В Кишиневе кирпич может упасть на голову в любой момент - в чем причина

Стремясь расширить свое жилое пространство в многоквартирных домах многие жители молдавской столицы - просто неудержимы. Чем угрожают жителям города наспех возведенные пристройки к балконам и мансардам, водруженные на крыши и без того ветхих "хрущевок"? В вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

О том, что представители молдавского народа - искусные строители, известно давно. О "золотых руках" выходцев из Молдовы знают и в странах СНГ, и в Европе, и даже за океаном. Именно выходцы из нашей республики возвели и отремонтировали тысячи квадратных метров жилья по всему миру.

Но, как говорится, и на Родине представители молдавского народа стараются не отставать в строительном искусстве. Разнообразные балкончики, веранды, мансарды, которые пристраивают к городским многоэтажкам жители нашей страны, делают серую картину советских типовых многоэтажек похожей на лоскутное одеяло. Не менее креативны наши сограждане и внутри своего жилища. Самовольный снос стен в квартирах панельных домов стал обыденностью.

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Эстетика — это важно, на главнее всего безопасность тех людей, которые живут в перепланированных самовольно квартирах, равно как и их соседей.

Не меньшему риску подвергаются и те люди, которые проходят под импровизированными архитектурными изысками. Пока Карпаты спокойны, есть небольшая гарантия, что груда кирпичей и штукатурки, из которых сооружен такой "балкончик", не упадет на голову случайного прохожего.

Но что будет, когда эти пристройки и перепланированные квартиры проверит на прочность сильное землетрясение? Ответ на этот вопрос дал эксперт-сейсмолог Игорь Никоарэ.

"Безусловно, такие конструкции ведут к ослаблению сейсмоустойчивости основного строения, а также рискуют обрушиться при землетрясении. В панельных домах нагрузку несут почти все стены. При перестройке квартиры, конструкция нарушается, это ведет к большим рискам", - рассказал специалист.

Если представить, что в одном крыле три-четыре квартиры были перестроены, а несущие стены были снесены, то здание становится крайне уязвимым к подземным толчкам. Запас прочности, который закладывался при возведении многоквартирного дома, нарушается, уточнил эксперт.

"Все перестройки необходимо координировать с контролирующими органами государства, иначе жильцы таких домов рискуют оказаться в неприятной и даже трагической ситуации", - уточнил собеседник.

Эстетика тоже важна

Немалую лепту в дело разрушения стильного образа Кишинева внесли и его жители, считает бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

Пристройки и надстройки, балконы, переделанные под жилую площадь, фасады многоэтажек, похожие на мозаику, так как их утеплили и покрасили на свое усмотрение, — все это превратило былой белый город, - "наш цветок из камня", - в искалеченное поселение, в котором царят архитектурный хаос и откровенная безвкусица, подчеркнул специалист в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

"Действительно на сегодняшний день никак Кишинев нельзя назвать прекрасным и цветущим городом, каким он был когда-то. Бесспорно, он потерял свое лицо, свою былую изящность и стройность", — заявил архитектор.

Более того, особую опасность представляют для ветеранов жилищного строительства в Кишиневе мансарды, десятки тонн бетона и камня, которыми "нагрузили" дома "хрущевской" и "брежневской" постройки – мансарды сегодня видны на многих пятиэтажках.

"Они значительно увеличивают массу здания, учитывая ту прочность, на которую оно было рассчитано. Причем, никто не может гарантировать, что именно эти мансарды не посыплются на головы жителей города во время даже незначительного землетрясения", - уточнил Лупашку.

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По его словам, расширение жилищного фонда столицы необходимо производить на новом, пустующем земельном участке, а не использовать в этих целях площади во дворах уже спланированных районов. Этот фактор также влияет на устойчивость здания дома-"старичка", даже если на него не "водрузили" десятки тонн бетона и камня в виде пристроек, мансард и вторых балкончиков.

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