было заведено 30882 уголовных дела, более 10 тысяч из которых были расследованы до конца, а суды вынесли вердикт.

Эта статистика написана кровью, потерями и страданиями людей, но, тем не менее, она существует. В республике всего лишь за шесть месяцев было совершено 69 преднамеренных убийств, 63 изнасилования, 435 случаев хулиганства, 470 (!) случаев незаконного оборота и продажи тяжелых наркотиков, 73 случая сознательного нанесения тяжких телесных повреждений и увечий, приведших к инвалидности жертвы, 12 военных и 77 экономических преступлений, 569 ДТП, приведших к человеческим жертвам.

В 1891 эпизоде преступники позарились на частное имущество, нанеся особо крупные финансовые потери его владельцам. В 106 случаях прокурорам удалось доказать виновность лиц, уличенных в коррупции в особо крупных размерах, в 28 эпизодах совершалось грубое превышение властных полномочий.

Молодым везде у нас дорога - в криминал

Молодые люди из социально-уязвимых семей в Молдове (конечно, не все), не совладав с жизненными испытаниями, часто выбирают более простой с точки зрения заработка, но более опасный для будущего путь - преступный. Он начинается с "гоп-стопов" в переулках молдавских городов и сел. Как правило, таким подросткам определен путь в рецидивисты, когда работает формула "украл-выпил-в тюрьму".

Между тем, проблему лучше "искоренить в зародыше", чем потом правоохранительные органы будут захлебываться работой, расследуя очередное громкое уголовное дело.

Ветераны молдавского МВД говорят, что сегодня решить проблему "детей улиц", подростков, повернувших на скользкий путь криминала, можно лишь помещая "сложных" подростков не сразу в КПЗ, а в специализированные учреждения на перевоспитание. Лишь тогда будут шансы спасти часть молдавской молодежи. А заявляя о западных стандартах жизни в стране, но не приближаясь к ним даже на йоту, есть шанс "потерять" завтрашнее поколение.

К примеру, в Германии несовершеннолетние, нарушавшие закон, имевшие проблемы с наркотиками, совершавшие незначительные кражи, помещаются в специализированные учреждения даже на несколько дней, где с ними проводят профилактическую работу.

Полиция сняла с себя ответственность за решение вопросов, связанных с проблемными подростками. Таким образом, c несовершеннолетними, которые в незначительных неладах с законом, по сути, в Молдове попросту некому заниматься.

Практика оперативной работы молдавского МВД наглядно показывает: детская и подростковая преступность — самая жестокая. У беспризорников, как правило, уже нет норм поведения, они презирают всех вокруг и не руководствуются какими-то моральными скрепами, а такой подросток может легко украсть сумочку или сорвать сережки со случайно проходящей пожилой женщины, которая и так еле-еле сводит концы с концами.

Причины преступной жестокости

Человек уже рождается с подсознательным чувством агрессии, утверждают мировые специалисты-психологи, и ее надо как-то сублимировать, направлять эту негативную энергию в другое русло. Именно так человек может стать успешным, даже если внутренне он настроен агрессивно. В противном случае индивидуум скатывается в криминал, а за погашением судимости, как правило, следуют рецидивы.

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Психолог Елена Ковалева заявила в комментарии Sputnik Молдова, что если сегодня не удастся удержать молодое поколение к сползанию в преступную пропасть, завтра уже может быть очень поздно.

"Сейчас - очень жесткое время. Конкуренция между членами социума растет, законы, вроде, работают, но право сильного становится решающим аргументом в решении конфликтов, споров, в соперничестве. Если ситуация не будет взята под контроль, через определенное время нашему обществу стоит ожидать самых непредвиденных и неприятных последствий", - констатировала Ковалева.

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