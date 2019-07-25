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Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм – стратегический плацдарм на правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены, занятый в апреле 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Подвиг для Молдовы - этот герой погиб за свободу страны и счастье людей

© Sputnik / Rodion Proca
Колумнисты
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Андрей Петрик
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Настоящий героизм не имеет национальностей и других граней - погибнуть за счастье других и мир на земле способны немногие, Дмитрий Крижановский был одним из таких людей.

Все ближе к жителям Молдовы дата, которая стала отправной точкой в построении той солнечной и светлой жизни, которую помнят представители старшего поколения. Совсем скоро народ нашей страны отметит 75 годовщину освобождения от самого большого зла, которое было на Земле за всю ее историю, - фашизма.

Именно благодаря освобождению и Великой Победе Молдова получила шанс на самостоятельное развитие, пережила расцвет национальной культуры, стала называться "садом Советского Союза". 

Сегодня не  верится, что мир, который как дар передали всем нам бойцы и ветераны Великой Отечественной войны, "ковался" под свист пуль, разрывы снарядов, пожары, сгоревшие села. 

Счастье жить, дарованное нам, заслужено через смерть, боль, испытания и ужасы фашистской оккупации республики. Мало, кто из солдат думал в те огненные годы о себе, мало кто из них задумывался о подвиге ради славы, они воевали ради жизни своего народа  - многонационального, населявшего некогда единую страну.

Весна.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Одним из героев освобождения нашей республики был старший сержант Дмитрий Евдокимович Крижановский, которого смело можно назвать "молдавским Матросовым".  

В далеком и огненном 44-м году, погибнув на земле Молдовы, он совершил свой бессмертный подвиг, за что посмертно был награжден "Золотой звездой", ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В ходе разведывательного поиска по захвату контрольного пленного на Шерпенском плацдарме, разведгруппа под командованием старшего сержанта Крижановского была обнаружена противником и попала под прицельный пулеметный огонь.

Командир группы закрыл собою амбразуру вражеского пулемета, ценой своей жизни спасая своих боевых товарищей. "Языка" взяли. Шла подготовка к Ясско-Кишиневской операции, которая в течение нескольких дней вихрем смела фашистскую скверну с исстрадавшейся молдавской земли. 

За проявленное геройство Дмитрий Крижановский был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. В канун 75-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма на Шерпенском плацдарме будет установлен памятный знак в честь героя-освободителя.

По прошествии трех четвертей века в памяти многих имена героев-освободителей стерлись, не исключено, что не без помощи тех, кому это было выгодно после распада СССР и переписывания истории. 

Парадоксально, но - факт: сегодня в школах и лицеях страны на изучение всей истории Великой Отечественной войны уделяется всего два (!) урока. На этом исторический период, благодаря которому эти уроки вообще стали возможны, для молдавских школьников заканчивается. О каких именах могут знать дети, которым преподносят нужную, выверенную в соответствии с текущим политическим моментом, историю? 

Он сражался за Молдавию и "вернулся" домой спустя 75 лет после войны - фото>>>

Вопрос остается открытым, и продолжается это вот уже не одно десятилетие подряд.

В этой связи неудивительно, что хищение бронзовых инсталляций с мемориала воинской славы "Eternitate-Вечность" рассматривается некоторыми молодыми людьми, как кража цветного металла, а не как акт вандализма и попрание памяти тех, кто пожертвовал самым ценным, что есть у человека - жизнью. 

Если бы погибшие могли видеть, как поступили с их памятью преступники в Кишиневе, осквернившие мемориал, они наверняка сильно огорчились, задумались, что произошло с потомками. И наверняка поделились бы между собой мыслью о том, что совесть общества сегодня воспалена, а чувство благодарности за мир некоторыми негодяями безвозвратно утеряно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Шерпены, освобождение Молдавии, память, герои Великой Отечественной войны


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