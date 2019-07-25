Газопровод и стратегическое мышление

Колумнист Sputnik на свежем примере объясняет, почему в современном прагматическом мире политики должны выбирать стратегических партнёров не ради сохранения себя у власти, а ради торговой выгоды для государства.

"Следующие пять лет будем покупать российский газ" - отрезала на днях Майя Санду, добавив, что ей придётся договариваться c Кремлём об условиях поставок и о цене, хотя поступившее из Первопрестольной приглашение неофициальное, и времени на возложение цветов или посещение московских достопримечательностей едва ли хватит.

Сколь ревностно не относились бы унионисты к заявлениям такого рода, сколь жёстко не обвиняли бы премьера в уступках партнёру по коалиции пророссийскому президенту Игорю Додону, экономические доводы решения неумолимы.

Строительство румынского газопровода Яссы-Унгены-Кишинёв под вопросом и было использовано в течении последних пяти лет не как альтернативный источник энергии, а как золотой краник пафосных политических обещаний.

Включим ли мы, наконец, государственное стратегическое мышление или будем, как и прежде, плутать между тремя берёзами и героически решать дилемму "День Европы" или "День Победы" - зависит от нового правительства, в котором, как объявляли, работают немало гарвардских выпускников.

В современном прагматическом, или если угодно, циничном мире, дружат и выбирают стратегических партнёров не ради поцелуев и сохранения себя у власти, а ради выгодной торговли.

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Отечественные экономические эксперты давно советуют открыть глаза и просчитать приоритеты, выбрать к какому мировому центру силы приблизиться, для гарантированных и более дешевых кредитов, чтобы найти, наконец, своё место в сложной геополитической ситуации.

Долго ли нам торговать с ЕС по квотам, конкурировать с сильными мира сего на традиционных винных рыках и в шутку мечтать, что завалим США помидорами, как когда-то СССР? Если не протрезвеем, катастрофа неминуема: к 2050 году нас здесь, в междуречье и чуть восточнее Днестра, останется миллион, преимущественно стариков и детей эмигрантов.

Ни Россия, ни ЕС не будут нас кормить ради подзабытых или вымышленных искренних отношений. Для Румынии, ровно как для любого другого государства, дружба с нами, или назовите её братством, та-же, только иначе распиареная обуза.

По-другому Бухарест давно бы нашёл те 113 миллионов евро для постройки альтернативного газопровода, не рубил бы нам по кусочку, как цуцику хвост, из обещанного ещё в 2010 г. гранта в 100 миллионов евро, и не скупился бы на какие-то дополнительные 20 рабочих мест в госучреждениях, отвечающих за гражданство, чтобы справиться с нахлынувшей волной заявлений и вовремя выдать румынские паспорта молдаванам, которые устали ждать своей очереди в немецко-французский рай.

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